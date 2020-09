Sedie da ufficio pratiche e di design per un rientro in ufficio comodo e confortevole

Il ritorno a lavoro dopo settimane di ferie non è mai facile. Da giornate in spiaggia o immersi in acqua si ritorna a trascorrere diverse ore dietro la scrivania.

Riuscire a trascorrere la giornata seduti davanti al computer in totale comodità è importante e la sedia giusta ha un ruolo centrale. Deve essere ergonomica e garantire la postura corretta, per evitare fastidi alla schiena.

Quando si sceglie una sedia, la prima cosa a cui pensare è la praticità. Deve essere in grado di adattarsi alla scrivania, quindi meglio un modello che si regola in base alle esigenze e deve essere fornita di ruote per spostarsi facilmente da una postazione all’altra.

Se la funzionalità è fondamentale, il design non deve essere da meno. Ogni modello deve essere in grado di adattarsi allo stile e agli arredi dell’ufficio. Vediamo insieme le migliori sedie per vivere serenamente il ritorno al lavoro.

Perfetta in ogni ufficio: Sedia girevole

Se siete alla ricerca di una sedia semplice ed essenziale in grado di adattarsi ad ogni stile e arredo dell'ufficio, questo è il modello che fa per voi. Disponibile in diversi colori, da quelli basic come il nero o il blu a quelli più eccentrici come verde o rosso per dare un tocco in più agli arredi, la sedia riesce ad integrarsi facilmente in ogni ambiente. Semplice da montare in pochi minuti, può essere spostata facilmente grazie alle ruote e al peso ridotto. Grazie allo schienale traspirante è perfetta nelle giornate più calde e il supporto lombare vi aiuta ad avere una posizione di seduta sana con il massimo del comfort. L'altezza del sedile regolabile tra 29-39 cm grazie al pistone è adatta agli adulti, ma anche ai ragazzi e ai bambini durante le ore di studio.

Pro. Comoda e confortevole, si monta in pochi minuti.

Contro. Non è molto alta.

Per avere il massimo del comfort: Sedia ergonomica

Quando si passano diverse ore dietro la scrivania, bisogna avere una sedia confortevole e comoda. Il modello ergonomico è pensato per chi rimane seduto diverse ora davanti al computer. Il bracciolo reclinabile con schienale, realizzato con materiale elastico e con design concavo e curvo, si adatta perfettamente alle braccia per un'esperienza confortevole. Imbottita con spugna ad alta densità, il sedile può sopportare la compressione a lungo termine del corpo senza deformazioni. La forma ergonomica dello schienale protegge la zona lombare e cervicale. Realizzata in cuoio PU di alta qualità è facile da pulire, basta regolare l'altezza e trascorrere in totale comodità le ore in ufficio.

Pro. Il materiale comodo e la struttura ergonomica, si adattano alla forma del corpo.

Contro. Lo schienale non è reclinabile.

Comoda ed essenziale: Sedia con schienale alto

Se avete un ufficio dal design essenziale e moderno, questa sedia è quello che fa per voi. Il modello disponibile in nero, si adatta alla perfezione in un ambiente elegante ma minimal. Il design con schienale alto è pensato per regalare il massimo del comfort, il sedile progettato con tessuto in rete garantisce una buona ventilazione grazie alla circolazione dell'aria. La fodera in spugna ad alta intensità con lo schienale ergonomico, supporta la schiena correggendo la postura sbagliata e rende piacevoli le ore davanti al computer. Le ruote girevoli a 360° vi permettono di muovervi agevolmente da una postazione all'atra. Facile da montare, è completata da braccioli ben imbottiti con fodera in rete che offrono supporto alle braccia, e sono pieghevoli verso l'alto per mettere la sedia sotto la scrivania risparmiando spazio.

Pro. Il poggiatesta permette di rilassarsi durante la pausa.

Contro. Le ruote sono un po' rumorose.

