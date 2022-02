I contenitori sottoletto pratici e funzionali

Vestiti, biancheria o lenzuola sono sempre tanti e a volte lo spazio a disposizione nell'armadio o nel comò non sembra mai abbastanza. Quindi per avere tutto in ordine e fare il cambio di stagione in poco tempo, in soccorso arrivano i contenitori sottoletto.

In plastica e con scomparti, conservano in modo pratico ed efficiente asciugamani o copriletto, se siete alla ricerca di un contenitore per avere tutto a portata di mano, ecco i migliori modelli da utilizzare in base alle esigenze.

Contenitore antipolvere

La scatola sottoletto disponibile in grigio chiaro o marrone è pensata per accontentare tutti i gusti e gli stili. Il modello pratico e resistente è formato da tre strati: il tessuto non tessuto dona resistenza alla scatola, la tela lavabile in lavatrice è pratica e il tessuto Oxford impermeabile all'umidità mette al sicuro i vestiti e li protegge dalla muffa e dall'usura. Dotata di due maniglie laterali, può essere spostata facilmente con il minimo dello sforzo.

Pro. Il contenitore protegge il contenuto dalla polvere e dall'umidità.

Contro. Non ha il fondo rigido.

Scopri di più su Amazon

Contenitore versatile

Le scarpe sono la passione di donne e uomini che non smetterebbero mai di comprarle, ma a volte bisogna fare i conti con lo spazio in casa. Se vivete in un appartamento piccolo, il contenitore sottoletto è l'alleato perfetto per non rinunciare alle calzature e avere tutto in ordine. Dotato di 5 comodi scomparti, può contenere all'interno sia le scarpe con i tacchi sia comode sneakers, inoltre, il coperchio trasparente permette di scegliere le scarpe da indossare con un colpo d'occhio. Versatile e adatto ad ogni ambiente può essere posizionato in orizzontale sotto il letto, oppure in verticale all'interno dell'armadio. Infine, la chiusura con la cerniera e il materiale impermeabile mettono al sicuro il contenuto dall'umidità.

Pro. Gli scomparti si adattano alle differenti tipologie di scarpe.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Scatola con divisori

La scatola conserva e organizza le scarpe in modo pratico ed efficiente, come? Con i pratici divisori che permettono di suddividere gli oggetti o i vestiti in base alla tipologia, perfetto per trovarli in pochi secondi. Il modello può contenerne fino a dodici paia di scarpe, dai tacchi alti alle ballerine, fino agli stivali, ma è anche ideale per conservare vestiti o biancheria. Il tocco in più è la copertura in vinile trasparente che permette di trovare ciò che serve facilmente.

Pro. Il contenitore sottoletto è capiente e comodo.

Contro. La struttura non è rigida.

Scopri di più su Amazon

Contenitore sottoletto maxi

Se avete un armadio piccolo, ma non volete rinunciare al vostro guardaroba, allora la soluzione che state cercando è il contenitore maxi. Il modello è dotato di cinque scomparti divisi tra di loro per conservare in ordine il contenuto in base alle caratteristiche, i vestiti, le lenzuola o la biancheria, saranno sempre ben divisi pronti ad essere utilizzati in pochi secondi. Le finestrelle laterali in vinile permettono di riconoscere all'istante il contenuto di ogni scomparto, mentre le comode maniglie permettono di spostare il contenitore con pochi sforzi. Il tratto distintivo? Il set versatile è formato da due contenitori uno completato da divisori facili da fissare con il velcro e l'altro senza scomparti, ideale per conservare piumini oppure oggetti di grandi dimensioni.

Pro. I contenitori sono leggeri e impermeabili.

Contro. Per alcuni utenti la struttura non è rigida.

Scopri di più su Amazon

Perfetta in ogni ambiente

La scatola portabiancheria realizzata in tessuto non tessuto, è morbida, resistente agli strappi, traspirante e inodore. Il set formato da quattro contenitori favorisce la ventilazione e protegge gli oggetti al suo interno da umidità, polvere, mantenendo i vestiti e la biancheria sempre puliti. Lavabile a mano o in lavatrice, è completata da una finestra trasparente che consente di visualizzare a colpo d'occhio il contenuto, mentre la cerniera a due vie può scorrere facilmente lungo la fodera per estrarre i vestiti. Perfetta come contenitore sottoletto, può essere posizionata anche nell'armadio!

Pro. Il contenitore sottoletto è capiente.

Contro. Per alcuni utenti l'odore non è gradevole.

Scopri di più su Amazon

Contenitore sottoletto con ruote

Se state cercando un contenitore pratico e facile da utilizzare allora questo modello con le ruote è quello che fa per voi. La scatola multiuso è pensata per conservare al suo interno vestiti, lenzuola, ma anche giocattoli e tutto quello che non utilizzate quotidianamente. Disponibile in bianco, verde e rosa fluo, il contenitore è trasparente, perfetto per vedere il contenuto al suo interno e trovare in poco tempo tutto quello che state cercando. Il modello realizzato in polipropilene è rigido e dotato di quattro comode ruote che ne assicurano la facilità di utilizzo.

Pro. Il contenitore è capiente e comodo.

Contro. Il coperchio non ha la chiusura a clip.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!​