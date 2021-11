I tavolini da salotto per arredare e dare un tocco d’eleganza alla casa

Il salotto è la stanza della casa in cui ci rilassiamo. Un comodo divano e l’ultimo modello di televisione ci permettono di passare il tempo libero in totale relax in compagnia della famiglia.

Per rendere ancora più funzionale la camera, tra gli elementi immancabili ci sono i tavolini da salotto. Piccoli ed eleganti sono un elemento funzionale perché permettono di poggiare sopra o dentro, se ha delle aperture, libri, riviste, la tazza con la cioccolata calda fumante e avere tutto a portata di mano.

Realizzati in diversi materiali e forme, come gli orologi o gli adesivi murali, possono riempire uno spazio vuoto della camera e dargli carattere senza essere costretti ad affrontare costi eccessivi.

Avete voglia di dare un nuovo aspetto alla camera? Siete alla ricerca di un modello pratico ma elegante? Ecco alcuni tavolini per rendere il salotto in modo unico.

Tavolino dal design moderno

Lo stile moderno si caratterizza per forme particolari che non passano inosservate all’interno di una stanza, ma che nello stesso tempo risultano molto eleganti e raffinate. Questo modello incarna in pieno il design contemporaneo reso più avvolgente dalle linee curve e sinuose. Disponibile in color faggio, se si vuole un ambiente più caldo o in bianco se si preferisce uno stile più nordico, si adatta ad ogni look della casa. Il modello dalle dimensioni contenute, si integra anche nelle camere non molto grandi, il tavolino pratico, grazie anche al vano portaoggetti, fornisce uno spazio ulteriore per conservare libri o riviste. Realizzato in truciolare con rivestimento in resina melaminica è resistente agli urti.

Pro. Semplice, ma dalle linee dinamiche riesce ad arredare l’ambiente.

Contro. Non ci sono buchi pre-impostati per le viti.

Scopri di più su Amazon

Tavolino con piano sollevabile

Il tavolino da soggiorno oltre ad essere bello, deve essere pratico e in grado di adattarsi anche alle camere di piccole dimensioni, questo modello ha in sé tutte la caratteristiche che servono per essere bello e funzionale. Realizzato in truciolare è disponibile in diversi colori, da quello bianco e grigio per chi preferisce un arredo essenziale, al color quercia per chi ama lo stile classico, fino al wenguè se si vuole un elemento di carattere. La caratteristica principale? Un comodo piano sollevabile che rivela un pratico vano in cui poter conservare libri, riviste o piccoli oggetti. Il piano attivato da un meccanismo a molla, in un attimo diventa un tavolo in più su cui poter pranzare o cenare comodamente seduti sul divano.

Pro. Bello ed elegante è pratico e ha un buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Non è semplicissimo montarlo.

Scopri di più su Amazon

Tavolino in vetro

Nelle stanze particolarmente buie o piccole i punti luce sono importanti per dare una sensazione di ampiezza. Il materiale perfetto in questo caso è il vetro, oltre alle finestre, ottenere lo stesso effetto attraverso i mobili è semplice, basta inserire un tavolino dello stesso materiale. Il modello realizzato in vetro temperato è resistente e sicuro, soprattutto se in casa ci sono bambini vivaci. Il tavolino dal design moderno, unisce linee curve ad una struttura a tre livelli dinamica e accattivante. Il vetro trasparente accostato a quello nero o bianco, spicca grazie alla struttura in metallo, ideale se si ama lo stile contemporaneo ma dalle forme avvolgenti.

Pro. Le linee curve fanno del tavolino un elemento sicuro.

Contro. La gambe del tavolino non hanno i piedini in gomma.

Scopri di più su Amazon

Tavolino dallo stile retrò

Se amate lo stile retrò, sapete perfettamente che ogni elemento è indispensabile per ricreare al meglio questa tendenza. Con questo tavolino ambient-friendly non solo avrete un oggetto di design, ma anche rispettoso dell’ambiente. Il set formato da due tavolini di diversa grandezza e altezza, possono essere sovrapposti per risparmiare spazio, le gambe in bambù, sono solide e antiscivolo, riescono a sostenere bicchieri e bottiglie, perfetto se amate organizzare aperitivi in compagnia dei vostri cari. I bordi smussati e il materiale atossico vi protegge da cattivi odori e dal rischio di ferirsi accidentalmente.

Pro. Facile da montare grazie al meccanismo ad avvitamento.

Contro. La superficie non ha la protezione contro le macchie.

Scopri di più su Amazon

Tavolo dal design originale

Volete dare un tocco d’allegria alla camera? Volete un elemento elegante e raffinato che si distacca dai soliti tavolini? Questo modello dalle linee giocose è quello che fa per voi! Il tavolino dal design unico e dalle linee squadrate si adatta ad ogni ambiente grazie anche ai diversi colori che vanno dal bianco, al frassino fino alla quercia e al rovere. Il tavolino oltre ad avere un piano su cui poggiare tazze, bicchieri o oggetti, diventa una comoda libreria o porta riviste. Estremamente versatile può essere disposto sia da un lato che dall'altro, mantenendo comunque un'ottima stabilità. Ottimo come tavolino da salotto, può diventare anche un comodo comodino nella camera da letto.

Pro. Il tavolino è robusto e realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni il prezzo è un po’ eccessivo.