Grande e confortevole: Sedia in similpelle

Con la sua imbottitura spessa e confortevole garantisce anche un elevato comfort di seduta. Grazie alla molla a gas di sicurezza, potrete regolare l'altezza del sedile facilmente. I braccioli imbottiti con morbidi cuscinetti in PU Softpad e un eye-catcher assoluto vi permettono di trascorrere lunghe ore davanti al computer in totale comodità. La seduta e lo schienale con imbottitura traforata e traspirante limitano la sudorazione anche nelle giornate particolarmente calde. Il poggiatesta incorporato nello schienale e la sua forma insieme al rivestimento in similpelle, conferiscono alla sedia un design moderno e raffinato. Le doppie ruote con i colori contrastanti regalano un ulteriore punto luce e sono ideali per laminati, parquet o piastrelle.

Pro. Grande ed ergonomica, permette di trascorrere piacevolmente le ore in ufficio.

Contro. Le ruote a volte si bloccano.

Per chi ha poco spazio: Sedia sgabello

Chi ha un ufficio piccolo, in cui gli arredi devono essere studiati e sfruttati al meglio, riuscire ad avere una sedia che riesca ad adattarsi agli spazi, ma che nello stesso tempo sia confortevole, non è semplice. Un'alternativa potrebbe essere lo sgabello. Leggero con struttura in metallo ha la seduta imbottita per regalare il massimo del benessere. Anche se priva di schienale, grazie al poggia gambe anteriore assicura una postura corretta senza danni alla schiena. Pratica e leggera, il design essenziale permette di adattarla ad ogni stile e arredo. Dotata di ruote, può essere spostata facilmente su ogni tipo di pavimento.

Pro. Pratica ed essenziale è ideale negli spazi piccoli.

Contro. L'imbottitura del cuscino è migliorabile.

Per rilassarsi in ufficio: Sedia con poggiagambe

Se siete alla ricerca di una sedia che vi permetta di concedervi qualche minuto di relax, questo modello fa al caso vostro. L'inclinazione dello schienale è regolabile e bloccabile fino a 135°, mentre il poggiagambe nascosto vi permette di concedervi un momento di pausa mantenendo una postura corretta, essenziale per chi rimane seduto alla scrivania per diverse ore. Realizzata in similpelle è facile da pulire ed è completata da una seduta imbottita di spugna di alta densità che segue le forme del corpo rimanendo elastica e resistente alle deformazioni. Grazie alle rotelle a basso rumore, potrete muovervi facilmente su ogni pavimento.

Pro. Comoda ed ergonomica, assicura il massimo del comfort.

Contro. Lo schienale è ad inclinazione fissa.

Per chi cura ogni dettaglio: Sedia di design

Per chi ama il design e non tralascia alcun particolare, anche la sedia ha un ruolo centrale. Oltre ad essere comoda, deve essere anche bella e nella tinta giusta. Disponibile in differenti colori come il verde, blu, rosa, viola o azzurro regala brillantezza all’ufficio, ma è adatta anche alla camera dei ragazzi. Il modello girevole a 360°si può regolare in base all’altezza desiderata con un semplice tocco. Il modello con schienale traspirante è ergonomico e ha un’imbottitura spessa per studiare o lavorare con il massimo del comfort e non avere la sensazione di stanchezza anche dopo essere stati seduti diverse ore.

Pro. Sedia agronomica e facile da montare.

Contro. La sedia è un po’ piccola.

Perfetta tutto l’anno: Sedia con rivestimento in tessuto

Per avere una sedia calda in inverno e fresca in estate, questo modello con fodera in tessuto al 100% in poliestere è perfetta. Disponibile nel classico bianco, grigio, marrone e nero, potete scegliere anche il modello lilla o rosa per dare un nuovo look all’ambiente. La sedia girevole può essere regolata in altezza, tramite una leva è possibile sistemarla in base alle esigenze. I braccioli alti offrono ulteriore comfort, soprattutto quando si è seduti per periodi più lunghi al lavoro o mentre si studia. La struttura a 5 gambe si adatta perfettamente a qualsiasi ufficio o camera dei ragazzi.

