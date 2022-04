Giornata Mondiale della Terra, soluzioni e piccoli gesti per ridurre la plastica in casa

Come ogni anno, il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra un momento in cui prestare particolare attenzione all'inquinamento atmosferico e alla crisi climatica.

L'impegno e la lotta per salvare il pianeta può partire da noi e dalle nostre azioni quotidiane. Negli ultimi anni l'emergenza plastica è diventata talmente diffusa da colpire ogni zona della terra e organismo, infatti, secondo i recenti dati non c'è angolo del pianeta che non sia inquinato, la troviamo negli oceani, negli stomaci dei cetacei oppure può trasformarsi in una vera e propria trappola per i mammiferi.

Queste 24 ore possono essere un buon punto di partenza per cambiare il nostro stile di vita, aumentare il consumo di detergenti naturali e ridurre quello della plastica cercando di mantenere più intatto possibile l'ambiente.

Eliminare questo materiale non significa rinunciare alla comodità e alle nostre abitudini, non è un sacrificio, basta organizzarsi, scegliere i prodotti giusti e nel giro di poco l'appartamento sarà libero dalla plastica. Ecco qualche suggerimento per una casa green e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Sacchetti di verdure in cotone

La maggior parte della plastica utilizzata proviene dalle confezioni di cibi e bevande che consumiamo. Quindi per ridurne sensibilmente l'utilizzo, quando andiamo a fare la spesa meglio comprare alimenti sfusi. Per non rinunciare alla praticità, esistono delle buste di tessuto da usare al posto di quelle di plastica perfette per pesare frutta e verdura. I sacchetti 100% cotone sono senza poliestere e nylon, possono essere riutilizzati tutte le volte che vogliamo senza sprechi, il cotone in rete, traspirante e resistente conserva la frutta e la verdura in frigo meglio dei sacchetti di carta o di plastica. Il set composto da 11 buste è disponibile in tre formati, 3 piccoli, 4 medi e 3 grandi e una borsa porta oggetti, per accontentare ogni esigenza. Una volta pesata la frutta o il pane, basta chiudere il laccetto e i nostri alimenti saranno al sicuro e protetti. Leggere e facile da trasportare sono pensate anche per conservare giocattoli o prodotti di make up. Basta lavarli e saranno pronti ad ospitare nuovi prodotti al loro interno o accompagnarci durante i viaggi.

Pro. Sono resistenti e ben fatti.

Contro. Per alcuni clienti i sacchetti piccoli sono difficili da utilizzare.

Scopri di più su Amazon

Involucro per conservare gli alimenti

Per adottare uno stile di vita ecosostenibile, evitare lo spreco del cibo è un passo importante, gli avanzi possono essere riutilizzati in modo creativo, dando libero sfogo alla nostra fantasia in cucina o semplicemente conservati per essere consumati il giorno successivo. Per mantenere intatte le loro caratteristiche dobbiamo conservarli nel modo corretto, quindi la pellicola, che non è riciclabile, può essere sostituita con alternative naturali ed efficienti. La soluzione che stiamo cercando? Gli involucri alimentari a base di cera d'api, sono realizzati con ingredienti eco-friendly e sono versatili. Il set composto da 8 sacchetti, piccoli, grandi e medi, possono coprire una ciotola, avvolgere il formaggio, la frutta, la verdura e il pane o possono essere usati per conservare al sicuro il pranzo dei bambini. Facili da utilizzare, basta far scaldare la cera con le mani, avvolgere gli avanzi e chiuderla, una volta raffreddata il cibo sarà protetto e sigillato. Riutilizzabile grazie alle proprietà antibatteriche della cera, non dobbiamo fare altro che lavarla con acqua fredda e sarà pronta per un nuovo utilizzo. Disponibile in diverse fantasie, non resta che scegliere quello che ci piace di più e contribuire a proteggere l'ambiente.

Pro. Proteggono bene gli alimenti e li mantengono più freschi a lungo.

Contro. Gli involucri non possono essere utilizzati nel forno a microonde.

