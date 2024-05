Rowenta Eclipse 3-in-1: il dispositivo multifunzione che riscalda, rinfresca e purifica l’aria

In attesa di assaporare il piacere del periodo dell’anno tanto atteso, Rowenta propone “i mezzi” giusti per ottenere una qualità dell’aria, alla giusta temperatura e in tutte le stagioni!

Rowenta Eclipse 3-in-1 è infatti un dispositivo multifunzione e ideale tutto l'anno, con funzioni di riscaldamento, di raffrescamento e anche di purificazione. Il purificatore d'aria con una straordinaria capacità di filtraggio cattura fino al 99,95% di particelle fini, compresi peli di animali, capelli, polvere, polline, allergeni e altre particelle sottili. La sua efficacia sulle particelle sottili fino a 0,1 micron e sulle particelle fini presenti nell'aria come i virus è scientificamente provata.

In inverno, grazie ai 2.000 W di potenza e alla tecnologia in ceramica dona una coccola di calore, che si trasforma in un fresco sollievo d’estate, con una velocità dell'aria (2,1 m/s) e un flusso d'aria (358 l/s).

Il ventilatore regolabile con precisione per ogni esigenza ha la modalità notte ed automatica a cui si aggiunge lo spegnimento automatico per evitare il rischio di surriscaldamento.

Ultra silenzioso con i suoi 32 dBA a velocità minima, Eclipse è estremamente silenzioso così da poterlo utilizzare senza alcun disturbo sia di notte che mentre guadate la tv o vi leggete un bel libro.

Dotato di una delicata luce blu e rossa crea un'atmosfera rilassante, non vi resta che sedervi e godevi in pieno i benefici di Rowenta Eclipse 3-in-1.