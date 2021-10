I copripiumini per dare un tocco di colore alla camera e preservare il piumino

In inverno la biancheria da camera più importante è il piumino, insieme alle lenzuola di flanella permettono di stare al caldo e resistere alle temperature basse.

Un modo per preservare il piumone dalla polvere e dall’usura è quello di adottare un copripiumino. La copertura conterrà la coperta e diventerà un elemento d’arredo all’interno della camera.

Se siete amanti del design la scelta ricade necessariamente su un modello che si abbini al resto dell’arredo. In commercio ci sono diversi copripiumini, ognuno si contraddistingue per stile e fantasia pronti a rispecchiare in pieno i differenti gusti.

Lo stesso vale per i materiali, da quelli in cotone a quelli traspiranti le opzioni sono tante, vediamo i copripiumini che meglio si adattano alle vostre necessità

Modello basic

Il copripiumino in molti casi diventa un complemento d’arredo, che si deve abbinare allo stile della camera. A volte si sceglie di avere un design unico che si ripete in ogni stanza da letto, questo copripiumino risponde in pieno a queste esigenze. Disponibile in diverse misure, può essere scelto sia per i letti matrimoniali che per quelli singoli o a una piazza e mezza. Dovete scegliere solo quello che fa per voi. Il set oltre al sacco esterno comprende due federe, perfetto per avere tutto in coordinato senza essere costretti ad andare alla ricerca di quello che meglio si abbina. I colori a disposizione sono tanti, vanno dai toni chiari, per chi preferisce le tinte color pastello a quelle più scure se si vuole dare carattere alla stanza. Realizzato in microfibra, può essere lavato facilmente in lavatrice, pronto per essere usato durante tutto l’inverno.

Pro. È disponibile in diversi colori e misure.

Contro. Il materiale è un po’ sottile e fa intravedere il piumino sottostante.

Copripiumino a stampa

Avere una camera da letto curata nei minimi dettagli è il desiderio di tutti gli appassionati di design. Con questo copripiumino è possibile avere un ambiente bello e ricercato. Il modello a stampa è caratterizzato da diverse fantasie tutte pensate per integrarsi alla perfezione in ogni ambiente. Dalla fantasia geometrica a quella a fiori fino a quella a righe, la scelta è vasta e i colori a disposizione sono eleganti e ricercati. Questo raffinato set comprende un copripiumino e due federe. Disponibile in diverse misure potrete dormire sonni tranquilli, tutti gli articoli sono realizzati al 100% in poliestere microfibra, materiale comodo e morbido al tatto che vi avvolgerà mentre vi rilassate a letto in compagnia di un buon libro.

Pro. Il materiale soffice può essere lavato in lavatrice fino a 40°.

Contro. Ha una sola apertura per inserire il piumino.

Per chi ama lo stile romantico

Gli stili da adottare in camera sono diversi, da quello shabby, a quello moderno, ma se preferite quello romantico, questo copripiumino fa al caso vostro. Realizzato sui toni del beige e del grigio, si completa con un elegante cuore in rosso acceso che troneggia al centro del copripiumino, creando un piacevole contrasto. Il set comprende due federe perfette per completare il letto con uno stile raffinato e unico. il modello realizzato al 100% in cotone, non solo è resistente al tempo e all’usura, ma può essere facilmente lavato in lavatrice a 30° e dormire protetti e sicuri nelle lunghe notti invernali.

Pro. Il copripiumino ha una chiusura a bottoni semplice e pratica.

Contro. Le federe sono più piccole rispetto ai normali cuscini.

Per chi preferisce lo stile bohémienne

Il set letto matrimoniale caratterizzato da tinte accese e design esotico è perfetto per coloro che amano lo stile bohémienne. Il copripiumino ha un design elegante e moderno che darà carattere ad ogni stanza, grazie alla stampa floreale. Il modello realizzato al 100% in microfilma e poliestere è traspirante, per regalarvi una piacevole sensazione sulla pelle. Il set formato da due federe può essere lavato in lavatrice, perfetto per dormire sonni sereni al riparo dal freddo.

Pro. Il copripiumino con colori vivi e brillanti dona un tocco esotico alla camera.

Contro. I copricuscini sono troppo piccoli rispetto a quelli standard.

