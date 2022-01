I copripiumini singoli per dormire al riparo dal freddo

L'inverno ormai è entrato nel vivo e le temperature di notte scendono sempre di più. Per dormire sonni sereni e al caldo i piumoni singoli sono irrinunciabili.

Morbide e avvolgenti sono perfetti per dare un tocco di design e stile alla camera, anche dei più piccoli. Basic o a fantasia scegliere la trapunta che si adatta alla stanza o che riesca a conquistare i ragazzi non è semplice.

Vi presentiamo una selezione di piumoni che di sicuro conquisteranno tutti e regaleranno un pizzico di eleganza alla camera.

Piumone singolo urban

Amate lo stile urban e le linee squadrate dei grattacieli e delle grandi città? Il copripiumino con stampa skyline è la scelta perfetta! Le tinte sui vari toni del grigio, con inserti gialli sono avvolgenti e creano un ambiente semplice, ma elegante. Il copriletto duble-face a tinta unita gialla permette di rinnovare lo stile della stanza ogni volta che si vuole. La stampa ha uno stile essenziale e moderno disponibile anche nella versione London, sempre sulle nuance grige, ma con inserti rossi. Questo piumino con imbottitura in ovatta di poliestere anallergica da 260 grammi, ha l'esterno in una morbida microfibra perfetto per chi cerca una trapunta per l'inverno calda e pratica, facilmente lavabile in lavatrice è ideale per avere un copriletto resistente e sempre pulito.

Pro. La trapunta è leggera e calda.

Contro. Per alcuni utenti non è morbida al tatto.

Copripiumino basic

Il set copripiumino è disponibile in vari colori, dal bianco brillante a diverse tonalità come il blu o il bordeaux, che offrono un'estetica senza tempo e una facilità di abbinamento con arredamenti sia in stile tradizionale sia in stile contemporaneo. Ideale per la camera da letto dei ragazzi o degli ospiti, il set con copricuscino offre un comfort perfetto per tutti i giorni grazie alle differenti misure tra cui scegliere, dal letto singolo, al matrimoniale fino a quello king. Il copriletto in microfibra offre un avvolgente calore traspirante e il tessuto anti-piega morbido è ideato per essere usato in tutte le stagioni.

Pro. Il copripiumino ha colori brillanti.

Contro. Per alcuni utenti attira polvere e peli di animali.

Set copripiumino unicorno

Il copripiumino singolo con stampa a fantasia è perfetto per la stanza delle bambine, gli unicorni, poi, sono ideali per le piccole che amano lo stile romantico ed elegante e sono appassionate dell'animale mitologico. Disponibile in differenti colori come il classico rosa, lilla o grigio è realizzato in pile ultra morbido fornito di una federa soffice. Il set di biancheria da letto ha una caratteristica molto particolare: si illumina al buio, basta esporlo alla luce per almeno 2/3 ore al giorno! Fornito di una bella borsa è possibile riporlo una volta terminata la stagione più fredda.

Pro. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Copripiumino con supereroi

Per far dormire i piccoli protetti e al sicuro, con i loro supereroi preferiti, potete scegliere questo set copripiumino, disponibile anche con i personaggi Lego ispirati al mondo del lavoro. La biancheria da letto è realizzata in policotone super morbido, realizzata al 50% in cotone e al 50% in poliestere. Il modello reversibile permette di avere un copripiumino sempre differente ogni giorno, facile da lavare, fino a 40° C, ha un'asciugatura rapida, resistente e può essere asciugato in asciugatrice a bassa temperatura.

Pro. Il copripiumino è ben fatto e colorato.

Contro. Per alcuni utenti il materiale non è morbido.

Piumino in microfibra

Il tessuto 100% in microfibra di alta qualità vi garantirà una meravigliosa morbidezza al tatto garantendo il massimo comfort durante il sonno. Il materiale è traspirante, regola il calore, in modo che la pelle rimanga asciutta e calda anche in caso di sudorazione e umidità elevata, per questo può essere utilizzata tutto l'anno. Il piumino anallergico e resistente agli acari della polvere, la rende perfetta per le persone con allergie, ideale anche per bambini, neonati e chiunque abbia una pelle sensibile. Facile da lavare fino a 60° C si possono eliminare semplicemente batteri, peli di animali domestici, pollini o acari della polvere.

