Come togliere la polvere velocemente e in tutta casa

La polvere si annida in ogni angolo della casa. Per avere mobili e superfici senza quella fastidiosa patina, ecco i migliori piumini per una pulizia perfetta

In ogni casa la polvere tende ad annidarsi anche negli angoli più nascosti, un problema che si presenta in qualsiasi periodo dell’anno.

Con l’arrivo della primavera si sente il bisogno di dedicarsi alle pulizie più approfondite. Per rendere questa operazione semplice e allo stesso tempo veloce l'aspirapolvere o la scopa elettrica a volte non sono sufficienti, per questo il piumino può essere un nostro valido alleato.

Con pochi gesti riusciremo a togliere la polvere da mobili, divani, poltrone e tavolini. Se siete alla ricerca del miglior prodotto in grado di soddisfare le vostre esigenze, ecco alcune proposte che fanno al caso vostro.

Per pulire facilmente le superfici più difficili

La polvere può diventare un problema soprattutto se in casa ci sono persone allergiche. Per catturare anche il più piccolo granello di polvere, questo piumino è la scelta giusta, il modello XXL è dotato di un manico ergonomico che si allunga fino a 90 cm per raggiungere le superfici più difficili, sia in alto che in basso, senza tralasciare gli spazi ristretti, garantendo il massimo della pulizia. Allungabile e con la testa girevole si può regolare in quattro posizione e raggiungere anche gli angoli più difficili come quelli all’interno degli armadi, le tapparelle o gli apparecchi elettronici. Il piumino realizzato con morbide fibre flessibili permette di liberarci anche dei peli dei nostri amici a quattro zampe che si depositano su ogni superficie. Il kit comprende all’interno due piumini di ricambio, una volta usati, possiamo continuare a pulire con le comode ricariche a disposizione.

Pro. Il piumino riesce a rimuovere la polvere anche dalle superfici più difficili da raggiungere, senza diffonderla nella camera.

Contro. Per alcuni utenti i piumini sono un po’ piccoli.

Piumino in microfibra

Oltre all’appartamento e all’ufficio, anche la macchina ha bisogno di essere pulita e spolverata, quindi un piumino universale ci farà di sicuro risparmiare costi e spazio. Questo kit in microfibra riesce ad essere efficace su ogni superficie, il materiale non solo toglie la polvere, ma può essere inumidito per rinfrescare i piani di lavoro, dotato di un’asta allungabile dall’impugnatura ergonomica, permetterà di pulire in modo facile e veloce. Inoltre, la testa telescopica permette di raggiungere anche zone che normalmente non si riescono a pulire con un semplice panno. Il piumino in microfibra una volta utilizzato non deve essere sostituito, basta lavarlo e tornerà come nuovo. La marcia in più? Il kit è dotato di una mini spazzola per pulire e rimuovere la polvere dalle scanalature delle finestre o della tastiera del pc.

Pro. Il piumino è versatile ed è completo.

Contro. Per alcuni utenti la microfibra una volta pulita emana cattivo odore.

Piumino con Click System

Se non vogliamo rinunciare alla pulizia della casa, ma non abbiamo molto spazio, questo piumino è la scelta ideale. Il modello basic ha una lunghezza di 36 cm, ma per raggiungere le grandi superfici basta aggiungere un manico della linea e grazie al Click System, in un attimo avremo un accessorio in grado di pulire sia sopra che sotto i mobili. Realizzato con fibre in grado di trattenere la polvere come un magnete, è adatto a tutte le superfici, morbido e soffice, è sicuro e non rovina i piani di lavoro. Il modello minimal ha un aspetto elegante grazie al manico verde acqua e al piumino bianco perfetto per capire quando è arrivato il momento di lavarlo, una volta terminato, grazie al gancio per appenderlo possiamo riporlo senza occupare molto spazio.

Pro. Piumino soffice e morbido.

Contro. Le fibre sono troppo compatte tra di loro.

Piumino con testa pieghevole

Quando si fanno le pulizie si cerca di raggiungere ogni punto, per avere un risultato efficace, con questo piumino dalla testa pieghevole, diventa tutto più semplice. Realizzato in microfibra è flessibile e può essere indirizzato in base alle esigenze, completato da un cappuccio in silicone morbido, non graffia pareti o superfici. Il materiale con carica elettrostatica può rimuovere facilmente polvere, capelli e peli di animali, da cornici, condizionatori e automobili, il modello permette di raggiungere ogni angolo grazie all’asta in acciaio allungabile e leggera. Semplice da smontare, basta ruotare il piumino in senso antiorario, rimuovere la testina in microfibra, sciacquare con acqua tiepida e farlo asciugare prima di un nuovo utilizzo.

Pro. Il bastone telescopico allungabile facilita le pulizie.

Contro. Gli utenti che lo hanno utilizzato non hanno riscontrato difetti.

Per ogni tipo di superficie

Se siamo alla ricerca di un piumino versatile che ci permetta di pulire ogni tipo di superficie con un solo prodotto, questo modello è quello che stiamo cercando. Il kit formato da 3 panni in microfibra e un Groove Gap Cleaning Brush, un pennello con parapolvere per spazzare la polvere da finestre, porte scorrevoli, tastiera e negli spazi ristretti. La microfibra riesce ad eliminare anche i più piccoli granelli di polvere senza l’utilizzo di prodotti chimici, dotato di bastone allungabile e telescopico, riesce a pulire anche nelle parti in alto o sotto gli arredi o i divani. L’impugnatura ergonomica permette di usare il piumino in modo semplice, limitando al minimo la fatica, inoltre, le testine possono essere rimosse facilmente per essere lavate e riposizionate per un nuovo utilizzo.

Pro. Il kit riesce ad essere efficace su ogni mobile.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' piccoli.

Piumino elettrico

Non sempre si ha tempo di spolverare, per farlo in modo semplice e veloce, il piumino elettrico è un valido aiuto. Il modello alimentato da 4 batterie, con la sua rotazione a 360° e l’inclinazione a 180° permette di pulire ogni angolo della casa in poco tempo. Le setole con carica elettrostatica, riescono a catturare la polvere rispettando le superfici, il pulsante Soft-Touch e l’impugnatura ergonomica, consentono di utilizzarlo con facilità. Il kit è formato da tre piumini: la testina grande è pensata per pulire i mobili, quella piccola per lampadari e tapparelle, mentre il panno in microfilma è adatto per la pulizia della macchina. Grazie all’asta allungabile, riuscirete a raggiungere facilmente anche i punti più difficili.

Pro. Pratico e leggero.

Contro. A volte perde qualche setola.

Per pulire anche sotto i mobili

Quando in casa ci sono persone allergiche è importante rimuovere la polvere in ogni angolo della casa, a volte riuscire a farlo anche sotto i mobili o i divani diventa quasi impossibile, ma con questo set di piumini diventa tutto più semplice. La spazzola antipolvere estensibile è formata da un pannello in lamiera PP, leggero e ultrasottile (spesso solo 1,5 cm) e può essere regolata in lunghezza da 55 cm a 96 cm in base alle proprie esigenze. Il tessuto del cappuccio è realizzato in microfibra, morbida e delicata, non rovina la superficie dei mobili e il panno può essere usato bagnato o asciutto.

Pro. Pulisce efficacemente sotto i mobili.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Panno wireless

Leggero, portatile, e facile da utilizzare, il panno wireless ci permette di pulire in pochi minuti ogni superficie grazie alle migliaia di setole caricate elettrostaticamente. Le fibre ESC attirano la polvere verso di loro, mentre l'elettricità statica attira polvere e sporcizia come un magnete senza lasciare neanche un granello di polvere. Le setole super morbide possono entrare nei punti più difficili da raggiungere, nelle fessure e negli angoli delicatamente e senza rovinare e senza dover spostare continuamente gli oggetti. Perfetto per la pulizia di casa, è ideale anche per l'auto perché nella confezione è incluso un accessorio con mini setole, mentre la prolunga è efficace per pulire i punti difficili da raggiungere come lampadari, condizionatori o mobili.

Pro. Cattura bene la polvere.

Contro. Il piumino è alimentato a batterie.

Come eliminare la polvere

La polvere è presente in ogni angolo della casa e se siamo allergici o abbiamo bambini è importante riuscire ad eliminarla in modo efficace, i trucchi da mettere in pratica sono tanti, vediamo quali sono e come risparmiare tempo: