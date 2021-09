Le scrivanie dal design essenziale ed elegante

Le scrivanie sono l'arredo indispensabile per lavorare al meglio in casa e in ufficio

La scrivania è un arredo fondamentale all'interno di ogni casa o di un ufficio, quindi è facile trovarne una nel salotto o nella camera dei piccoli.

Per questo è molto importante scegliere i modelli in base allo scopo per cui verranno utilizzate e che devono adattarsi allo stile della camera in cui verranno collocate.

Vi presentiamo quindi una selezione di cinque modelli diversi per aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

Perfetta nella camera dei ragazzi

Per arredare la camera dei ragazzi, i mobili devono essere pratici e si devono adattare alle loro necessità. Questa scrivania dotata di cassetto in cui conservare piccoli giochi e gadget è dotata anche di un comodo vano in cui i ragazzi possono sistemare i libri con cui studiare. Pensata anche per disporre il computer, questo modello ha uno stile minimalista che la rende adatta a qualsiasi ambiente come per esempio le camere per ragazzi, gli studi o gli uffici. Disponibile sia in noce che in bianco è ergonomica ed è pensata per accompagnare i ragazzi per molti anni perché si adatta alla loro crescita.

Pro. Facile da montare anche per chi non è un esperto del fai da te.

Contro. Va bene in ambienti piccoli.

Scrivania effetto legno

In ufficio o nello studio lo stile dell'arredamento è molto importante, quindi anche la scelta della scrivania non può passare in secondo piano. Questo modello effetto legno è ideale per creare un ambiente caldo e accogliente in casa o al lavoro. Disponibile nel colore legno di noce, si adatta alla perfezione negli ambienti più moderni. Grande e spaziosa avrete tutto il necessario a portata di mano, infatti, il cassetto conserverà al sicuro gli oggetti più importanti, senza il rischio di perderli, mentre il ripiano per la stampante e l'angolo porta cd, sono fondamentali per avere tutto in ordine e lavorare in modo efficiente.

Pro. Il modello è molto solido e resistente.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da montare.

Scrivania dalle linee essenziali

Struttura robusta e design essenziale caratterizzano la scrivania che si adatta alla perfezione in un ambiente moderno e minimal. Impermeabile, antigraffio e facile da pulire la superficie resiste ai segni del tempo senza scolorire. L'altezza regolabile permette di posizionarla su ogni tipo di pavimento, anche quello irregolare. Utilizzabile come scrivania da computer, è l'elemento perfetto per arredare l'ufficio perché è disponibile in diversi colori. Perfetta se si ha poco spazio, la scrivania può essere comodamente chiusa dopo l'utilizzo.

Pro. La scrivania richiudibile è pratica e robusta.

Contro. È un po' pesante

Scrivania moderna

Se non avete molto spazio nella camera dei ragazzi o nello studio, ma non volete rinunciare a elementi di design, allora quello che state cercando è questa scrivania. Il moderno tavolo con libreria è ideale per arredare l'ufficio o la cameretta. Lo scaffale a due ripiani terrà in ordine e a portata di mano tutti gli accessori indispensabili. Dotata di un pratico poggiapiedi, vi farà lavorare in modo confortevole e comodo grazie anche alla struttura in ferro resistente e robusta.

Pro. La scrivania è perfetta se si ha poco spazio in casa.

Contro. Per alcuni utenti gli scaffali sono leggermente arretrati.

Scrivania angolare

Se avete un ufficio spazioso, la scrivania ad angolo è la scelta da non farsi sfuggire, l'ampio spazio permette di lavorare in totale comodità. Il ripiano per tastiera estraibile può essere posizionato a destra o sinistra a seconda se si è mancini o meno. La struttura dotata di piedini antiscivolo mette al sicuro il pavimento da graffi e lesioni. Il design semplice con bordi arrotondati crea un’atmosfera tranquilla nella stanza. Non vi resta che stendere le gambe nel vano sotto il portatastiera e lavorare in totale relax!

Pro. Facile da montare ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro. La superficie nera o bianca ad effetto semilucido lascia le ditate.

