Easy Fry Grill & Steam XXL: abbiamo provato per voi la nuova friggitrice ad aria della Moulinex

La friggitrice ad aria è diventata in poco tempo uno degli elettrodomestici più apprezzati da chi è alla ricerca di una cucina sana, senza per questo sacrificare il gusto. Molte aziende hanno realizzato prodotti efficienti, ma un brand che merita un’attenzione particolare è Moulinex.

Il marchio francese nel corso degli anni ha elaborato in concetto di air fry trasformando la friggitrice in un apparecchio multifunzione in grado di rispondere a tutte le esigenze dei consumatori. Dopo la Easy Fry & Grill, che oltre a friggere in modo leggero permette anche di grigliare carne e pesce, ha fatto un ulteriore passo in avanti. La Moulinex Easy Fry Grill & Steam XXL è un apparecchio 3 in 1 che oltre a friggere e a grigliare, consente anche la cottura a vapore. Un elettrodomestico smart che abbiamo provato per voi. Vediamo tutte le caratteristiche.

Design elegante e compatto

Partiamo alla scoperta della Moulinex Easy Fry Grill & Steam XXL da uno degli aspetti che pur non avendo un ruolo centrale, ha un peso nella scelta degli elettrodomestici: il design.

Come la maggior parte degli apparecchi del brand transalpino è un fattore che non delude mai e in questo caso ancora di più. Le linee avvolgenti e il display touch screen completano l’estetica della air fry che risulta gradevole. Inoltre, la friggitrice total black, pur avendo una capienza di 6,5 litri e diverse funzioni, in realtà risulta abbastanza compatta e poco ingombrante. Il merito sta nell’essere riusciti a curare ogni dettaglio, come ad esempio l’ampio contenitore che sfrutta in pieno la profondità della friggitrice, ma anche la griglia amovibile per la cottura a grill.

A questo va aggiunto il serbatoio per la cottura a vapore posizionato nella parte superiore dell’apparecchio, che pur avendo una capienza di circa un litro, è “invisibile” perché integrato con la friggitrice.

Il display intuitivo

Il fulcro della Moulinex Easy Fry Grill & Steam XXL è proprio il display touch estremamente intuitivo e quindi facile da utilizzare. Una volta acceso, lo schermo Lcd mostra in modo chiaro i simboli blu su fondo nero. Basta scegliere il programma preferito e il tipo di alimento. Nel caso in cui vogliamo diminuire o aumentare il tempo di cottura o la temperatura, non dobbiamo fare altro che cliccare sui cursori e selezionare quello di nostro gradimento. Premendo poi il tasto avvio, la friggitrice inizierà la cottura.

Sul display oltre ai programmi ci sono anche i simboli che segnalano il livello di acqua e che lampeggiano nel caso in cui dovesse finire.

Modalità di cottura per ogni esigenza

Arriviamo all’aspetto più importante della friggitrice: la cottura. L’apparecchio è dotato di 7 programmi automatici, 5 classici (patatine fritte, crocchette, pollo, verdure e dessert) e 2 intelligenti, abbinati in automatico, dedicati al pesce e alla carne arrosto. Inoltre, è possibile controllare la temperatura regolandola da un minimo di 80 °C a un massimo di 200 °C.

Per quanto riguarda la frittura ad aria, che in questo caso può essere considerata la più tradizionale, l’apparecchio conferma la sua efficienza. Con un solo cucchiaio d’olio è possibile ottenere un risultato croccante e leggero.

Anche la funzione griglia è stata una bella scoperta, in particolare per quanto riguarda le verdure, meno per il pesce. Nel caso della carne si ottiene una rosolatura perfetta, ma lasciando inalterata la morbidezza dell’alimento.

Una vera sorpresa però è stata la cottura a vapore. Testata con pesce e verdure il risultato è stato davvero sorprendente perché gli alimenti si sono cotti alla perfezione rimanendo allo stesso tempo morbidi. Questa funzione combinata poi a quella air fry ha restituito un risultato croccante all’esterno e morbido all’interno.

Tempi di cottura ridotti

La Moulinex Easy Fry Grill & Steam XXL ha una capacità di 6,5 litri e un contenitore ampio che permette di cuocere più alimenti contemporaneamente riducendo non solo i tempi di preparazione ma anche i costi in bolletta. L’apparecchio, infatti può essere considerato un valido sostituto del forno, anche per i dolci, grazie all’apposito programma preimpostato. La friggitrice, avendo uno spazio più ridotto riesce ad arrivare velocemente a temperatura rispetto a un forno classico, con un notevole risparmio di energia.

Pulizia semplice e veloce

Anche per quanto riguarda la pulizia, la friggitrice risulta in linea generale molto pratica. Il cestello e la griglia amovibile sono realizzati in materiale antigraffio, quindi possono essere lavati sia in lavastoviglie che a mano. L’unica nota negativa riguarda il serbatoio per la cottura a vapore. Dotato di un semplice tappo di chiusura, pulire l’interno o eliminare l’eccesso di acqua risultano poco agevoli e non sempre si riesce a rimuovere tutto il contenuto o ad asciugare l’interno.

Conclusioni

La Moulinex Easy Fry Grill & Steam XXL con le sue funzioni 3 in 1 può essere considerata più di una semplice friggitrice, quasi un mini forno estremamente versatile in grado di cucinare molti cibi in modo leggero, ma senza perdere il sapore. Per quanto riguarda la mia esperienza la funzione friggitrice è stata una conferma, mente quella a vapore una vera rivelazione. Ho apprezzato moltissimo la cottura a grill, in particolare per quanto riguarda carne e verdure, meno per il pesce non rispettando in pieno le mie aspettative. Un aspetto da non sottovalutare è che grazie alla capienza e alla modalità di cottura veloce, si possono cucinare anche più alimenti contemporaneamente assicurando un risparmio energetico.