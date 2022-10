Le stufe a pellet per creare un ambiente caldo e raccolto

Quando si ha una casa in montagna o fuori città, si cerca di renderla funzionale con sistemi innovativi pensati per essere efficienti anche se si usano con poca frequenza.

Adatto anche agli appartamenti in città, l'impianto di riscaldamento in inverno deve essere a prova di freddo. Se vuoi una soluzione valida con un sicuro risparmio in bolletta o stai pensando di abbandonare il classico riscaldamento a metano, l'alternativa è la stufa a pellet.

Semplice e funzionale, con il passare degli anni, ha sviluppato un design sempre più ricercato che fa della stufa un vero e proprio elemento d’arredo.

Si va dai modelli più squadrati, perfetti nelle case moderne, a quelli classici dal sapore vintage e pensati per chi ama trascorrere il tempo libero davanti al fuoco.

Se sei alla ricerca di un impianto in grado di riscaldare il tuo appartamento in autunno, ecco i migliori modelli di stufe a pallet.

Stufa vintage

Se sei alla ricerca di un modello versatile, in grado di svolgere le sue funzioni con poco impegno, questa stufa è quello che fa per te. Può essere alimentata con ogni tipo di combustibile da pellet, alla legna ma soprattutto materiali naturali come la corteccia o materiali di scarto. Perfetta per le case dallo stile classico e un po’ retro, la stufa ha un design vintage che ne fa il punto focale di una cucina o di un salotto. Di dimensioni contenute, si inserisce alla perfezione in un ambiente piccolo senza risultare fuori posto. Realizzata in ghisa, ha un’apertura a battente con un piccolo inserto in vetro da cui ammirare la fiammella scoppiettante. Il materiale, inoltre, è perfetto per conservare tutto il calore e non rischiare di disperderlo durante la giornata.

Stufa compatta

Spesso le case non sono molto grandi, quindi per avere il massimo del comfort senza sacrificare nulla, bisogna scegliere bene gli arredi. In questo caso se vuoi unire il benessere a un elemento d'arredo, questa stufa è la scelta ideale. Le dimensioni ridotte 15 x 57 x 55 cm, le danno un aspetto compatto ideale da collocare in ambienti non molto alti, o in un angolo della stanza. Realizzata in acciaio e ghisa, ha i profili color mogano, perfetta all'interno di case dallo stile classico, il modello con i suoi 5 livelli di potenza e 5 velocità di ventilazione è ideale per tutte le temperature, inoltre, grazie alla possibilità di poterla programmare con 3 accensioni e spegnimenti giornalieri puoi tornare a casa e trovare un piacevole calduccio.

Pro. Ha una potenza termica adatta a grandi ambienti.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Stufa a legna

Per ottimizzare al meglio lo spazio, bisogna avere arredi funzionali e versatili che riescano a unire più necessità in una. Con questa stufa a legna avrai un ottimo impianto di riscaldamento, completato da una nicchi in conservare la legna e averla sempre a portata di mano. La struttura realizzata in acciaio ad alto spessore, verniciata con prodotti resistenti alle alte temperature come Il vetro ceramico che rimane intatto a oltre 1000° C è sicura e adatta all'interno di una casa. Se vuoi avere sempre sotto controllo il flusso dell'aria, puoi utilizzare un semplice pomello posto sul cassetto raccogli cenere.

Pro. La stufa è facile da pulire.

Contro. Il diametro della canna fumaria per alcuni utenti è un po' piccolo.

Stufa con forno e piano cottura

Se vuoi darle un tocco rustico, questa stufa fa al caso tuo! Il modello oltre a scaldare, è pensata per accompagnarti durante la fase della preparazione di deliziosi pranzi o cene, la stufa dotata di forno per cucinare primi o secondi è perfetta anche per preparare torte o dolci. Alimentata con combustibile solido come pellet e legna, riesce a diffondere un piacevole tepore anche in ambienti grandi e durante giornate particolarmente fredde. Le porte di rifornimento ampie, permettono di inserire il combustibile facilmente e in pochi minuti, semplice e facile da utilizzare, la stufa garantisce una stanza sempre pulita grazie al cassetto raccogli cenere, per avere un ambiente sano e sicuro, poi, è completata dalla valvola di tiraggio della canna fumaria. Un avanzato sistema di pulizia dell'aria tiene pulito il vetro, così da avere sempre una buona visione del fuoco all'interno.

Stufa moderna

Se in casa hai uno stile moderno, ma non vuoi rinunciare al quel tocco in più che solo una stufa a legna sa regalare, questo modello è imperdibile. Piccola e compatta, riesce a integrarsi alla perfezione anche negli ambienti più piccoli spiccando per linee squadrate e minimal rese uniche dal colore total white. Adatta a riscaldare camere fino a 40 metri quadrati è dotata di ventilazione forzata, per evitare il surriscaldamento, e avere un ambiente protetto e sicuro. Grazie al termometro per il controllo della temperatura, la stufa può essere programmata sia giornalmente che settimanalmente o mensilmente, e avere così un piacevole tepore ogni volta che torni a casa dopo una lunga giornata di lavoro.

Pro. Piccola e compatta, il termostato è un elemento in più.

Contro. Per alcuni utenti il serbatoio è un po' piccolo.

Stufa per ambienti piccoli

La stufa a pellet assicura il giusto tepore durante l'inverno, ma non deve essere necessariamente grande per fare il suo dovere. Anche i modelli piccoli possono creare un ambiente caldo e avvolgente senza ingombro e questo è il caso della stufa delle dimensioni di 38 x 39 x 89 cm in grado di riscaldare camere da 50 a 120 metri cubi. Dotata di termostato e telecomando per regolare la temperatura, è semplice da utilizzare inoltre, i pannelli in acciaio verniciato di rosso sono il tocco in più per far diventare la stufa un vero e proprio elemento di design.

Pro. La temperatura può essere regolata in base alle tue esigenze.

Contro. Per alcuni utenti la pulizia richiede un po' di tempo.

Stufa per scaldare ambienti ampi

Riscaldare gli ambienti ampi non è semplice e implica un grande dispendio di energia termica, ma con questa stufa a pellet con potenza termica di 12 kW, potrai godere del giusto tepore nelle case fino a 120 mq. Il modello appartenente alla classe energetica A+, infatti, riesce a riscaldare senza consumare molta energia e quindi riducendo il costo in bolletta. Rispettosa dell'ambiente non solo non inquina, ma ha un sistema che permette di regolare la quantità di pellet da utilizzare per evitare la formazione di depositi sul vetro della porta fuoco regolando di volta in volta la quantità di pellet da bruciare.

Pro. La stufa è rispettosa dell'ambiente e riduce gli sprechi.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po' elevato.

Stufa slim

Lo stile contemporaneo e il design essenziale fanno di questa stufa slim il modello perfetto per impreziosire ogni ambiente. La sua caratteristica indiscussa non è solo quella di essere in grado di diffondere il calore desiderato in inverno, ma anche quello di adattarsi alle stanze piccole. La stufa, infatti, può essere incassata all'interno di una nicchia e diventare l'elemento d'arredo di punta anche negli ambienti piccoli. Disponibile in bianco e rosso, il modello è silenzioso, pronto per essere utilizzato ogni volta che vuoi.

Pro. Può essere incassata e quindi non è ingombrante.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

