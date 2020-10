I plaid per godersi il calduccio sul letto e sul divano

L'autunno è appena iniziato e piano piano le temperature iniziano ad abbassarsi. Le serate diventano sempre più fredde e dopo una lunga giornata di lavoro l'unica cosa che vogliamo, è goderci il meritato riposo comodamente seduti sul divano o sul letto. In nostro aiuto arrivano i plaid!

Di lana o in pile le coperte ci avvolgeranno, garantendoci il calduccio di cui abbiamo bisogno. Per vivere ogni serata in totale relax, vi presentiamo una selezione delle migliori coperte che non possiamo farci sfuggire!

Per chi ama lo stile classico

La coperta disponibile in diverse dimensioni è perfetta per ripararci dal freddo quando siamo comodamente seduti sul divano. Il plaid morbido e vellutato diventa un elegante copriletto in grado di integrarsi in ogni ambiente. La coperta trattiene facilmente il calore ed è la scelta perfetta per i mesi autunnali e invernali, quando le temperature calano. Il tessuto in micro-pile ad alta densità lo rende durevole nel tempo e resistente ad ogni lavaggio in lavatrice. Disponibile in differenti colori, non resta che scegliere quello che si adatta meglio ai nostri gusti.

Pro. La coperta è morbida e calda.

Contro. Il modello è quadrato.

Perfetta anche per i picnic

Questa morbidissima coperta in pile dalle dimensioni extra-large è perfetta come coperta da divano, come plaid da giorno a letto o come coperta da picnic. Sia in estate che in inverno è ideale in ogni situazione ed è adatto alle fresche giornate all'aperto. Il plaid può essere lavato anche a 30° ed è adatta all'asciugatrice, grazie al trattamento anti pelucchi rimane soffice senza rovinarsi. Bordeaux se vogliamo dare un tocco di colore alla camera, celeste se amiamo le tinte accese, mentre nero o bianco sono ideali se abbiamo uno stile classico.

Pro. Il plaid è grande e morbido.

Contro. Per alcuni il plaid ha troppa carica elettrica.

Adatta anche in viaggio

La coperta realizzata in microfibra dona il massimo del comfort. Disponibile in diversi colori si adatta facilmente ad ogni ambiente della casa. Il plaid morbido può essere usato sul divano, sulla poltrona o come una coperta extra nel letto. Versatile e leggera può essere trasportata comodamente in viaggio o durante il campeggio senza rovinarsi. La coperta è tessuta con filo invisibile per migliorare la qualità e l'aspetto, adatta a lavare in lavatrice anche in acqua fredda.

Pro. Rimane morbida anche dopo diversi lavaggi.

Contro. Adatta soprattutto per il divano.

Ideale per stare sempre al caldo

La soffice coperta dotata di maniche ci avvolgerà nelle fredde serate invernali, per farci sentire al caldo e in totale comfort. Le ampie maniche e la tasca portaoggetti, ci consentirà di muovervi in totale libertà e avere tutto ciò che ci serve sempre a portata di mano. Realizzata in morbida microfibra, è disponibile in tinta unita o in allegre fantasie, ideale per fare un regalo utile ad una nostra amica.

Pro. Calda e morbida.

Contro. Per alcuni utenti è un po' lunga.

Plaid in lana

La coperta morbida ed elegante, è realizzata in pura lana Neozelandese. Oltre ad essere calda e a donarci il comfort totale, il plaid darà un tocco di originalità al divano. Disponibile in diverse fantasie e colorazioni, arricchita da frange, regalerà eleganza ad ogni ambiente e ci conquisterà permettendoci rilassarci durante le serate invernali.

Pro. Il plaid è realizzato con materiali di qualità

Contro. Per alcuni utenti non è molto morbida.

