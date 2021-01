Pet camera: per stare vicino ai pet anche quando siamo fuori casa

Il lavoro e gli impegni ci costringono a stare fuori casa e spesso non possiamo stare vicino al nostro animale domestico. Con la pet camera possiamo vederlo in ogni momento anche a distanza

Avere un animale domestico ci riempie la vita di gioia e divertimento. Con gli impegni e il lavoro non sempre possiamo trascorrere del tempo in sua compagnia. Se per noi è difficile non vederlo e vogliamo sentirci un po’ più vicini a lui quando siamo fuori casa, in nostro soccorso arrivano le pet camera. L’apparecchio ci permette controllare i loro movimenti, sentirli e mantenerli in attività.

Disponibile in diversi modelli, alcuni permettono di prenderci cura dei pet dandogli acqua e cibo in base ad orari precisi.

Pronti a trascorrere il nostro tempo in compagnia dei pelosi anche quando siamo fuori casa?

Telecamera HD con sistema wifi

Scoprire cosa fa il nostro cane quando rimane solo in casa, è possibile grazie a questa videocamera Full HD. Il modello dotato di visione notturna e di prospettiva grandangolare, permette di avere sempre sotto controllo tutta la stanza a qualsiasi ora del giorno. Per far sentire meno solo il pet, la telecamera invia notifiche push direttamente sullo smartphone quando abbia, in questo modo possiamo consolarlo e calmarlo anche a distanza attraverso il microfono e gli altoparlanti che fanno arrivare la nostra voce nitidamente. Quando si sente solo o vogliamo dargli un premietto, il sistema lancia croccantini e snack, ideali per farlo divertire anche in nostra assenza.

Pro. La telecamera assicura una visione nitida.

Contro. La pet camera è pensata solo per i cani.

Telecamera con grandangolo

Avere la visione completa della camera anche se siamo in ufficio è possibile grazie a questa pet camera K5 così da monitorare tutto comodamente dal telefono. La telecamera con risoluzione 1080P full HD e il grandangolo di 125° con base regolabile, ci permette di controllare anche i dettagli più piccoli grazie alla funzione di zoom. Quando abbiamo voglia di parlare al nostro pet, non dobbiamo fare altro che attivare il microfono e l’altoparlante e rassicurarlo. Perfetta di giorno, i quattro Led ad infrarossi con luce invisibile assicurano una visione ottimale fino a cinque metri anche di notte, senza disturbare il sonno di cani o gatti. Pensata per la sicurezza della casa, quando rileva un movimento invia un messaggio per rivedere il video e controllare cosa sta succedendo, i filmati, infatti possono essere registrati su Micro SD (fino a 128GB) o su cloud, mentre la app permette di rivedere, scaricare o eliminare qualsiasi video.

Pro. Il grandangolo permette di coprire una vasta zona e archiviare i file in cloud.

Contro. La app non è molto performante.

Telecamera con audio bidirezionale

Con un microfono e un altoparlante integrati stare vicino al nostro peloso è semplice e facile. La pet camera ci consente di comunicare con lui quando vogliamo, basta collegarci all’app, attivare la suoneria e divertirci anche a distanza. Il modello con copertura di 355° in orizzontale e 155° in verticale assicura un monitoraggio sicuro della casa. Una volta rilevato e registrato il movimento, l'apparecchio avvisa con un allarme e restituisce immagini ad alta definizione per consentirci di visualizzare dettagli più chiari anche al buio. Il servizio di cloud permette di archiviare i video supportando la scheda micro SD da 64 GB.

Pro. É dotato di tecnologia anti-rumore.

Contro. Non si connette rapidamente.

Telecamera con rilevamento di movimento

La telecamera pensata per controllare i nostri pet quando siamo fuori casa, è perfetta anche per proteggere l’appartamento. Grazie alla connessione wifi invia notifiche quando rileva un movimento identificando il corpo umano, basta impostare l'area di movimento, la sensibilità e il tempo rilevati e avremo un ambiente sicuro e protetto. Il microfono incorporato è perfetto per ascoltare e parlare tramite l’app, mentre il sensore di luce cambia automaticamente il filtro per restituire immagini a colori di alta qualità in ambienti scarsamente illuminati. La registrazione 24 ore su 24 può essere archiviata nel cloud per 14 giorni ed individuare il filmato attraverso una timeline per riprodurre il video in qualsiasi momento. La telecamera wifi offre un angolo di visione ampio a 360° orizzontali e 100° verticali, mentre lo zoom digitale 8x può catturare ogni angolo della casa.

