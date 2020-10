Le lenzuola di flanella più morbide per un dolce e confortevole tepore

Con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno tutti sogniamo di rimanere nel letto e godere del piacevole tepore che solo le lenzuola di flanella riescono a donarci. Soffici e confortevoli ci avvolgono in un morbido abbraccio durante tutta la stagione più fredda. Leggere ma calde ci regaleranno sogni rilassanti e ci faranno iniziare la giornata con un sorriso!

Fantasie romantiche e colori caldi, le lenzuola di flanella riescono ad accontentare tutti i gusti. Per facilitarvi la scelta vi proponiamo una selezione dei migliori tessuti in flanella in vendita su Amazon.

Lenzuola per chi ama lo stile classico

Sognate un letto in cui rifugiarvi nelle fredde sere invernali? Queste lenzuola fanno al caso vostro grazie alla qualità e alla particolare attenzione dei dettagli. Perfette per chi ama lo stile minimal, le lenzuola hanno colorazioni neutre e un disegno delicato, come un arabesco, per dare un tocco d'eleganza al letto. Realizzate con cotone di flanella pettinato, sono resistenti ai lavaggi senza la formazione di antiestetici pelucchi. Le lenzuola si adattano alla perfezione al letto matrimoniale per sonni comodi e rilassanti. La marcia in più? Arrivano con un profumatore per armadi incluso.

Pro. Le lenzuola sono di qualità e hanno un disegno raffinato.

Contro. I clienti che le hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

Lenzuola con disegno snowman

Il set lenzuola in flanella è perfetto per l'inverno. La stampa con pupazzi e fiocchi di neve vi accompagnerà durante tutta la stagione più fredda. Le federe a sacchetto double face sono decorate con simpatici snowman per avere un letto diverso ogni giorno. Il materiale in puro cotone di flanella è pratico e confortevole, gli angoli con elastico permettono di adattare il lenzuolo ad ogni letto per un risultato efficiente e comodo.

Pro. Le lenzuola sono morbide e il disegno divertente.

Contro. Le lenzuola sono realizzate in flanella leggera.

Lenzuola a tinta unica

Amate uno stile semplice ed essenziale? Allora queste lenzuola in flanella a tinta unica sono la scelta perfetta. Disponibili in diversi colori, il blu, il bianco e il corda sono pensati per chi vuole uno stile classico, rosa o giallo per chi vuole dare un tocco in più al letto, adattandosi ad ogni stile della stanza e ad ogni gusto, e avere un risultato chic e glamour. Il tessuto 100% flanella è lavorato per assicurare il massimo della morbidezza al tatto e avere comfort e calore durante le fredde notti invernali.

Pro. Il set di lenzuola è morbido e realizzato con materiali di qualità.

Contro. i clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Lenzuola con disegno love

Grandi, piccoli, colorati o rosso fuoco i cuori sono tra i simboli più romantici. Il set di lenzuola con stampa a cuore all-over disponibile in diversi colori, è perfetto per creare un ambiente allegro ma raffinato. La soffice flanella è ideale per un caldo riposo. Il tessuto lavorato con trattamento anti pilling non crea gli antiestetici pallini ed è resistente ai lavaggi.

Pro. Il set di lenzuola è morbido e caldo.

Contro. Il lenzuolo inferiore è un po' abbondante.

Lenzuola a una piazza e mezzo

Le lenzuola in flanella nei colori autunnali sono arricchiti da una stampa elegante e raffinata. Gli arabeschi dai toni tenui che vanno dal beige al marrone sono chiari e avvolgenti per vivere in pieno relax ogni sonno. Il tessuto 100% cotone di flanella vi terrà al caldo e al sicuro durante tutto l'inverno. Il set di lenzuola di flanella è resistente ai lavaggi, fino a 40°, anche frequenti, senza perdere il colore e vi accompagnerà notte dopo notte senza perdere la morbidezza.

Pro. É perfetto per letti ad una piazza e mezzo e il tessuto è morbido.

Contro. Gli angoli maxi non si adattano a tutti i materassi.

Lenzuola in flanella felpate

Colori tenui come il pesca, il beige, il bianco o il marrone, ma anche tinte più accese come il bordeaux o il blu sono le caratteristiche di questo set di lenzuola. Realizzato con materiale 100% cotone pettinato anti-pilling, grazie al rivestimento felpato, mantiene caldo anche nelle fredde giornate invernali. Facile da lavare anche in lavatrice a 30° il set è resistente e donerà un tocco di eleganza alla stanza.

Pro. Le lenzuola sono morbide e calde.

Contro. Non possono essere messe nell'asciugatrice.

Come scegliere le lenzuola di flanella

Le lenzuola di flanella sono utilizzate soprattutto in autunno e inverno per dormire al caldo quando le temperature diventano particolarmente rigide.

Per avere un set in grado di accompagnarvi durante la stagione più fredda, dovete fare attenzione alle caratteristiche principali.

Solitamente sono realizzate in cotone, questo a seguito di una particolare lavorazione viene “falnellato” per renderle morbide e calde.

Anche i tessuti sintetici o la lana possono subire lo stesso trattamento, ma in termini di qualità e resistenza il risultato è meno efficace.

Altro fattore da non sottovalutare è la misura, soprattutto del lenzuolo di sotto. Il modello con angoli, anche se estremamente comodo, si deve adattare alle misure del materasso e alla sua altezza. Questa deve essere presa in considerazione perchè dobbiamo avere un lenzuolo che riesca a coprire bene il materasso senza tirare troppo o essere troppo largo.

Come lavare e asciugare le lenzuola di flanella

Le lenzuola di flanella devono durare nel tempo e per farlo bisogna prendere alcune precauzioni durante il lavaggio e l’asciugatura.

Quando si lavano, la cosa più importante è farlo a basse temperature con una centrifuga poco veloce. Per preservare al meglio il tessuto si può scegliere anche il ciclo dedicato o quello della lana. Anche se i tempi di asciugatura sono più lunghi il materiale non verrà stressato e non si rovinerà.

Per quanto riguarda l’asciugatura, meglio scegliere quella all’aria, nel caso in cui si utilizza l’asciugatrice, l'ideale sarebbe utilizzare un ciclo delicato, con temperature più basse.

Anche se seguite tutti questi consigli, può capitare che con il passare del tempo si formino i pelucchi. Per eliminarli potete utilizzare una lama affilata, facendo particolare attenzione perchè il tessuto sottile potrebbe bucarsi.

