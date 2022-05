I vasi ideali per arredare casa ed esaltare la bellezza dei fiori

I fiori permettono di riempire la stanza di colore ed eleganza, ognuno ha il suo preferito, ma per esaltarne la bellezza, il vaso ha un ruolo centrale. Sbagliare la tipologia, non solo può sminuire le caratteristiche dell’orchidea o dell’azalea, ma può diventare un elemento di rottura all’interno della stanza.

Come ogni altro oggetto d’arredo anche i vasi, devono rispettare il look della stanza. Tondo, quadrato, in vetro o metallo, ogni modello ha un suo stile che si deve integrare con quello della cucina o del soggiorno.

Per avere una casa di design, vediamo i migliori modelli di vaso adatti ad ogni fiore.

Vaso in ceramica

Il vaso deve essere un complemento d’arredo che si adatta ad ogni occasione, oltre a contenere i fiori, deve trasformarsi in un elegante centrotavola, se siamo alla ricerca di un modello passe-partout questo vaso è ideale. Il design semplice e raffinato si adatta ad ogni stile decorativo. Le forme eleganti e sinuose, permettono di avere un modello che esalta il contenuto al suo interno e le linee arrotondate creano un piacevole contrasto con lo stelo lungo dei fiori. Realizzato in ceramica resistente, non si arrugginisce e non si deforma con l’utilizzo e il tempo, facile da pulire, basta un panno bagnato e torna come nuovo.

Pro. Il vaso è elegante e si adatta ad ogni ambiente.

Contro. Per alcuni è un po’ piccolo.

Vaso in vetro

Il vetro è un materiale neutro che si adatta ad ogni ambiente e che permette di esaltare ogni elemento che lo circonda, ideale negli ambienti piccoli diventa un punto luce e che riuscirà a dare una marcia in più ai nostri fiori preferiti. Adatto negli ambienti classici o moderni, il vaso ha un design elegante e raffinato, grazie al taglio a tulipano, alto 23 cm è pensato per contenere al suo interno fiori dallo stelo lungo. Lavabile in lavastoviglie il vaso sarà sempre pulito e privo di macchie, pronto ad ospitare un nuovo mazzo di fiori.

Pro. Ha un taglio moderno ed elegante.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Vasi moderni

I vasi devono adattarsi allo stile della casa e se amiamo quello moderno, questo set di vasi fa al caso nostro. I due vasi permettono di creare delle piccole composizioni in grado di arricchire il tavolo o un angolo della stanza. Realizzati in ceramica, i vasi bianchi e grigi grazie alla loro forma slanciata con base larga che si restringe nel mezzo, valorizzano ogni tipo di fiore. Il materiale resistente al tempo e alla ruggine, ha la superficie porosa perfetta per facilitare l’impugnatura ed evitare che la presa scivoli.

Pro. Vasi di design e resistenti.

Contro. Per alcuni utenti sono un po’ piccoli.

Vasi in ferro

Lo stile contemporaneo e minimal negli ultimi anni si è diffuso sempre di più! Se siamo tra quelli che si sono fatti conquistare dalle sue forme essenziali, non possiamo fare a meno di scegliere un vaso dalle linee esenziali. Il vasetto di vetro è racchiuso da una cornice in ferro relizzate in forme differenti: tondo, quadrato, bombato, dovete scegliere solo quella che vi piace di più e impreziosire un angolo della casa o dell’ufficio.

Pro. Il design è bello ed essenziale-

Contro. Il vaso in vetro non è incluso.

Vasi da parete

I giardini verticali danno un tocco di colore alla casa e permettono di riempire la stanza di verde, per realizzarli anche nel nostro appartamento basta scegliere questo set composto da 5 vasi di vetro. Disponibile in differenti forme come: cuore, goccia, cono, tondo e conico, avremo una decorazione semplice e accattivante sulla parete. Il vetro di boro in silicone è resistente al calore e si monta facilmente senza rovinare il muro. Il foro posizionato nella parte posteriore del vaso permette di appenderlo con semplicità senza rovinare la parete.

Pro. Facile da montare.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Vaso in legno

Lo stile rustico si sposa alla perfezione con la natura e i fiori, quindi se vogliamo avere un elemento d'arredo che richiami questi elementi possiamo scegliere il vaso in legno naturale in grado di rendere la casa calda e accogliente, basta aggiungere i fiori all'interno del supporto in vetro. Elegante, essenziale e di design questo vaso si adatta ad ogni stanza, dal soggiorno, alla cucina, fino alla camera da letto.

Pro. Il design è particolare e i materiali sono naturali.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po' alto.

