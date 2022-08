Ferragosto 2022: idee e consigli per organizzare un picnic allegro e spensierato

L'estate è ormai entrata nel vivo, gli alberi sono pieni di fiori delicati e colorati, il sole illumina le giornate e le temperature invitano a stare all’aperto. Perché non organizzare un bel picnic di Ferragosto?

Per renderlo davvero perfetto il luogo è fondamentale: spesso non serve allontanarsi per trovare il giusto relax e la quiete. Nel nostro giardino o anche in città si nascondono posti in cui stare a contatto con il verde. Laghetti e parchi racchiudono tutto quello di cui c’è bisogno per una scampagnata lontano dai rumori e dal traffico urbano.

Se siamo disposti a metterci alla guida e percorrere qualche chilometro in più possiamo trovare la location giusta per passare una gradevole giornata soprattutto se la meta d’arrivo è la montagna o la campagna.

Anche se il posto ha la sua importanza per rendere il picnic indimenticabile, non vanno sottovalutati altri dettagli che possono far felici i grandi e i più piccoli, come giochi, musica e del buon cibo. Pronti a scoprire cosa non deve mai mancare per rendere il picnic di Ferragosto perfetto? Ecco una piccola guida per capire quali sono gli accessori indispensabili.

Cestino stile vintage

L’accessorio indispensabile è il cestino, se è in stile vintage poi è perfetto! Il cesto in vimini naturale, ci permette di fare un tuffo nel passato grazie anche alla fodera interna a quadretti bianchi e blu ci ricorda le più classiche tovaglie che venivano distese sul prato. Il modello pensato per quattro persone, al suo interno ha tutto il necessario per un piacevole pranzo. Completo di piatti di porcellana, posate in acciaio e bicchieri in vetro, ha tutto ciò che ci serve per gustare un piatto da gourmet e sorseggiare un bicchiere di vino immersi nella natura. Completo di cinghie in ecopelle possiamo fissare internamente tutte le vettovaglie e i contenitori sale e pepe. La maniglia laterale e la chiusura a vite ci permette di trasportarlo comodamente su ogni tipo di terreno.

Pro. Il cesto è ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante.

Scopri di più su Amazon

Cestino in stile shabby chic

Lo stile più trendy del momento, con il suo gusto retrò e romantico non poteva mancare tra gli accessori da picnic. Lo shabby chic rende unico l’elemento più importante per un picnic impeccabile: il cestino. Il modello in vimini intrecciato declinato su tonalità chiare e delicate, ricorda i classici cestini della nonna e le linee semplici e squadrate rendono il modello irrinunciabile per le amanti dello stile shabby. Leggero e facile da trasportare, contiene all’interno l’immancabile tovaglia a quadri, le posate, i bicchieri e i piatti, per le nostre ricette preferite, da gustare all’aria aperta in piena armonia con la natura. Il cesto di vimini ha uno scomparto refrigerante e una borsa termica per bottiglie e mantiene il cibo fresco. Le cinghie rosse, facili da chiudere e resistenti mantengono sicuro e protetto tutto il contenuto del nostro cestino supertrendy!

Pro. Il cestino è comodo e lavabile.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Barbecue

Ferragosto è sinonimo di grigliate e se organizziamo il picnic in giardino o in un'area in cui è consentito, non possiamo fare a meno del barbecue portatile. Il modello dal design semplice, è realizzato in ferro resistente al calore, pronto per ospitare carne, verdure o pesce perché è alimentato a carbonella. La griglia scorrevole è perfetta per aggiungere carbone senza scottarsi, mentre le prese d'aria laterali permettono di cucinare in totale sicurezza.

Pro. Il barbecue è facile da lavare.

Contro. Per alcuni utenti è un po' leggero.

