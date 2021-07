I cuscini da esterno per arredare e colorare il giardino

L'estate è sinonimo di caldo, sole e ore trascorse all'esterno per godere in pieno del caldo e delle lunghe giornate. Quando si ha un giardino o un terrazzo, ritagliarsi del tempo tutto per sé o in compagnia di amici, diventa ancora più semplice senza essere costretti ad uscire di casa.

Grigliate con l'ultimo modello di barbecue, giochi all'aperto in compagnia dei bambini o semplicemente rilassarsi sul dondolo immersi in un libro giallo, fantasy sono il modo giusto per ricaricare le energie dopo una settimana di lavoro.

Per godere a pieno dello spazio all'aperto gli arredi sono fondamentali e i dettagli non possono essere trascurati, tavoli, divani e sedie a sdraio sono gli elementi principali a cui pensiamo quando arrediamo il giardino, ma dobbiamo prestare attenzione anche ai complementi. I cuscini ricoprono un ruolo da non sottovalutare. Colorati e morbidi, possono dare un tocco in più al terrazzo e rendere confortevoli sedie o poltrone.

I migliori sono quelli che riescono a unire comodità e design. Se siamo alla ricerca dei cuscini da esterno per cambiare volto al giardino o semplicemente per ravvivare un angolo del terrazzo, abbiamo selezionato alcuni modelli ideali per ogni ambiente e stile.

Perfetti sia per l'esterno che per l'interno: cuscini da sedia

In estate o con l'arrivo della bella stagione, ogni momento è buono per trascorrere qualche ora al sole godendo delle temperature miti. Quando si ha un giardino difficile rinunciare alla colazione all'aperto, al pranzo o alla cena in giardino. Per avere il massimo del comfort in questi momenti, la comodità della sedia è fondamentale, in questo caso ci vengono in aiuto i cuscini. Morbidi e confortevoli daranno un tocco di stile al nostro ambiente. Disponibili in colori brillanti come turchese, verde e arancione o più classici come grigio, nero e bianco non dobbiamo far altro che scegliere la tinta che ci piace di più e in un attimo il giardino avrà un aspetto del tutto nuovo. Il set composto da quattro cuscini è adatto sia per l'interno che per l'esterno. L'imbottitura realizzata in 100% poliestere, non contiene agenti chimici, perfetto se in casa ci sono bambini. Resistenti al sole, i cuscini si possono lavare a 30 gradi in lavatrice, conservando la brillantezza dei colori. Pratici da sistemare, non dobbiamo far altro che legare i laccetti alla sedia e rilassarci davanti a caffè e cornetto per fare il pieno d'energie.

Pro. Sono morbidi e comodi.

Contro. I cuscini non sono sfoderabili.

Comoda e morbida: poltrona a sacco

Dopo una lunga giornata di lavoro o una settimana impegnativa, l'obiettivo di tutti è quello di rilassarsi, se poi vogliamo farlo al sole e comodamente a casa nostra, il maxi cuscino è quello che fa per noi. Con le sue dimensioni XXL ( 180x140 cm) il cuscino si trasforma in una pratica poltrona su cui sederci o distenderci mentre leggiamo un libro o chiacchieriamo con i nostri amici. Grazie all'imbottitura elastica la poltrona a sacco si adatta a tutte le corporature per ottenere il massimo del comfort. Il materiale dell'imbottitura realizzato con palline in EPS di altissima qualità è impermeabile e adatto sia all'uso esterno che a quello interno. La fodera realizzata in diversi colori come rosa, viola, arancione verde, ma anche grigio e nero per chi non vuole esagerare, può essere separata dall'imbottitura e lavata per avere un maxi cuscino bello e pulito.

Pro. La poltrona a sacco è comoda.

Contro. Il cuscino resta in forma solo se ci si siede.

Per dare un tocco in più ai divani: cuscini a stampa

Gli amanti del design sanno bene che ogni dettaglio è importante per creare un ambiente raffinato ed elegante in grado di seguire le ultime tendenza. Anche i cuscini hanno un ruolo da non sottovalutare, scegliere la stampa giusta darà un tocco in più al divano o alla poltrona, queste fodere sono quello che state cercando. Realizzate in raso si adattano ad ogni stile, i più romantici non possono fare a meno dei cuscini con fiori e uccellini, gli amanti della natura e dei viaggi non resisteranno alla stampa con animali e fiori tropicali. Chi è alla ricerca degli ultimi trend non potrà farsi sfuggire le fodere con i fenicotteri e gli unicorni, veri must have degli ultimi anni. Il set composto da quattro cuscini è realizzato con un tessuto confortevole, resistente e lavabile in lavatrice senza perdere la brillantezza del motivo stampato solo su un lato. Non dovete fa altro che scegliere quello che si adatta al vostro stile e arredare il giardino.

Pro. Il tessuto è morbido.

Contro. Per alcuni utenti l'apertura dove inserire il cuscino è un po' piccola.

