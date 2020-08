I tavoli pieghevoli per organizzare cene in compagnia

Invitare i propri cari a pranzo o a cena è un modo per trascorrere del tempo insieme, ma a volte il tavolo che si ha in casa non è sufficiente per farli sedere tutti comodamente. In questo caso il modello pieghevole diventa un elemento utile e funzionale quando si ha bisogno di un piano d’appoggio in più.

Ideale per chi va in campeggio sono diventati utili per chi ama trascorrere l’estate all’aperto in giardino o terrazzo. In commercio ci sono numerosi modelli realizzati in diversi materiali come plastica o legno. Vediamo il tavolo pieghevole che si adatta meglio alle vostre esigenze.

Tavolo pieghevole versatile

Il tavolo da giardino deve essere un elemento funzionale, ma soprattutto versatile. Questo modello è perfetto per qualsiasi occasione, dal pranzo in terrazzo, al viaggio in camper fino a diventare un tavolo aggiuntivo in caso di ospiti improvvisi. Realizzato in alluminio è leggero, ma riesce a resistere ad ogni condizioni ambientale. Le gambe sono facili da montare, smontare e una volta richiuso occupa poco spazio. La marcia in più? Una volta aperto il tavolo è completato da una rete porta oggetti che serve anche a dare maggiore stabilità al tavolo. Robusto e resistente può sostenere oggetti di diversa natura o affrontare viaggi senza rovinarsi.

Pro. La rete porta oggetti è utile e pratica.

Contro. La borsa per il trasporto non è molto resistente.

Scopri di più su Amazon

Tavolo pieghevole per l’interno e l’esterno

Il tavolo è pensato per usarlo all'interno e all'esterno grazie al rivestimento antiruggine, anche se lo lasciate sotto la pioggia non si rovinerà. Il tavolo può essere usato in qualsiasi contesto, anche in presenza di bambini perché grazie al sistema di bloccaggio delle cerniere viene impedita la chiusura improvvisa, mentre i piedi antiscivolo assicurano la stabilità sul terreno. Il carico massimo fino a 100 kg permette al tavolo di essere utilizzato per ogni tipo di hobby grazie al rivestimento antiscivolo ed ecosostenibile, che mantiene la superficie liscia. Pensato per ospitare fino ad 8 persone, il tavolo può essere chiuso facilmente e spostato dove volete grazie alla maniglia laterale.

Pro. Il sistema antichiusura rende il tavolo sicuro.

Contro. Per alcuni utenti non è molto stabile.

Scopri di più su Amazon

Tavolo pieghevole regolabile

Se siete alla ricerca di un tavolo versatile, questo modello da lavoro o esposizione è la scelta ideale. Regolabile grazie alle gambe telescopiche, potete decidere l’altezza che preferite, così da poter usare i tavoli singolarmente o affiancati. Basta unirli tramite agganci alla base e avrete un unico grande elemento d'arredo. Costruiti in alluminio resistente sono leggeri e maneggevoli tanto che possono reggere fino a trenta chili. Una volta terminato l’utilizzo potete chiuderli e ripiegarli fino a raggiungere la grandezza di una valigetta ed occupare poco spazio.

Pro. I tavoli componibili possono essere disposti in base alle vostre necessità.

Contro. Per alcuni utenti sono pesanti da trasportare.

Scopri di più su Amazon

Tavolo pieghevole con rivestimento in alluminio

Il tavolo pieghevole è un elemento d’arredo pensato per essere sfruttato in giardino, come tavolo da lavoro o come mobile da interno in caso di ospiti improvvisi. Il rivestimento in alluminio lo rende perfetto contro intemperie e raggi solari. Leggero e ampio con i suoi 110 cm x 70 cm, con un peso complessivo di soli 5 kg è stabile grazie ai piedini antiscivolo che gli permettono di stare su ogni superficie. Ideale per viaggi o pic nic, il tavolo può essere ripiegato in due parti separate per entrare in bagagliai piccoli. Le gambe regolabili permettono di decidere l’altezza ideale in base agli utilizzi.

Pro. Il rivestimento in alluminio è resistente.

Contro. Non ha il blocco di sicurezza.

Scopri di più su Amazon

Tavolo pieghevole in resina

Il tavolo realizzato in resina dura riverniciata è il must have da avere con sé quando si decide di affrontare un viaggio in camper. I materiali, infatti, lo rendono resistente agli agenti atmosferici senza perdere brillantezza o rischiare di arrugginire. Una volta richiuso, potete sistemarlo dove volete grazie alla comoda valigetta per il trasporto inclusa. Il modello made in Italy è completato da ingranaggi per il blocco delle gambe.

Pro. Il ripiano in resina è resistente.

Contro. Le gambe sono troppo ingombranti.

Scopri di più su Amazon

Tavolo in legno

Il tavolo in legno è immancabile in giardino o in terrazzo, se volete la versione easy da portare in campeggio o da posizionare all’interno di un giardino piccolo, questo modello pieghevole è perfetto. Realizzato con materiali naturali, il tavolo è resistente e solido. Ideale anche in casa, grazie alle dimensioni ridotte può essere sistemato anche in un angolo della stanza. Il legno d’acacia resiste alle intemperie grazie anche alla finitura in patina d’olio regala al modello un aspetto elegante e raffinato. Basta sollevare il ripiano e le cerniere si piegano su sé stesse per chiuderlo in poche mosse.

Pro. É realizzato in materiali durevoli.

Contro. Per alcuni è un po' piccolo

Scopri di più su Amazon

Come scegliere un tavolo pieghevole

Avere un tavolo pieghevole in casa può risultare utile soprattutto se amate ricevere ospiti, fare viaggi o se praticate il fai da te. In pochi secondi diventa un tavolo da appoggio o da lavoro.

In commercio ci sono vari modelli realizzati con diversi materiali, quindi prima di scegliere bisogna capire che uso volete farne. Se lo utilizzate solo per ospitare i vostri amici, meglio scegliere il modello con le sedie, se invece lo volete portare con voi in viaggio il tavolo in alluminio è ideale, resistente e leggero può essere trasportato con facilità. Se invece volete usarlo solo all’interno, allora potete scegliere il tavolo in legno per avere un elemento d’arredo elegante che si integra con gli arredi della stanza.

Il trasporto è un altro elemento da non sottovalutare, meglio scegliere un tavolo che una volta piagato occupi poco spazio così da poterlo conservare in ogni angolo della casa o trasportarlo in un portabagagli piccolo.

Anche la posizione delle gambe ha un ruolo importante. Una volta aperto deve essere comodo, non intralciare la seduta e soprattutto stabile. Inoltre, meglio se ha il blocco e i piedini per evitare che si chiuda all’improvviso o che scivoli sulla superficie.

Leggi anche

Le tovaglie per un tavolo elegante e colorato

Tavoli allungabili, per organizzare pranzi e cene anche se si ha poco spazio

Sedia a sdraio per arredare e rilassarsi in giardino

Come scegliere la sedia per il tuo giardino