Plaid double face

Perfetto per scaldarsi in autunno e inverno, il plaid double face ha un lato liscio e l'altro con imbottitura morbido, ideale da utilizzare all'interno sul divano o letto, ma anche all'esterno per un piacevole picnic. Disponibile in due misure, quella media e quella extra large è pensato per due o più persone. Morbido e super colorato possiamo scegliere tra tinte più accese come l'arancione, il giallo e il celeste o colori classici come il blu, il nero e il grigio per ricreare un ambiente accattivante ed elegante.

Pro. La coperta è grande, morbida e calda.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Come scegliere il plaid per riscaldarsi in autunno

Il plaid è una coperta indispensabile nei mesi autunnali e invernali perchè tiene al riparo dal freddo durante la giornata. Pratica ed efficiente solitamente viene utilizzata quando vogliamo rilassarci sul divano, come coperta per il picnic o durante i viaggi.

In commercio ci sono modelli realizzati con materiali differenti e con dimensioni diverse a seconda delle esigenze. Inoltre, le coperte sono disponibili in fantasie o a tinta unica perchè possono diventare dei pratici elementi d'arredo.

Quando vogliamo acquistare un plaid dobbiamo valutare una serie di fattori.

Materiali

Il plaid può essere realizzato in differenti materiali, alcuni più pregiati, altri meno, l'importante è che siano caldi e morbidi:

plaid in lana : il materiale utilizzato per realizzare le coperte è caldo, ma bisogna fare attenzioni perchè anche delicato soprattutto quando si deve lavare. Ci sono differenti tipologie di lana come la merino che è la più pregiata a altre più comuni che possono risultare ruvide. Meglio non lavarlo in lavatrice, ma utilizzare il lavaggio a secco o fino a 30° C;

: il materiale utilizzato per realizzare le coperte è caldo, ma bisogna fare attenzioni perchè anche delicato soprattutto quando si deve lavare. Ci sono differenti tipologie di lana come la merino che è la più pregiata a altre più comuni che possono risultare ruvide. Meglio non lavarlo in lavatrice, ma utilizzare il lavaggio a secco o fino a 30° C; plaid in pile : il tessuto sintetico è morbido al tatto e quindi in grado di dare il giusto calore, ma essendo sintetico non è traspirante. Facile da lavare in lavatrice fino a temperature che arrivano a 40°;

: il tessuto sintetico è morbido al tatto e quindi in grado di dare il giusto calore, ma essendo sintetico non è traspirante. Facile da lavare in lavatrice fino a temperature che arrivano a 40°; plaid in cachemire : per chi vuole una coperta di qualità, il cachemire è il materiale migliore. La fibra soffice e sottile è al tempo stesso molto calda e occupa poco spazio, ideale da portare in viaggio;

: per chi vuole una coperta di qualità, il cachemire è il materiale migliore. La fibra soffice e sottile è al tempo stesso molto calda e occupa poco spazio, ideale da portare in viaggio; plaid in cotone felpato : pensato per la stagione autunnale e primaverile, mantiene caldi senza eccessi, facile da lavare in lavatrice, può raggiungere temperature superiori ai 40°C;

: pensato per la stagione autunnale e primaverile, mantiene caldi senza eccessi, facile da lavare in lavatrice, può raggiungere temperature superiori ai 40°C; plaid in microfibra: adatto per l'esterno è perfetto se si vuole trascorrere una serata in giardino. Oltre ad essere molto caldo è anche idrorepellente in grado di proteggervi dall'umidità. Il materiale inoltre, è molto resistente. Come quello in pile può essere lavato in lavatrice senza rovinarsi o perdere la morbidezza.

Dimensioni e grammatura

Il plaid è destinato a differenti utilizzi, quindi anche le dimensioni sono diverse, quelli per uso casalingo sono grandi circa 150 x 200 cm, mentre quelli da viaggio sono più piccoli, e vanno da 130 x 170 cm a 60 x 90 cm.

Anche il peso differisce in base all'utilizzo e al materiale, quella standard è di circa 300 gr/m², mentre quelli più leggeri hanno una grammatura di circa 200 gr/m².