Scopri di più su Amazon

Asciugatutto da cucina in bambù

Quando abbiamo bambini in casa o siamo particolarmente distratti, il rischio di far cascare succhi, acqua o vino sul tavolo o sul pavimento è sempre in agguato. In questi casi la prima cosa che facciamo è tamponare l'eccesso con salviette e carta assorbente che poi buttiamo nel cestino. Anche se è una soluzione rapida, molti di questi materiali non sono biodegradabili oppure vengono prodotti tagliando alberi. Se vogliamo ottenere lo stesso risultato, ma in modo del tutto ecologico, possiamo usare gli asciugatutto in bambù. Ogni foglio di carta da cucina è realizzato interamente con la fibra naturale, in grado di resistere a più utilizzi, ad ogni lavaggio diventa sempre più soffice e assorbente, quindi sempre più efficiente. Il materiale è perfetto se in casa ci sono bambini o animali perché è dotato di proprietà naturali antibatteriche, antimicrobiche e ipoallergeniche. Ideale in cucina, può essere usato nella camera dei piccoli, in bagno o giardino, basta lavarlo in lavatrice e sarà come nuovo, pronto ad un nuovo utilizzo.

Pro. Assorbe bene e può essere usato più volte.

Contro. Lascia un po' di pelucchi.

Scopri di più su Amazon

Eco spugna

La pulizia della casa è fondamentale per creare un ambiente protetto e sicuro, questo non vuol dire che non possiamo utilizzare accessori realizzati con materiali naturali come il cocco o fibre vegetali. In questo caso un aiuto ci viene dalla spugna ecologica realizzata con fibre di luffa, il set formato da sei pezzi può essere usato sia per la pulizia dei piatti, sia per rimuovere lo sporco su ogni superficie. Il rivestimento naturale ha caratteristiche antibatteriche e antiurto, perfetto per igienizzare ogni zona della casa anche senza l'utilizzo del detersivo. La trama a maglie, facilita la schiuma con una minore quantità di liquido detergente, per avere un risultato ottimale e sfruttare al massimo l'azione antibatterica, non dobbiamo fare altro che lavare la spugna in lavastoviglie o lavatrice.

Pro. Le spugne hanno il giusto grado di assorbenza e ruvidezza.

Contro. Per alcuni utenti sgrassano poco.

Scopri di più su Amazon

Spazzola lavapiatti

Se amiamo cucinare o sperimentare ricette sempre nuove, sappiamo benissimo che dietro la preparazione di un piatto ci sono pentole e padelle sporche. Lavarle non è un'attività piacevole e a volte gli attrezzi a nostra disposizione non sono all'altezza, spugne e panni si rivelano insufficienti per rimuovere lo sporco e le incrostazioni. Per avere un risultato perfetto, ma nel pieno rispetto della natura, possiamo sostituire i vecchi metodi con il set di spazzole, il kit formato da tre accessori di diversa grandezza, assicurerà una pulizia profonda ed efficiente. Realizzate interamente in legno e fibre naturali sono pratiche e facili da usare su ogni stoviglia, anche la più sporca. Per le pentole alte la soluzione ideale è la spazzola con manico in legno e pinza in metallo cromato che permetterà di rimuovere grasso e residui. Lo spazzolino con impugnatura a pomello, invece, è pensato per pulire piatti o bicchieri e farli ritornare brillanti. Non ci resta che cucinare senza preoccuparci dei piatti e delle pentole.

Pro. Le spazzole sono ben fatte ed efficaci.

Contro. L'imballaggio è in plastica.

Scopri di più su Amazon

Asciugamano in bambù

Rimuovere le macchie e il grasso in cucina è fondamentale per creare un ambiente sicuro in cui i bambini possono muoversi liberamene. Per avere un risultato impeccabile, rispettando l'ambiente e limitando la produzione di rifiuti, i panni in bambù sono la soluzione che stiamo cercando. Il set formato da sei spugne, può essere usato su ogni superficie o per rimuovere la polvere, la fibra di bambù del tutto ecosostenibile, è stata realizzata senza l'utilizzo di coloranti chimici, quindi 100% naturale. Non dobbiamo fare altro che usare la spugna sul piano di lavoro sporco e con una semplice passata avremo la superficie pulita, i piatti e le stoviglie igienizzati grazie all'azione antibatterica del bambù, senza l'utilizzo del detersivo. In grado di assorbire fino a 150 ml di acqua, asciugano rapidamente senza il pericolo della formazione di muffe o cattivi odori.