Scopri di più su Amazon

Servizio da tavola ecofriendly

Il picnic è sinonimo di praticità e funzionalità, senza rinunciare allo stile, per questo anche le stoviglie devono essere all'altezza, la scelta migliore è un set di piatti ecofriendly realizzati con fogli di palma Areca sono prodotti con materie prime rinnovabili, prive di plastica, senza additivi chimici, biologicamente e completamente compostabili. Il servizio da tavola robusto, impermeabile all'acqua, resistente ai tagli, è stabile e ci permette di mangiare i nostri piatti preferiti in totale libertà. La lavorazione di alta qualità unita ad un look unico e accattivante rende il set adatto ad ogni occasione, sia per una festicciola in giardino, che per una cena più formale all'aperto.

Pro. Sono resistenti e ben fatti.

Contro. Non sono adatti a cibi liquidi.

Scopri di più su Amazon

Posate biodegradabili

Stare a contatto con la natura non vuol dire rinunciare alla comodità, per questo anche le posate hanno un ruolo importante. Bandite le posate di plastica, via libera a materiali naturali pensati per la salvaguardia del pianeta, la scelta ideale è il set composto da forchetta, coltello e cucchiaio realizzate in legno proveniente da foreste rimboschite. Scegliendo questo tipo di posate usa e getta biodegradabili, si riduce la diffusione nell'ambiente di plastica e di rifiuti non riciclabili, il set composto da 40 forchette, 40 cucchiai e 20 coltelli è perfetto per picnic, feste in giardino o compleanni all'aperto. La confezione in carta riciclabile, poi, non solo protegge le nostre posate, ma è in totale armonia con il rispetto delle natura.

Pro. Il legno con cui sono realizzate è liscio.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' piccole.

Scopri di più su Amazon

Borraccia termica per conservare le bevande alla giusta temperatura

Il caldo e il sole delle belle giornate possono far venire anche sete, per dissetarci la borraccia termica non può mancare nel nostro cestino. Che sia caffè, acqua o qualsiasi altra bibita, la temperatura sarà sempre quella desiderata. Il materiale permette di mantenere in caldo il contenuto per 12 ore, mentre conserva le bevande al fresco per 24 ore. Realizzata in acciaio di alta qualità, può contenere fino ad un litro di acqua, il design semplice e accattivante è completato da un tappo rifinito in bambù, perfetto per integrarsi con la natura e il verde che ci circonda.

Pro. La bottiglia è leggera e robusta.

Contro. Per alcuni utenti inizialmente ha un odore sgradevole.

Scopri di più su Amazon

Il sottofondo giusto per una piacevole giornata

La musica accompagna le giornate di festa e anche il picnic di Ferragosto non può essere da meno. Per avere un piacevole sottofondo mentre si mangia e beve, non c'è niente di meglio dell'altoparlante wireless, il sistema si connette ad ogni dispositivo grazie al Bluetooth. La batteria ricaricabile da 500 mAh, poi, assicura fino ad 8 ore di musica ininterrotta e una volta scarico basta collegarlo a qualsiasi porta usb. Il dispositivo rivestito in tessuto, ha un design semplice ed essenziale, può essere portato ovunque grazie anche alla pratica maniglia in cuoio.

Pro. Ha una buona qualità audio.

Contro. Per alcuni utenti i volumi non sono alti.

Scopri di più su Amazon

Giochi e divertimento all'aria aperta

In un picnic che si rispetti non possono mancare i giochi di gruppo e le attività fisiche, per ritornare bambini e divertirsi non c'è niente di meglio che giocare a frisbee. Realizzato in gomma naturale e morbida, può essere usato anche in presenza dei più piccoli senza alcun rischio. Vivace e colorato, galleggia perfettamente in acqua e resiste a qualsiasi urto per ore e ore di svago, non resta che sfidare amici, parenti e i nostri amici a quattro zampe.

Pro. Il frisbee è stabile ed ergonomico.

Contro. Per alcuni utenti le finiture non sono di qualità.

Scopri di più su Amazon