Per chi ama la natura

Se volete regalare un aspetto raffinato ed elegante alla vostra camera da letto senza spendere cifre eccessive, questo coprirpiumino è la scelta ideale. Realizzato con un tessuto di finissimo e morbido cotone misto a poliestere è decorato con raffinata stampa floreale integrale, il set riesce a dare un tocco di modernità ad un design tradizionale. Il fondo bianco panna è arricchito da eleganti papaveri selvatici che con i loro colori brillanti e la loro eleganza spiccano e completano ogni arredamento. Basta un attimo e il modello double face con stampa a quadretti regala uno stile del tutto nuovo alla vostra camera.

Pro. Il modello double face ha una comoda chiusura a bottoncini.

Contro. Bisogna fare attenzione alle misure.

Copripiumino passe partout

Se siete alla ricerca di un set copripiumino adatto alla vostra camera da letto, ma che non abbia uno stile eccessivo, questo modello fa al caso vostro. Il set disponibile in innumerevoli varianti e nuance è anche double face, impossibile non riuscire a trovare la tinta che fa per voi. Il copripiumino grazie al doppio colore diventa un vero e proprio elemento passe partout in grado di dare uno stile diverso alla camera da letto ogni volta che ne avete voglia. Disponibile in tre misure: una piazza e mezza, matrimoniale standard e persino la over size si adatta facilmente ad ogni tipo di letto. Il set formato dal sacco e le due federe in coordinato, creerà un piacevole effetto in ogni stanza.

Pro. Realizzato al 100% in cotone è di qualità e anallergico.

Contro. Le federe hanno misure diverse rispetto ai cuscini standard.

Copripiumino in cotone

Per rendere unica la zona notte, il copripiumino è un elemento ricercato e nello stesso tempo versatile. La parure realizzata in madapolam di puro cotone da 58 fili è perfetta sia per dare un tocco in più alla camera da letto sia per la camera dei più piccoli grazie alla stampa all over con le mongolfiere. Disponibile in tre misure: matrimoniale, singolo e una piazza e mezzo, è possibile scegliere la fantasia che preferite e rispondere al meglio ai vostri gusti. Il set arricchito da due federe, ha il sistema "Più Mio" formato da due aperture ai lati che facilitano l'inserimento del piumino. Lavabile in lavatrice fino a 60°, potrete avere un completo sempre pulito e pronto a regalare stile ed eleganza alla camera.

Pro. Le aperture laterali facilitano l'inserimento.

Contro. Per alcuni utenti i colori non sono vivaci.

Copripiumino per letto king

Grande e accogliente, il letto king size permette di dormire comodamente e per renderlo davvero unico bisogna avere un copripiumino all'altezza come questo modello con stampa moderna. Le forme geometriche sui toni del grigio, per chi ama colori classici o del verde per dare più grinta alla camera da letto, fanno del copripiumino il punto focale della camera da letto. Realizzato al 50% in cotone e 50% in poliestere, il modello è caldo, leggero e assicura una piacevole sensazione al tatto.

Pro. Il tessuto è morbido e la stampa moderna.

Contro. Per alcuni utenti è un po' leggero.

Copripiumino per dare un tocco di eleganza alla stanza

Se amate lo stile elegante e per voi ogni dettaglio fa la differenza, di sicuro non potete tralasciare il copripiumino! Questo modello a fondo grigio è reso unico con una raffinata fantasia che richiama lo stile giapponese con ramoscelli e fiori rossi. Il materiale in microfibra è ideale per dormire protetti e al caldo anche durante le notti più fredde, inoltre, è semplice da utilizzare grazie alla cerniera da 127 cm che permette di inserire il piumino facilmente e nello stesso tempo di mantenerlo fermo attraverso laccetti posti agli angoli del copripiumino. Completato da due federe, il modello double face permette di avere una camera sempre diversa ogni giorno.

Pro. Il design è raffinato ed elegante.

Contro. Per alcuni utenti non è adatto ai letti king size.

Copripiumino a stampa

Per chi vuole vivere i colori tipici della primavera anche in pieno autunno, questo copripiumino è la scelta ideale. La stampa richiama un campo di papaveri al tramonto con colori caldi e avvolgenti che renderanno l'ambiente più accogliente anche in pieno inverno. Realizzata in puro cotone, la parure è formata da un sacco copripiumino 255 x 200 cm, da un lenzuolo con angoli 180 x 200 cm e da due federe double face. I colori nitidi e vivaci sono sicuri e non nocivi per l'uomo e per l'ambiente.

