Le sedie cucina per rinnovare e arredare l’ambiente

Le sedie cucina sono un elemento d'arredo fondamentale che consente di stare comodamente seduti a tavola durante i pranzi e le cene.

La cucina è una delle stanze della casa più vissute per questo quando si scelgono le sedie si deve puntare sulla robustezza, sulle dimensioni e sulla struttura senza dimenticare il design.

Da quelle in stile moderno a quelle classiche o vintage, in commercio ci sono differenti modelli, per scegliere quelle adatte allo stile della stanza ecco alcuni modelli per rendere unica la cucina.

Sedie dal design moderno

Avere una cucina moderna non vuol dire inserire al suo interno solo elettrodomestici di ultima generazione, ma optare per elementi d’arredo che richiamano questo stile e il set da 4 sedie incarna in pieno questa esigenza. Le sedie da cucina 100% made in Italy, sono adatte anche alla sala da pranzo perché sono eleganti e raffinate, realizzate con materiali di qualità come il legno di faggio, ogni sedia è robusta e confortevole grazie alla seduta e allo schienale imbottiti con poliuretano espanso, rivestito in finta pelle facile da pulire. Il modello con portata massima di 120 kg, ha un’altezza totale della sedia di 99 cm, una larghezza di 46 cm e una profondità di 55 cm per assicurare il massimo della comodità.

Pro. Il design è elegante e la struttura robusta.

Contro. Il prodotto è realizzato a mano quindi ci possono essere alcune differenze tra una sedia e l’altra.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile scandinavo

Uno degli stili più apprezzati negli ultimi anni è quello scandinavo perfetto per chi ama un ambiente elegante, raffinato con una palette di colori che si attesta sui toni del bianco. Le quattro sedie cucina ispirate al design nordico hanno una seduta comoda garantita dal cuscino imbottito e al comodo schienale entrambi rivestiti in similpelle che permette di averle sempre pulite con pochi gesti. Il design ultra moderno è garantito dalle gambe in legno che terminano con piccoli tappi per limitare gli urti e spostare la sedia senza graffiare il pavimento. Ogni sedia ha un’altezza di 83 cm, con la seduta alta circa 46,5 cm ed una larghezza di circa 50 cm.

Pro. Le sedie hanno un design moderno e piedini antigraffio.

Contro. Per alcuni utenti i materiali sono un po’ delicati.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile industrial

Superfici grezze e strutture essenziali sono le caratteristiche dello stile industrial e questo set di sedie risponde in pieno alle esigenze per creare un ambiente di tendenza. La struttura in acciaio cromato regala un tocco di eleganza alle sedie cucina, e nello stesso tempo ne assicura la robustezza. La seduta in ecopelle grigio chiaro è semplice da pulire e le rende ideali sia per cucina che per il living, l’altezza della sedia 87 cm ha una larghezza di 42 cm, una profondità di 44 cm e una profondità della seduta di 38 cm.

Pro. Il design essenziale rende le sedie da cucina adatte ad ogni ambiente.

Contro. Il prodotto è artigianale quindi le misure possono variare leggermente.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile essenziale

L’arredamento moderno è caratterizzato da elementi d’arredo semplici ed essenziali, per esprimere al meglio questo design il set di sedie cucina in policarbonato sono la scelta ideale. Il modello dalle linee avvolgenti darà un tocco in più all’ambiente, integrandosi perfettamente con ogni stile. Il materiale leggero, ma robusto è resistente agli urti, all’usura ed è facile da pulire con un semplice panno. La dimensioni della sedia sono: altezza 94 cm, profondità 44 cm e larghezza 42 cm.

Pro. Le sedie sono comode e la seduta è ampia.

Contro. Per alcuni utenti si graffiano facilmente.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile classico

Lo stile classico è sempre quello più amato e intramontabile e se volete rendere unico l’ambiente non potete farvi sfuggire le sedie per la cucina realizzate in legno di faggio massello. I materiali di qualità oltre ad assicurare robustezza e durata nel tempo, restituiscono una sedia elegante in grado di adattarsi ad ogni tipo d’ambiente. Le misure della seduta sono circa 46,5 cm, la profondità è di 44 cm e altezza dello schienale di 51,5 cm, in questo modo si ha un elemento d’arredo comodo in grado di accompagnarvi durante i pranzi o le cene in famiglia.

Pro. Il materiale è di qualità.

Contro. Per alcuni utenti la seduta ha bisogno di un piccolo rialzo.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile vintage

Se amate lo stile vintage e volete una cucina dal gusto un po’ retrò allora questo modello fa al caso vostro. Il set formato da 4 sedie cucina hanno un rivestimento in similpelle scamosciata sui toni del marrone che insieme alle linee avvolgenti possono essere inserite anche all’interno di una sala da pranzo. Le gambe in metallo robusto, lo schienale e il sedile imbottito hanno un design ergonomico per assicurare il massimo della comodità, le sedie hanno un'altezza totale di 87 cm, una larghezza di 45 cm e una profondità di 46 cm.

Pro. L'imbottitura rende le sedie da cucina comode.

Contro. Sono disponibili solo in marrone.

Scopri di più su Amazon