Scrivania con tre cassetti

Per chi ha un ambiente spazioso e ama lo stile moderno, questa scrivania è l'elemento d'arredo ideale. Dotata di 3 cassetti a contrasto bianchi ed 1 vano aperto é disponibile in laminato di quercia o in laminato di cemento d'imitazione. Se amate disegnare o non potete fare a meno del computer, la scrivania offre sufficiente spazio per lavorare liberamente senza alcun problema. Grazie ai cassetti spaziosi potrete sistemare all'interno tutto ciò che vi serve e averlo sempre a portata di mano. Per i meno esperti del fai da te, grazie alle istruzioni incluse e alle viti, montarla diventerà un gioco da ragazzi.

Pro. Facile da montare, i cassetti possono essere messi sia sul lato sinistro che su quello destro.

Contro. I cassetti non si avvitano, ma si incollano quindi potrebbero risultare poco resistenti.

Scrivania con cassettiera

Se volete avere tutto a portata di mano senza essere costretti ad alzarvi costantemente dalla sedia, allora in ufficio non potete fare a meno di questo modello con cassettiera. Ampia e spaziosa potete posizionare il pc, la lampada, i documenti e i vostri oggetti personali e se avete bisogno di ancora più spazio, allora potete utilizzare la cassettiera laterale formata da due vani aperti, un cassetto e un ripiano con due ante. Nonostante sia molto spaziosa, la scrivania non è ingombrante, infatti può essere inserita all'interno di un ufficio o della camera dei ragazzi. Realizzata in laminato di quercia Sonoma e bianco, ha maniglie e piedi cromati e garantisce il massimo della resistenza e della stabilità.

Pro. È ampia, ma non ingombrante.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da montare.

Per chi ha poco spazio

Avere poco spazio in ufficio o in camera non vuol dire rinunciare alla scrivania e ad un piano di lavoro organizzato. La soluzione è un modello che sfrutta al meglio ogni centimetro. Questa scrivania in legno è stata realizzata per avere un'ampia superficie di lavoro e avere documenti, stampante e accessori sempre a portata di mano. Come? Con dei pratici ripiani laterali ampi e profondi in cui inserire faldoni, libri e l'indispensabile per lavorare comodamente. Realizzata in laminato di colore cemento o bianco abbinato a linee semplici, l'arredo diventa un elemento da inserire in ogni ambiente.

Pro. La scrivania è ampia e profonda.

Contro. Per alcuni utenti le istruzioni non sono semplici da seguire.

Come scegliere la scrivania

Come scegliere la scrivania più adatta alle proprie esigenze? È una domanda che spesso si pongono tutti quelli che hanno deciso di rinnovare gli arredi dell'ufficio. Ci sono quelle di design, quelle essenziali fino ad arrivare a quelle classiche, la scelta è ampia e riuscire ad orientarsi tra i vari modelli in commercio può risultare più complicato del previsto. Per lavorare o studiare comodamente ecco alcuni suggerimenti per acquistare la scrivania dei sogni!

Materiali

Il primo aspetto da prendere in considerazione è il materiale perché questo determina anche il costo della scrivania, può essere in:

Legno : il materiale più utilizzato è anche quello che fornisce più alternative perché c'è quello leggero, di bassa qualità ed è più economico rispetto a quello realizzato in legno di qualità

: il materiale più utilizzato è anche quello che fornisce più alternative perché c'è quello leggero, di bassa qualità ed è più economico rispetto a quello realizzato in legno di qualità Metallo : anche in questo caso molto dipende dalla qualità del materiale, se di buona fattura ovviamente il costo sarà più alto

: anche in questo caso molto dipende dalla qualità del materiale, se di buona fattura ovviamente il costo sarà più alto Vetro: spesso questo materiale viene utilizzato soprattutto per il piano di lavoro e quasi sempre viene posto su una struttura in legno o metallo

Dimensioni

Prima di decidere la grandezza della scrivania, dovete pensare a dove dovrà essere posizionata: nella camera dei ragazzi, in ufficio, in un open space, ogni ambiente è differente dall'altro e ha delle caratteristiche particolari. Prima di acquistarla dovete prendere le misure della stanza per evitare di acquistare una scrivania troppo grande oppure eccessivamente piccola. Il piano di lavoro solitamente oscilla tra i 120 e i 140 cm, ma quello che è davvero importante è l'altezza. Generalmente per avere una postura corretta varia dai 74 agli 80 cm e deve poter essere regolata in base alle esigenze e alla corporatura.

Struttura

Una scrivania per essere efficiente deve essere ben strutturata e avere tutto quello che serve, come ad esempio:

Cassetti con o senza serratura

Vano per pc

Mensole estraibili

Porta tastiera estraibile

Scaffali dove conservare i documenti

