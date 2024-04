iRobot presenta Roomba Combo Essential, il robot aspirapolvere e lavapavimenti efficace e conveniente

Il leader nel settore dei robot pulisci-pavimenti per uso domestico, iobot Corpo presenta Roomba Combo Essential, un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 conveniente e facile da usare, che affianca il Roomba Combo 113 che nel 2023 è stato il modello più venduto in Italia.

Roomba Combo Essential offre gli elementi essenziali per la pulizia apprezzati negli anni passati dai clienti della Serie Roomba 600, la più venduta in assoluto, ma con prestazioni migliori e una serie impressionante di funzionalità che rendono ancora più semplice ed efficiente la pulizia.

Roomba Combo Essential ha tutte le caratteristiche per essere il degno erede dell’apprezzatissimo Combo 113/111, posizionandosi come entry level della gamma ma alzando sensibilmente il livello di prestazioni rispetto alla serie Roomba 600. Infatti, oltre alla funzione di lavaggio, offre una potenza di aspirazione che garantisce una efficace raccolta dello sporco dai pavimenti. Questo nuovo modello affina inoltre la sua capacità di navigazione, seguendo linee ordinate e mostrando la mappa delle zone pulite ad ogni fine missione sull’app iRobot HOME.

Inoltre, Roomba Combo Essential offre impostazioni di aspirazione ed erogazione del liquido detergente personalizzabili, i report di pulizia Clean Map, la maggiore durata della batteria e le automazioni intelligenti offerte dal sistema operativo iRobot OS, come “Pulisci mentre sono assente", così come i suggerimenti sui programmi di pulizia.

Pulire i pavimenti non è mai stato così semplice

Ricco di funzioni essenziali per la pulizia e animato dal sistema operativo iRobot OS, Roomba Combo Essential è il robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 più semplice e conveniente di iRobot.

In grado di assicurare una pulizia silenziosa ed efficace come anche sessioni di aspirazione e lavaggio approfondite e accurate, Roomba Combo Essential consente di eliminare due lavori domestici dall’elenco delle attività quotidiane legate alla pulizia dei pavimenti. Il tutto, con un rapido tocco nell'app iRobot Home o con un semplice comando vocale. Altrimenti, basta premere il pulsante CLEAN e il robot si mette al lavoro, utilizzando la navigazione intelligente per pulire muovendosi per file ordinate mentre rimuove polvere e sporco anche intorno e sotto i mobili.

Caratterizzato da un design elegante e agile e dal potente sistema di pulizia a 4 fasi, Roomba Combo Essential può contare su tre potenze di aspirazione e tre livelli di erogazione del liquido detergente, una speciale spazzola multi-superficie a forma di V, una spazzola per la pulizia a filo parete (ideale quando il robot passa lungo il battiscopa e i mobili) e un panno in microfibra che viene costantemente inumidito. Elementi che lavorano tutti insieme per pulire i pavimenti, aspirando e lavando, in un unico passaggio.

Se si vuole eseguire una sessione di sola aspirazione su più tipi di pavimento e su tappeti, è sufficiente rimuovere il panno. Con una potenza di aspirazione eccellente, ottime prestazioni di raccolta dello sporco dai pavimenti e 120 minuti di durata della batteria, Roomba Combo Essential offre quella pulizia quotidiana efficace di cui c’è bisogno in ogni casa.

Funzionalità attentamente curate e basate sul sistema operativo iRobot OS, consentono a chi sceglie Roomba Combo Essential di personalizzare e automatizzare le proprie routine di pulizia. È possibile scegliere tra tre livelli di potenza di aspirazione e tre opzioni di livello dell'acqua a seconda del lavoro di pulizia da svolgere.

I programmi di pulizia suggeriti consigliano gli orari migliori per pulire in base agli interventi svolti in precedenza, mentre la funzione “Pulisci mentre sono assente” consente a Roomba Combo Essential di avviare automaticamente la pulizia quando il suo proprietario esce di casa. Una volta terminato il lavoro, si potranno visione i report dettagliati Clean Map nell'app iRobot Home per vedere dove il robot ha pulito e altri utili dettagli, come la copertura e la durata dei lavori già completati.

Roomba Combo Essential sarà disponibile al prezzo di 299 € a partire da fine aprile.