Scopri di più su Amazon

Tavolino girevole

Se amate lo stile lucido e siete alla ricerca di un elemento d’arredo dinamico, allora questo tavolino è ciò che state cercando. Il modello delle dimensioni 60x60 è formato da tre piani e due di essi possono essere ruotati a 360°. In questo modo potete espandere i ripiani nella stessa direzione o in quella opposta, se avete bisogno di spazio in più, perfetto quando organizzate aperitivi o cene finger food in compagnia degli amici. Una volta terminata la cena potete richiuderlo e ritorna ad occupare poco spazio. Realizzato in MDF di alta qualità, il tavolino può essere facilmente pulito con un panno di cotone umido.

Pro. Tavolino bello e di design.

Contro. Il manuale per il montaggio non è molto chiaro.

Scopri di più su Amazon

Tavolino essenziale

Un tavolino da salotto può fare la differenza anche se ha linee semplici ed essenziali. Questo modello dal design pulito, è funzionale ed è pensato per diventare il punto centrale del salotto. Disponibile in olmo, frassino, noce, è possibile optare anche per il modello in cemento o in frassino bianco, quello che li contraddistingue tutti, sono piccole striature marrone chiaro o scuro che lo rendono un complemento d'arredo irrinunciabile. Da posizionare al centro del tappeto non ha bisogno di molta manutenzione e arriva già montato.

Pro. Il tavolino è ben fatto e robusto.

Contro. Per alcuni utenti i colori originali risultano più chiari rispetto alle foto.

Scopri di più su Amazon

Tavolino Industrial

Combinazioni di materiali differenti e cura del dettaglio: lo stile industrial è sempre più diffuso all'interno delle case e se volete ricrearlo anche nel vostro salotto non potete rinunciare a questo tavolino. La struttura realizzata in ferro verniciato a polvere è essenziale e si combina perfettamente al ripiano in legno truciolare color nocciola dall’aspetto un po’ invecchiato. Il tocco in più? La griglia alla base, semplice ma che regala carattere al tavolino, è funzionale perché può essere utilizzata per riporre riviste, giornali o piccoli oggetti. Ideale al centro del salotto o vicino al divano, si adatta a qualsiasi ambiente della casa.

Pro. Il tavolino è bellissimo e robusto.

Contro. Per alcuni utenti non è molto stabile.

Scopri di più su Amazon

Tavolino stile nordico

Lo stile nordico si riconosce facilmente perché è molto particolare e dona subito una sensazione di purezza grazie alla presenza del bianco. Gli elementi d'arredo equilibrati hanno l'obiettivo di dare un senso di naturale armonia e di calore alla stanza. La coppia di tavolini rappresenta in pieno questa tendenza d'arredo con dettagli contemporanei e nello stesso tempo vintage. La struttura in metallo gioca con le geometrie formate dalla griglia ed è sormontato da un piano semplice, in legno MDF naturale rifinito da venature che regalano un senso di calore. Il set formato da due tavolini, uno più basso e uno più alto aggiunge stile al vostro soggiorno e lo rende unico.

Pro. I tavolini sono di buona fattura.

Contro. La superficie non ha la protezione antimacchia.

Scopri di più su Amazon

Tavolino lucido

Elegante, moderno e lucido, questi elementi fanno del tavolino il complemento d'arredo ideale se amate lo stile contemporaneo. Le linee essenziali e nette si associano ad una superficie liscia in cui spicca il minimalismo delle forme, infatti, la struttura rettangolare è messa in risalto da dettagli di stile che lo rendono unico! Il tavolino è completato da due piccole gambe al centro che creano un effetto fluttuante e accattivante, una combinazione perfetta a cui si aggiunge la superficie liscia, facile da pulire.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere il tavolino da salotto

I tavolini da salotto sono complementi d'arredo utili per appoggiare telecomandi, riviste, bevande e che devono essere ben inseriti nell'ambiente per forma, colore e dimensione.

Spesso si tende a sbagliare e si sceglie un modello troppo piccolo troppo grande oppure un tavolino con uno stile totalmente differente rispetto al resto della camera. Per questo prima di acquistarlo bisogna far attenzione ad alcuni particolari.

Dimensioni

In commercio ci sono tavolini con forme e dimensioni differenti, quindi prima di sceglierlo dobbiamo sapere che deve essere della stessa altezza del divano o al massimo leggermente più basso, la lunghezza invece deve essere circa due terzi del divano. Per creare un ambiente equilibrato è importante che il tavolino abbia un margine di almeno 60 cm dagli altri oggetti.

Forma

Gli stili d'arredo sono differenti e anche i tavolini rientrano in questa tendenza e possono essere:

Rotondi : sono indicati in quegli ambienti in cui il passaggio è frequente

: sono indicati in quegli ambienti in cui il passaggio è frequente Quadrati : sono utilizzati per definire gli spazi all'interno della camera, ma non vanno bene nei soggiorni piccoli perché hanno un effetto ottico che rimpicciolisce ulteriormente l'ambiente

: sono utilizzati per definire gli spazi all'interno della camera, ma non vanno bene nei soggiorni piccoli perché hanno un effetto ottico che rimpicciolisce ulteriormente l'ambiente Rettangolari : sono perfetti nei salotti in cui ci sono due divani perché li valorizzano

: sono perfetti nei salotti in cui ci sono due divani perché li valorizzano Ovali: si adattano ad ogni ambiente e regalano un aspetto più spazioso

Materiali

Oltre alla forma e alle dimensioni, non bisogna sottovalutare i materiali, i più diffusi sono: