I tavoli da esterno per romantiche colazioni sul balcone

Fare colazione sul balcone e risvegliarsi con la brezza mattutina non ha prezzo! In estate o in inverno, se si ha la fortuna di avere la veranda, il balcone può essere sfruttato al meglio ricreando un piccolo angolo verde in cui organizzare cene romantiche.

Hai un balcone non molto grande? Niente paura puoi optare per tavolini piccoli, per trovare le soluzioni salvaspazio, pieghevoli e leggere continua a leggere per scoprire i modelli più comodi e belli.

Tavolo da esterno a mosaico

Il balcone è il luogo in cui rilassarsi, nello stesso tempo deve essere bello esteticamente e questo tavolo da esterno unisce entrambe le necessità. Il modello lavorato a mosaico abbina lo stile classico a quello moderno per un arredo di design e glamour! il set realizzato in terracotta con telaio in ferro è resistente e adatto al terrazzo o al balcone. Le sedie con schienale alto, poi, sono comode e confortevoli per trascorrere la giornata in totale relax. Hai bisogno di spazio in più? Non devi fare altro che chiudere le sedie e riporle in un angolo.

Pro. Il set è bello ed è realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il mosaico ha qualche imperfezione.

Tavolino da ringhiera

Avere un balcone molto piccolo, non vuol dire dover rinunciare alla colazione all’aperto. Il tavolino da esterno pieghevole è la scelta giusta perché è la soluzione ideale per gli spazi ridotti, ma diventa anche un ottimo tavolino d’appoggio da abbinare al salotto da giardino. Adatto per due persone, permette di fare colazione sia in primavera che in estate: l’arredo in acciaio si aggancia facilmente alla ringhiera del balcone, inoltre, si può regolare su quattro altezze ed è ideale per aperitivi o cene veloci all’aperto.

Pro. Il tavolino è robusto e resiste alle intemperie.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da montare.

Tavolo in rattan

Il design elegante e intramontabile del rattan si abbina alla perfezione a ogni stile e arredo. Il tavolino e le sedie robuste e antimacchia resistono a tutti i climi, alle alte temperatura e ai raggi UV, inoltre la struttura realizzata in acciaio rende il set un elemento d'arredo che ti accompagnerà estate dopo estate con un tocco di stile. Quando hai ospiti e ti serve spazio, basta chiudere le sedie e goderti l’aperitivo in compagnia e al chiaro di luna, con il pratico tavolino come piano d'appoggio. Grazie ai gommini antigraffio alla base delle gambe, il modello è sicuro e rispetta in pieno il pavimento del balcone. Disponibile in differenti colori, come grigio, marrone e nero, devi solo scegliere quello che si abbina meglio all'esterno.

Pro. Molto pratico ed elegante.

Contro. Per alcuni utenti le sedie e il tavolo sono un po' delicati.

Tavolo in legno

Se ami lo stile classico allora non puoi farti sfuggire il set in legno di acacia perfetto per arredare un balcone in modo elegante e con stile. Il piano del tavolo, ampio e comodo, è pensato per trascorrere piacevoli serate all'aperto in compagnia dei tuoi cari, inoltre, le sedie con ampio schienale, sono comode e resistenti. Adatto se non hai molto spazio a disposizione, il set pieghevole può essere chiuso e conservato in caso di non utilizzo occupando così poco spazio.

Pro. Il set è stabile e resistente.

Contro. Il tavolo e le sedie sono adatti a due persone.

Tavolino da ringhiera in legno

Se hai un balcone in stile francese, il tavolino da ringhiera ti permetterà di goderti la colazione ammirando il panorama, poi se vuoi dargli un tocco di stile allora, il modello in legno regalerà un aspetto romantico e accattivante all'esterno. La struttura in legno d'acacia certificato FSC è resistente agli agenti atmosferici, pre-oliato e adatto anche agli ambienti più piccoli. Infine, se il tavolo sospeso non è in uso, può essere piegato in pochi semplici passaggi fino al prossimo utilizzo.

Pro. Facile da montare, è realizzato in materiale resistente.

Contro. Per alcuni utenti non è molto robusto.

Tavolo con sgabelli

Per chi ama organizzare aperitivi e vuole avere la sensazione di stare in un pub, pur rimanendo a casa, questo set è la scelta ideale. Comodi e stabili, le sedie e il tavolino sono resistenti al tempo e alle intemperie, grazie alla struttura realizzata in ferro e legno di MDF. Il tavolo da bar è perfetto per una cena romantica o uno spuntino pomeridiano con gli amici o la famiglia. Disponibile in legno o color cemento, il set è un elemento di design che regala un tocco in più all'esterno.

Pro. Il set è comodo e poco ingombrante.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Tavolo con ripiano

Per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro un buon bicchiere di vino è la soluzione ideale, poi poterlo gustare sul balcone è davvero un ottimo modo per iniziare la serata. Per farlo anche quando hai un balcone piccolo, la soluzione ideale è il tavolino con ripiano, questo elemento d'arredo permette di poggiare i bicchieri da vino mentre giochi o leggi un libro. Il piano tondo realizzato in vetro smerigliato, può ospitare facilmente bicchieri, bottiglie e piatti, ma nel caso in cui non c'è lo spazio a sufficienza, puoi utilizzare il ripiano sottostante. Leggero e facile da spostare da un punto all'altro del balcone, il tavolino è realizzato con materiali di qualità.

Pro. Robusto e facile da montare.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Tavolino portaghiaccio

Quando hai poco spazio in balcone l'alternativa è scegliere un elemento d'arredo che riesca ad unire estetica e praticità e questo tavolino con portaghiaccio racchiude entrambe le caratteristiche. L'elemento d'arredo riesce a mixare alla perfezione il tavolo da cocktail e un frigorifero portatile che terrà al fresco le bevande durante barbecue e feste, basta sollevare il coperchio e riempire il secchiello di ghiaccio. Realizzato in resina, resistente all'usura e agli agenti atmosferici, non arrugginisce e non si scrosta. Con la doppia parete per il mantenimento del ghiaccio e la capacità di 30 litri è facile da pulire.

Pro. Il tavolino è comodo e utile.

Contro. Per alcuni utenti è un po' basso

Tavolo da parete

Se vuoi avere il tavolo sempre a portata di mano, ma nello stesso tempo non hai sufficiente spazio a disposizione, allora puoi scegliere la soluzione a parete. Il design salvaspazio è perfetto per avere un appoggio in terrazzo o in giardino, ma con un ingombro ridotto. Il modello realizzato in pino naturale, è robusto e resistente, ma soprattutto versatile perché può essere utilizzato all'esterno come un pratico tavolo per l'aperitivo o all'interno come una comoda scrivania nella camera dei bambini. Impermeabile e con gli angoli arrotondati, resiste alle intemperie ed è estremamente sicuro anche se in casa ci sono dei bimbi.

Pro. I materiali sono di qualità.

Contro. Le istruzioni e le viti rendono difficile il montaggio.

Tavolo da ombrellone

Durante l'estate, l'ombrellone è tra gli accessori immancabili in balcone o in terrazzo, perché in grado di proteggere dal caldo. Quando hai un esterno piccolo, spesso sei costretto a scegliere tra il riparo dai raggi solari e un piano d'appoggio, in realtà con il tavolino pensato appositamente per l'ombrellone, non devi rinunciare più a nulla. Il modello realizzato in plastica resistente, è suddiviso in 4 scomparti rettangolari, in cui posizionare occhiali, smartphone e 4 tondi perfetti per contenere snack, bicchieri o bottiglie. Grazie all’altezza regolabile puoi posizionarlo in base alle necessità e goderti le tue giornate di relax.

Pro. Comodo e pratico.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