Pro. Il materiale è di qualità.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

I vantaggi del copripiumino

Il copripiumino fa parte della biancheria da camera al cui interno viene inserito il piumino e ha una serie di vantaggi:

Protegge dallo sporco : lavare il piumino non è semplice, l'imbottitura è ingombrante e anche i tempi di asciugatura sono molto lunghi

: lavare il piumino non è semplice, l'imbottitura è ingombrante e anche i tempi di asciugatura sono molto lunghi Regala stile alla camera da letto : i copripiumini in commercio hanno colori e stampe differenti e questo permette di scegliere quello più adatto alle vostre esigenze o gusti, inoltre possono essere cambiati facilmente e questo permette di dare un look sempre diverso all'ambiente

: i copripiumini in commercio hanno colori e stampe differenti e questo permette di scegliere quello più adatto alle vostre esigenze o gusti, inoltre possono essere cambiati facilmente e questo permette di dare un look sempre diverso all'ambiente Facilita il sonno : il copripiumino è realizzato con materiali di qualità che regalano una piacevole sensazione sulla pelle e nello stesso tempo facilitano il sonno

: il copripiumino è realizzato con materiali di qualità che regalano una piacevole sensazione sulla pelle e nello stesso tempo facilitano il sonno Sono economici: i copripiumini rispetto ai piumini hanno prezzi vantaggiosi e questo consente di acquistare modelli di qualità

Come scegliere il miglior copripiumino

Una volta scoperti i vantaggi dei copripiumini, è arrivato il momento di scegliere il miglior modello, ma prima di farlo bisogna prendere in considerazione una serie di fattori, vediamoli tutti.



Materiale

I copripiumini in commercio sono realizzati in materiali differenti che corrispondono alle proprie necessità, i più diffusi sono:

Cotone : confortevole, traspirante e fresco, questo materiale naturale è uno dei più utilizzati perché è morbido sulla pelle e resistente al tempo e all'usura

: confortevole, traspirante e fresco, questo materiale naturale è uno dei più utilizzati perché è morbido sulla pelle e resistente al tempo e all'usura Lino : molto resistente, rispetto al cotone è anche più traspirante, ma è più ruvido sulla pelle e tende a stropicciarsi facilmente

: molto resistente, rispetto al cotone è anche più traspirante, ma è più ruvido sulla pelle e tende a stropicciarsi facilmente Flanella : utilizzato soprattutto in inverno, questo materiale è caldo e morbido

: utilizzato soprattutto in inverno, questo materiale è caldo e morbido Poliestere : il materiale sintetico è traspirante e resistente, per questo è molto utilizzato quando si parla di biancheria da letto

: il materiale sintetico è traspirante e resistente, per questo è molto utilizzato quando si parla di biancheria da letto Bamboo : la fibra naturale rispetta la pelle ed è molto resistente, per dargli più morbidezza spesso viene unita al cotone

: la fibra naturale rispetta la pelle ed è molto resistente, per dargli più morbidezza spesso viene unita al cotone Materiali misti: il copripiumino deve essere confortevole e per questo motivo molti materiali vengono uniti per sfruttare i vantaggi e ridurre i costi. I più diffusi sono misto lino e cotone oppure poliestere e cotone

Dimensioni

Scegliere un copripiumino delle dimensioni giuste non è da sottovalutare perché si corre il rischio di acquistare un prodotto troppo grande o troppo piccolo rispetto al piumino che deve contenere. Le misure più utilizzate sono:

Letto singolo: 160 x 200 cm

Letto a una piazza e mezza: 205 x 200 cm

Letto matrimoniale: 260 x 200 cm

King size: 260 x 240 cm

Chiusura

Quando si acquista un copripiumino, è importante scegliere la chiusura che facilita l'inserimento del piumino al suo interno. I più diffusi hanno due aperture laterali e hanno la chiusura con bottoni o con cerniera. In alcuni casi ci sono modelli con asole interne o laccetti posti ai quattro lati per fissare il piumino ed evitare che si sposti.