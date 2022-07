Plastic Free July 2022: i prodotti indispensabili per vivere un mese total green

La plastica ha un impatto enorme sulla nostra vita ed è importate attuare piccoli cambiamenti per ridurne il consumo. Proprio da questo parte il movimento Plastic Free July, che incoraggia le persone a diminuire la presenza della plastica nelle attività quotidiane, e ha scelto come mese di riferimento quello di luglio.

La plastica rimane sulla Terra senza biodegradarsi, inquina i corsi d'acqua e le autostrade ed è sempre più presente nell’organismo degli animali, per questo se iniziamo a cambiare le nostre abitudini anche l'ambiente migliorerà in positivo.

Ridurre l'acquisto di prodotti in plastica è possibile, basta usare contenitori per il pranzo riutilizzabili, oggetti riciclati e molto altro ancora. Per avere una vita green ecco quello che non deve mai mancare in casa.

Shampoo solido

La cura di sé stessi è importante, ma deve andare di pari passo con il rispetto dell’ambiente. Molti prodotti di bellezza, infatti utilizzano confezioni in plastica altamente inquinanti, ma scegliendo quelli giusti, possiamo aiutare a diminuire l’inquinamento. Oltre al sapone, è possibile utilizzare anche lo shampoo solido realizzato con un packaging ecologico plastic-free e che ci restituisce una chioma idratata e fortificata.

Tazza da caffè

Il caffè è una delle bevande preferite insieme al cappuccino, non sempre si ha il tempo necessario per fare colazione, quindi capita di portarla con noi a lavoro. Per evitare di inquinare utilizzando prodotti in plastica, possiamo ricorrere alla tazza da caffè riutilizzabile realizzata con bicchieri di carta riciclati. Il coperchio a tenuta stagna, ideale contro la fuoriuscita del liquido, ha un’apertura facilitata basata sul meccanismo a pressione che si attiva con una sola mano. Progettata per durare fino a 10 anni, è lavabile in lavastoviglie.

Portapranzo ecologico

Pranzare in ufficio è diventata un’abitudine consolidata e per conservare il cibo, il contenitore portapranzo è immancabile. Il modello realizzato in acciaio di Bambaw è resistente e grazie alle sue clip di fissaggio e alla guarnizione in silicone, il contenitore è a prova di perdite. Completato da pratici divisori per avere i pasti ben divisi, il modello è facile da lavare anche in lavastoviglie.

Carta igienica in bambù

Realizzata al 100% in bambù, una pianta dalla crescita rapida e sostenibile, questa carta igienica produce il 65,5% in meno di emissioni di carbonio rispetto ai normali tessuti igienici. Naturale e delicata sulla pelle al suo interno non ci sono prodotti chimici, ma solo ingredienti naturali a base di piante e non è testata sugli animali.

Sacchetti per la spesa

Quando andiamo a fare la spesa capita di trasportarla all’interno dei sacchetti di plastica, che hanno un impatto sull’ambiente. Per ridurlo, meglio ricorrere alle borse riutilizzabili, realizzate in cotone resistente. Il set formato da 3 borse capienti (38 x 42 x 9,4 centimetri) e di design, rende i sacchetti versatili perché possono essere utilizzati non solo per la spesa, ma anche durante il tempo libero, un pic sic o per andare in palestra.