Pro. Il piumino è quattro stagioni.

Contro. Il modello è mediamente caldo per alcuni utenti

Copripiumino vintage

La stampa fotografica dello skyline di New York è perfetta per la stanza dei ragazzi o degli ospiti. Con il copripiumino potrete sognare ogni notte le luci della grande mela, lo stile vintage, poi, darà un tocco glam e cool alla vostra camera. Il modello reversibile, è caratterizzato dalla bandiera degli Stati Uniti, per avere un copripiumino diverso ogni volta che volete, il set con cuscino coordinato, può essere lavato comodamente in lavatrice senza perdere la brillantezza dei colori eleganti e moderni.

Pro. I colori sono ottimi e la stampa ben fatta.

Contro. Il copripiumino inizialmente è un po' rigido.

Piumino singolo in piuma d'oca

Morbido, leggero, traspirante e anallergico, queste sono le caratteristiche del piumino realizzato con piume accuratamente selezionate, depolverizzate, lavate e sterilizzate. Il modello singolo, assicura il giusto tepore durante la notte conservando il calore naturale emesso dal corpo durante il sonno. I materiali utilizzati, cotone e piume, sono al 100% naturali e nello steso tempo sono anche riciclabili e biodegradabili, le dimensioni 155 x 205 cm e il peso di 220 gr/mq sono perfetti per affrontare serenamente l'inverno.

Pro. Il piumino è caldo e non produce rumore.

Contro. Per alcuni utenti l'intensità delle piume all'interno non è sufficiente.

Piumino quattro stagioni

Il piumino quattro stagioni è progettato per dare il massimo del comfort tutto l'anno a prescindere dalla stagione! Disponibile in differenti misure, è pensato per i letti singoli, ma anche per quelli matrimoniali o king. L'imbottitura arricchita con fibre di poliestere in silicone e le cuciture garantiscono una diffusione omogenea del calore e rimane in forma per un lungo periodo di tempo. Realizzato al 100% in microfibra, il materiale è antipolvere, quindi limita la presenza di acari della polvere che possono causare allergie o asma.

Pro. Il piumino ha lo spessore ideale per tutte le stagioni.

Contro. Per alcuni utenti non è molto pesante.

Come scegliere il piumone singolo

Scegliere il piumone non è semplice perché bisogna fare molta attenzione all'imbottitura, inoltre i materiali possono incidere sul peso e sull'ingombro della coperta, per questo prima di acquistarlo bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti.

Peso e grammatura

Il peso dei piumoni dipende molto dalla grammatura dell'imbottitura, che equivale al rapporto tra volume e peso:

Peso 150 grammi/mq : il piumino è leggero ed è ideale per le stagioni meno fredde, come ad esempio l'autunno e la primavera

: il piumino è leggero ed è ideale per le stagioni meno fredde, come ad esempio l'autunno e la primavera Peso 350 grammi/mq : il piumone è adatto all'inverno

: il piumone è adatto all'inverno Peso 450 grammi/mq: la coperta è solitamente in piuma d'oca quindi molto calda, questo tipo di piumone deve corrispondere anche ad alcuni parametri come il fill power, ovvero la quantità di piume compresa in un metro quadro di imbottitura che si esprime in cuin e il punto di calore va da 1 a 5

Materiali

Quando si parla di materiali del piumone bisogna distinguere tra quelli dell'imbottitura e quelli del rivestimento.

Per quanto riguarda l'imbottitura, ci sono due possibilità:

Naturale : è realizzata in vera piuma d'oca, distinta in piumino e piumetta, questi modelli garantiscono un ottimo riparo dal freddo anche nelle giornate più fredde

: è realizzata in vera piuma d'oca, distinta in piumino e piumetta, questi modelli garantiscono un ottimo riparo dal freddo anche nelle giornate più fredde Sintetiche: il poliestere è meno caldo di quello con piume d'oca per questo è più adatto alle stagioni intermedie

Il rivestimento, invece, può essere realizzato in cotone fresco e più morbido o in microfibra che si asciuga più in fretta ed è traspirante.

In ogni caso, è importante scegliere un piumone dotato di una certificazione sanitaria per essere certi di avere un prodotto anallergico e sicuro per la vostra salute.