Pro. Può essere montato al muro.

Contro. Non ha la scheda SD inclusa.

Pet camera con dispenser

I cani e i gatti sono golosi e dargli i loro snack preferiti anche quando siamo lontani da casa è possibile grazie alla pet camera con dispenser. Il sistema può immagazzinare circa 1 chilo di cibo e le crocchette possono essere lanciate fino a 5 metri. La telecamera wireless Full HD per visione notturna grandangolare a 165° si adatta ad ogni ora del giorno e ad ogni dimensione della stanza, per avere sempre tutto sotto controllo. Il modello permette non solo di registrare video per condividerli con la famiglia e gli amici, ma anche di scattare foto ricorrendo allo zoom 3x e alla funzione di visione notturna. Dotata di microfono e altoparlanti integrati, ci darà l’opportunità di stare vicino al cane e metterlo a suo agio, facile da usare basta accedere all'applicazione Pet-U e utilizzarla facilmente.

Pro. La pet camera è comoda e affidabile.

Contro. Non si può regolare il volume.

Pet camera con controllo dell’alimentazione

Riuscire ad alimentare i pet in modo regolare anche quando siamo fuori casa è semplice grazie alla pet camera con dispenser. Il modello permette di conservare fino a 8 litri di cibo e grazie al temporizzatore personalizzato possiamo distribuire la giusta quantità di cibo nel corso della giornata. Basta connettersi all’app e pianificare la quantità di cibo in base alla razza e alla taglia, inoltre, la videocamera Full 1080P HD con ottima visione notturna sia manuale che automatica offre immagini nitide sia di giorno che di notte. Dotata di un microfono a 2 vie di alta qualità possiamo ascoltare o parlare con il nostro animale domestico e calmarlo quando è ansioso. Condividere i momenti divertenti del pet è possibile attraverso scatti o video in diretta da condividere contemporaneamente fino a 8 utenti. Il modello sempre attento ai bisogni del cane o del gatto ci avviserà quando rileva movimenti del cane o il cibo che sta per finire.

Pro. Molto capiente e sigilla bene il cibo.

Contro. Il cibo tende ad accumularsi nella parte posteriore del dispenser.

Le caratteristiche della pet camera

Molto spesso trascorriamo parte della giornata fuori casa per impegni di lavoro, se abbiamo un animale domestico ci capita di avere voglia di controllarlo o di fargli sentire la nostra vicinanza e le pet camere ci aiutano a far sentire la nostra presenza.

Gli apparecchi hanno lo stesso principio di quelli di sicurezza ma sono pensati per sorvegliare gli animali domestici soli in casa. Il loro intento è quello di prendersi cura dei pet attraverso immagini nitide del cane o gatto in modo da poter avere sempre sotto controllo i loro movimenti e intervenire quando si sentono soli. Molti modelli infatti, sono dotati di microfono il quale ci permette di comunicare con lui, mentre altri sono dotati di dispenser di cibo, ideali per lasciare inalterati orari e quantità. Inoltre, per essere sempre vicino a loro possiamo scegliere di impostare una notifica ogni volta che il cane abbaia.

Usare la pet camera con attenzione

La pet camera indubbiamente ci permette di sorvegliare il pet, soprattutto se è cucciolo e si trova solo in casa, nonostante questo dobbiamo fare attenzione al suo utilizzo.

Se ascoltare la nostra voce lo tranquillizza, in alcuni casi l’altoparlante bidirezionale potrebbe confonderlo perché il peloso sente la nostra voce ma non ci vede e quindi potrebbe sentirsi spaesato. Per utilizzarla nel modo corretto meglio testarla e vedere come reagisce il nostro animale domestico.

Inoltre, la pet camera ci allerta ogni volta che il pet si muove, questo in alcuni casi ci può rendere dipendenti dall’apparecchio e spingerci costantemente a controllarla. Per evitare di concentrarci solo sulla videocamera una soluzione utile è quella di impostare le notifiche che ci avvertiranno solo quando ci sarà un vero problema.