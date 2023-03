Lenzuola in cotone per un riposo perfetto

Con l'arrivo della bella stagione e delle alte temperature la parte della giornata preferita, ovvero buttarsi sul letto e abbandonarsi alle braccia di Morfeo, si può trasformare in un'esperienza da incubo.

Caldo e umidità sono il mix perfetto per notti insonni! Se non vuoi passare le ore del riposo a girarti e rigirarti nel letto la soluzione ideale è scegliere le lenzuola di cotone.

Il materiale naturale in grado di assorbire l'umidità ti regalerà una tregua dal caldo primaverile e al risveglio avrai un aspetto fresco e rilassato. Se non sai quali scegliere, ti diamo qualche suggerimento.

Lenzuola di cotone

Con le lenzuola matrimoniali di puro cotone dormirai fresco e rilassato come sotto un cielo stellato, la stampa pioggia di stelle regalerà alla camera un sicuro effetto di design, semplice ma raffinato. Il lenzuolo con balza applicata e le federe double-face sono adatte a qualsiasi letto doppio per un risultato confortevole. Il materiale 100% naturale può essere lavato in lavatrice per un effetto durevole e resistente, disponibile in diverse fantasie, non resta che scegliere tra quelle matrimoniali o quelle singole per la camera dei più piccoli.

Pro. I colori sono accesi.

Contro. Per alcuni utenti non è morbido sulla pelle.

Per una camera in stile shabby chic

Se ami lo stile shabby chic e vuoi arricchire la camera da letto con colori tenui e tinte chiare, non puoi fare a meno di questo completo letto matrimoniale, la stampa con un gradevole effetto donerà un aspetto raffinato all'ambiente. Per esaltare in pieno le caratteristiche del set, il lenzuolo di sopra, può diventare un pratico copriletto per un effetto elegante e ricercato. La biancheria 100% in cotone, è realizzata in materiali naturali perfetti per rispettare la pelle e scongiurare eventuali allergie. Disponibile in beige e rosso, devi solo scegliere la tinta che preferisci.

Pro. Le lenzuola sono di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il materiale non è morbido.

Set lenzuola con gufi

Le lenzuola matrimoniali sono in puro e morbido cotone per avere comfort totale durante le ore notturne. La parure può essere lavata comodamente in lavatrice senza correre il rischio che il colore sbiadisca o il tessuto si rovini con il trascorrere del tempo. Disponibile per letti singoli, a una piazza e mezzo o matrimoniale, la deliziosa stampa con gufi darà un tocco di eleganza e romanticismo ad ogni ambiente.

Pro. I disegni sono curati nel dettaglio.

Contro. I clienti che le hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

Per chi ama lo stile romantico

Se ami lo stile romantico anche la biancheria da camera può dare un tocco in più alla stanza, queste lenzuola in cotone per letto matrimoniale sono immancabili. Realizzate sui toni tenui come il grigio e il panna, sono completati da una graziosa stampa a cuore che dona un aspetto raffinato alla camera. La parure in puro cotone Made in Italy, si adatta alla perfezione a ogni tipo di letto a due piazze, mentre il lenzuolo con angoli rimane ancorato al materasso, quello di sopra è rifinito nel dettaglio. A completare il set ci sono due federe double face a sacchetto per inserire il cuscino in pochi secondi.

Pro. Il cotone è fresco ma non sottile.

Contro. Per alcuni il cotone è un po' rigido.

Lenzuola in cotone con orsetti

Perfette per la camera da letto, le lenzuola sono indicate anche per quella dei ragazzi: disponibili sia nel formato matrimoniale, singolo che a una piazza e mezzo, la parure con gli orsetti dona un aspetto raffinato e romantico alla stanza. Le lenzuola in tre colori differenti: rosso, beige e rosa, sono ideali per completare ogni ambiente. I simpatici animaletti sul lenzuolo superiore e sulle federe, rendono il set un elemento da avere in una camera di design. Realizzate in cotone Made in Italy possono essere lavate in lavatrice senza sbiadire e mantenendo intatte la caratteristiche.

Pro. Le lenzuola sono fresche e di qualità.

Contro. La grandezza della federa è standard.

Come scegliere le lenzuola

Quando si acquista la biancheria da letto è importante scegliere quella più adatta alle tue esigenze prendendo in considerazione alcune caratteristiche.

Materiale

Nel momento in cui si acquistano le lenzuola il materiale è molto importante ed è possibile scegliere tra:

Cotone : soffice e traspirante, è facile da lavare e dura a lungo, tra i materiali è il più apprezzato perché è anche il più duraturo

: soffice e traspirante, è facile da lavare e dura a lungo, tra i materiali è il più apprezzato perché è anche il più duraturo Microfibra : facile da lavare, non è il materiale più indicato in estate, ma è economico e resistente all'usura

: facile da lavare, non è il materiale più indicato in estate, ma è economico e resistente all'usura Percalle: realizzato con cotone pettinato dona freschezza ed è un materiale molto pregiato

Dimensioni

Prima di acquistare le lenzuola, bisogna conoscere bene le dimensioni del materasso per far si che ricadono bene fino a metà altezza.

Lavaggio

Per non avere lenzuola che si rovinano al primo lavaggio, è importante prestare attenzione alle etichette, per alcune sono consigliati lavaggi con acqua fredda, per altre attorno ai 40° e per altre ancora meglio usare l’acqua a 60°.