Pratico e confortevole: cuscino da sdraio

La sedia a sdraio è l'arredo che non può mancare in giardino. In tela, in legno o acciaio ci permette di rilassarci, prendere il sole o leggere un bel libro. Per renderla ancora più confortevole perché non arricchirla con un bel cuscino? Il modello imbottito renderà la sdraio ancora più comoda e irresistibile. L'interno realizzato in poliuretano espanso si adatta ad ogi conformazione del corpo per restituire il massimo del benessere. Il cuscino con stampa bambù si integra perfettamente in ogni giardino o terrazzo ed è la scelta ideale per chi ama la natura e lo stile jungle. Dotato dell'apposita tasca superiore per agganciarla, bastano pochi secondi e la vostra sedia a sdraio avrà un nuovo look, ma soprattutto sarà super confortevole, pronta a regalarvi il giusto relax.

Pro. Il cuscino è ben imbottito.

Contro. Per alcuni utenti è un po' stretto.

Grandi e confortevoli: cuscini divano

Per chi ama lo stile minimal o il riciclo creativo, questi cuscini sono la scelta giusta. Volete un divano super trendy ma a costi contenuti? Non dovete far altro che prendere un bancale in legno e renderlo unico con questi cuscini. Il set formato da due cuscini per la seduta e tre per lo schienale è morbido e robusto. L'interno realizzato in poliuretano indeformabile, è in grado di mantenere la tenuta e la densità nel corso del tempo senza perdere la forma. Perfetti per giardini, verande e terrazzi i cuscini si adattano ad ogni stile grazie alla vasta gama di colori. Lime, arancione, lilla, nero o bianco, non dovete far altro che scegliere la tinta che vi piace di più e arredare il vostro spazio all'aperto. I cuscini sfoderabili, permettono di lavare la fodera in lavatrice per avere un arredo pulito e privo di macchie.

Pro. Resistono bene a pioggia e sole.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per chi ama lo stile minimal: cuscino da terra

Semplicità e materiali naturali sono i tratti distintivi di questo cuscino da terra. La seduta realizzata in tife naturale ha mantenuto il suo colore, così come la consistenza e il piacevole odore della pianta originaria. Il design semplice e classico si abbina alla perfezione ad ogni ambiente ed è irrinunciabile per chi ama uno stile essenziale e minimal in grado di ricreare le atmosfere giapponesi. Naturale ed ecologico è realizzato a mano, privo di sostanze chimiche e vernici artificiali, una scelta ideale se in casa ci sono dei bambini. Il materiale traspirante è perfetto durante l'estate quando le temperature sono molto alte. Comodo e resistente è arricchito da ganci per una facile conservazione durante la stagione più fredda.

Per sfruttare ogni arredo del giardino: cuscino per panca

Il giardino per essere bello e confortevole, deve essere ben arredato e ogni elemento deve essere sfruttato al meglio, tra questi la panca non può mancare all'esterno, ma a volte non sempre è confortevole. Per questo è fondamentale avere un cuscino grande e morbido! Questo modello realizzato in cotone e poliestere è resistente alle intemperie, al tempo e ai raggi UV. L'imbottitura in poliuretano espanso è morbida, perfetta per avere il giusto relax in estate e dare un tocco di design all'outdoor.

Pro. Il cuscino è arricchito da lacci per fermarlo.

Contro. Il cuscino non è sfoderabile.

Perfetto sia all'interno che all'esterno: cuscino per panchina

La panchina può essere un elemento d'arredo perfetto sia all'interno che all'esterno, ma per essere adatto ad ogni ambiente possiamo completarlo con un comodo cuscino. Questo modello disponibile in differenti colori si adatta ad ogni situazione, se le tinte nere, beige e bianche sono indicate per ambienti classici, quelle grige non possono mancare se abbiamo un ambiente contemporaneo. Per dare un look moderno all'esterno possiamo optare per i colori verde e arancione. Il cuscino ha un rivestimento composto in cotone e poliestere, mentre l'imbottitura è realizzata al 100% in poliestere. Resistente e comodo è completato da 4 pratici cordini per il fissaggio che offrono una buona tenuta sulle panche.

Pro. L'imbottitura è morbida e il rivestimento resistente.

Contro. Per alcuni utenti dovrebbe essere più imbottito.

Ideale per le poltrone da esterno: cuscini con schienale basso

Pranzare in compagnia di amici e parenti è un modo per concedersi un momento di relax, ma per farlo comodamente bisogna avere una seduta confortevole e morbida. In questo caso un aiuto arriva dai cuscini per poltrone con schienale basso! Il set formato da due pezzi, è realizzato in poliestere e cotone per renderli resistente alle intemperie. Morbidi e accoglienti, i cuscini sono disponibili in differenti colori come arancione, rosso, verde o grigio, tinte che daranno un tocco in più all'esterno e lo renderanno elegante e di design.

Pro. I cuscini sono ben imbottiti.

Contro. Per alcuni utenti scoloriscono subito.

Perfetti in ogni stagione: cuscini per esterno impermeabili

Perfetto per una sedia, una sdraio o per sedersi direttamente sull'erba, questo cuscino è la scelta ideale per trascorrere l'estate all'aperto in sicurezza e nel massimo del relax. Il set formato da 4 cuscini è realizzato in materiale impermeabile e anti-macchia, facile da pulire! Basta un panno umido oppure è sufficiente lavarlo in lavatrice fino a 30 gradi e torneranno come nuovi. L'imbottitura in silicone, è pensata per mantenere la forma a lungo e offrire il massimo del comfort! Disponibile in differenti colori, non resta che scegliere quello che preferiamo.

Pro. I cuscini sono morbidi e comodi.

Contro. Non sono sfoderabili.