Pro. I panni assicurano una pulizia impeccabile.

Contro. Per alcuni utenti non sono abbastanza assorbenti.

Scopri di più su Amazon

Borraccia termica

A lavoro, quando facciamo sport o durante una giornata all'aperto: idratarci è molto importante soprattutto con l'arrivo della bella stagione. Riuscire a conciliare la necessità di dissetarci e rispettare la natura senza utilizzare le bottiglie di plastica è semplice se optiamo per le borracce termiche! Realizzate in acciaio inossidabile senza BPA, ftalati, piombo o altri materiali tossici, rispetta in pieno la nostra salute, inoltre, sono completate da due tappi intercambiabili uno con mini cannuccia inclusa che facilita la bevuta dalla bottiglia senza rimuovere il cappuccio, e l'altro super sicuro contro le fuoriuscite. Il design ergonomico e la possibilità di scegliere il colore che preferiamo, fanno delle borracce termiche l'accessorio da avere sempre con noi!

Pro. Le bottiglie sono realizzate con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il tappo non ha una buona tenuta con le bevande gassate.

Scopri di più su Amazon

Dischetti struccanti lavabili

Struccarsi prima di andare a dormire è fondamentale per la nostra pelle, perché la libera dal trucco e dai residui di inquinamento depositati sull'epidermide, con i dischetti lavabili, non solo avremo una pelle perfetta, ma rispetteremo in pieno l'ambiente. Realizzati in cotone biologico, certificato USDA, conforme agli standard Oeko-Tek, le 18 salviette struccanti sono completamente naturali, in grado di durare diversi anni. Facili da lavare in lavatrice grazie al sacchetto in cotone retato, una volta terminato il loro ciclo di utilizzo, i dischetti biodegradabili e compostabili, possono essere gettati senza inquinare.

Pro. I dischetti sono grandi e morbidi.

Contro. Per alcuni utenti i dischetti non si smacchiano facilmente.

Scopri di più su Amazon

Fazzoletti riutilizzabili

Pur essendo realizzati in carta, i fazzoletti e altri prodotti usa e getta causano la distruzione di intere zone boschive in diverse parti del mondo, allo stesso tempo i fazzoletti di stoffa per molti non sono pratici, una soluzione che unisce entrambe le esigenze sono i fazzoletti riutilizzabili. Realizzati in tessuto di cotone lavabile a 60° fino a 520 volte sono estremamente pratici da utilizzare grazie alla confezione in dotazione. I sei fazzoletti sono contenuti all'interno di una pratica custodia in silicone 100% riciclabile, basta prelevare il fazzoletto pulito nella parte bassa e inserire quello sporco nella parte alta sopra la barriera in silicone che separa quelli inutilizzati da quelli usati.

Pro. Sono facili da lavare.

Contro. Per alcuni utenti, inizialmente non sono molto morbidi.

Scopri di più su Amazon

Gel doccia solido

Oltre allo shampoo solido, un altro modo per ridurre l'impatto ambientale è utilizzare il gel doccia solido senza residui di plastica grazie alla formula spremuta a freddo per mantenere l'efficacia degli ingredienti e un profumo persistente. L'olio di menta piperita, non solo ha un gradevole aroma, ma apre i pori e permette una pulizia profonda che lascia una sensazione di freschezza, mentre il tè verde tonifica la pelle. La forma ergonomica, poi, assicura una migliore presa quando lo usiamo e la possibilità di effettuare dei massaggi con le piccole sfere.

Pro. Ha un aroma piacevole.

Contro. Per alcuni utenti lascia la pelle un po' secca.

Scopri di più su Amazon