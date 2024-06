Recensione Linea Vivissima di Lagostina: le padelle antiaderenti per ricette gustose e sane

Come ama ripetere uno degli chef più famosi del piccolo schermo, Carlo Cracco, cucinare è un atto d’amore. Con gli strumenti giusti, poi, questo “sentimento” può essere espresso in modo ancora più chiaro. Vivissima, la nuova linea di padelle antiaderenti di Lagostina, storico brand sempre attento alle ultime evoluzioni del settore, entra di diritto nel cuore degli appassionati di cucina che sono alla ricerca di un’alimentazione gustosa, sana e che strizza l’occhio anche alla sostenibilità. L’abbiamo provata per voi, nello specifico la padella da 28 centimetri e il Wok.

Padelle moderne dalle linee eleganti

In cucina, anche l’occhio vuole la sua parte e iniziamo dunque la recensione della linea Vivissima di padelle Lagostina analizzando nel dettaglio il design. L’eleganza è il primo particolare che mi ha conquistata: le linee sono moderne e curate nei minimi particolari. La combinazione dei colori non è stata lasciata al caso: il corpo grigio, lucido all’interno e satinato all’esterno, si sposa alla perfezione con il manico che risulta morbido al tatto e dal gradevole effetto legno. Persino i bordi, rispetto alla maggior parte delle padelle, sono più avvolgenti e meno squadrati, rendendo l’insieme ancora più piacevole alla vista.

Cottura salutare e senza grassi

Il rivestimento antiaderente è stato realizzato in ceramica di ultima generazione. Devo dire che ho messo alla prova entrambe le padelle di questa linea anche per verificarne la resistenza ai graffi e il rivestimento ha superato abbondantemente questo “esame”, mantenendo un bell’impatto visivo persino dopo diversi utilizzi. Tra l’altro, dettaglio non certo trascurabile, questo rivestimento è in Inoceram, una tecnologia all’avanguardia che garantisce cibi salutari e con pochi grassi.

Sfruttando entrambe le padelle per diverse preparazioni, ho notato che c’è bisogno di poco olio per ottenere una cottura uniforme con il piacevole risultato che le pietanza sono effettivamente più leggere al palato. La cottura è rapida e uniforme, il che rende queste padelle ideali anche per preparazioni “rischiose”. Il Wok, ad esempio, aiuta a preparare ricette più impegnative che non sono sempre semplici da realizzare: in cucina mi piace sperimentare e il mix tra rivestimento, forma e conduttività è proprio quell’alleato in più che mi ha permesso di cimentarmi con ricette sempre diverse. Il rivestimento in ceramica, infatti, permette di rosolare senza problemi e senza il pericolo di incrostazioni.

L’innovazione della tecnologia Thermo-Signal

Una delle caratteristiche che attira subito l’attenzione quando si usa la linea Vivissima di Lagostina è la tecnologia Thermo-Signal. Al centro delle padelle c’è un bollino di colore rosso che diventa più scuro quando viene raggiunta la temperatura giusta per iniziare a cucinare. È un bel vantaggio ma l’unica pecca è che non è subito intuibile il momento esatto in cui il bollino diventa più scuro. Personalmente mi sono accorta che bisogna osservare con attenzione la pate centrale perché la variazione del colore non è così evidente, ma appena accennata.

Padelle versatili e semplici da pulire

La pulizia di questi prodotti è un ulteriore punto a loro favore. Ancora una volta, a mio parere è il rivestimento a fare la differenza: grazie alla sua antiaderenza non rimangono residui sia nel Wok che nella padella che sono così più semplici da lavare. Inoltre, l’olio e i grassi utilizzati per la cottura vengono via facilmente e non lasciano la sensazione di unto quando le padelle sono pulite. Anche se ho provato la linea Vivissima sul piano cottura a gas, si adatta a tutte le altre tipologie (induzione, elettrico, ceramica e alogeno), per questo si rivela molto versatile.

Conclusioni

La linea Vivissima di Lagostina unisce l’innovazione con la sua tecnologia all’avanguardia e un impatto ambientale minimo (la maggior parte dei materiali è riciclata), assicurando un modo di cucinare più moderno ed ecosostenibile. L’antiaderenza sorprende fin dal primo utilizzo: il rivestimento in ceramica è stato progettato per durare nel tempo e le ricette hanno un twist in più con un sapore leggero. In poche parole, con queste padelle è possibile preparare pasti sani e freschi ogni giorno.