Pro. La struttura è solida e le ruote scorrono bene.

Contro. Il montaggio non è semplice.

Come scegliere la seria per la scrivania

In ufficio o alla scrivania si trascorre molto tempo seduti, quindi prima di scegliere la sedia che vi accompagnerà durante la giornata lavorativa bisogna valutare diversi fattori oltre all’estetica.

Ergonomia

Per non avere problemi di salute, la sedia deve essere ergonomica, perché riduce i dolori alla testa, alle spalle, alla schiena e alle braccia dovuti alla postura sbagliata.

Regolazione della sedia

Una sedia per essere confortevole si deve regolare facilmente in altezza con una variazione che va tra i 40 e i 52 cm da terra, mentre l’inclinazione del sedile deve essere almeno di 5 gradi in avanti e indietro. Questo inoltre, deve avere un meccanismo di bloccaggio per poterlo fissare dopo aver scelto il giusto angolo per la schiena.

Per avere il massimo del comfort potete scegliere la sedia che ha la regolazione della profondità del sedile così da farlo scorrere all’indietro e in avanti con uno schienale fisso.

In ogni caso quando si sceglie una sedia con regolazione, la leva deve essere facile da raggiungere e si deve attivare semplicemente.

Se preferite una sedia con i braccioli, anche questi devono essere regolabili, per permettere alle braccia di appoggiarsi comodamente e alle spalle di rilassarsi.

Alcuni modelli hanno i braccioli rimovibili o che consentono di accorciare o allargare la distanza tra loro.

Dimensioni

Sulla sedia si trascorrono molte ore, quindi meglio evitare quelle troppo piccole o strette, con una seduta di circa 45 cm per adattarsi alla maggior parte degli utenti.

In linea generale le sedie sono progettate per persone che pesano meno di 100 kg, ma in commercio ci sono anche modelli per persone che hanno bisogno di un supporto extra.

Schienale

Quando si acquista una sedia si deve valutare l’altezza dello schienale perché è l’elemento che farà da supporto alla schiena, i modelli sono diversi:

schienale basso : alto fino alla metà della schiena da sostegno solo a questa parte, pur riuscendo a muoversi sia in avanti che indietro. Pensato per essere utilizzato per brevi periodi, non è indicato per lunghe ore di lavoro;

: alto fino alla metà della schiena da sostegno solo a questa parte, pur riuscendo a muoversi sia in avanti che indietro. Pensato per essere utilizzato per brevi periodi, non è indicato per lunghe ore di lavoro; schienale medio : come le precedente sostiene solo la regione lombare, ma in più riesce a supportare anche metà della colonna vertebrale, ma non sostiene bene il collo.;

: come le precedente sostiene solo la regione lombare, ma in più riesce a supportare anche metà della colonna vertebrale, ma non sostiene bene il collo.; schienale alto: le sedie con questo schienale sono le più costose ma anche le più comode perché forniscono un supporto completo per tutta la schiena e al collo grazie allo schienale imbottito.

Sedie con ruote

Le sedie da ufficio o per la scrivania possono essere dotate di ruote o avere semplicemente le gambe, molto dipende dall’uso che ne fate, ma le prime sono le migliori perché permettono di muoversi facilmente da un punto all’altro della stanza e per avere una maggiore stabilità ha bisogno di 5 piedi.

In questo caso è importante valutare anche il pavimento della stanza e scegliere le ruote migliori:

ruote per pavimenti morbidi : sono indicate per ambienti in cui ci sono moquette e tappeti;

: sono indicate per ambienti in cui ci sono moquette e tappeti; ruote per pavimenti duri: riescono a far scorrere bene la sedia su pavimenti come parquet, laminato, piastrelle.

Le ruote possono essere realizzate in plastica, ma anche in gomma queste sono adatte ad ogni tipo di pavimento e non causano danni o graffi.

