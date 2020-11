I paraspifferi per bloccare il freddo e non farlo entrare in casa

In inverno il freddo e il vento tendono ad insinuarsi in ogni angolo della casa. Gli spifferi provenienti dalla porta o dalle finestre possono raffreddare la stanza.

Per chi è particolarmente freddoloso vivere in un ambiente con temperature basse, può diventare un'esperienza difficile e stressante.

Per fare della casa il nostro angolo di paradiso in cui rifugiarci dopo lunghe ore di lavoro, i paraspifferi sono l'elemento in più. Di plastica, stoffa o colorati le tipologie sono diverse, vediamo insieme una selezione di sei modelli, per rendere il nostro appartamento accogliente.

Perfetto in ogni ambiente della casa: Paraspifferi universale

Se vogliamo essere protetti dal freddo dell'inverno, ma in modo discreto, il paraspifferi universale fa al caso nostro. Il modello realizzato in plastica è essenziale e semplice. Disponibile in nero, si integra in ogni ambiente e stile. Il materiale morbido protegge il pavimento e le porte da possibili danni. La struttura doppia, oltre a creare una barriera contro il freddo, impedisce alla polvere o ai residui di entrare in casa, per assicurare un ambiente sempre pulito soprattutto se in casa ci sono bambini. Facile da installare, basta una passata di spugna e il paraspifferi ritorna come nuovo.

Pro. Attutisce i rumori che vengono dall'esterno.

Contro. Adatto su superfici lisce.

Ideale per porte e finestre: Paraspifferi imbottito

Il modello è perfetto per proteggerci dal freddo che si insinua sotto le porte o le finestre. Il paraspifferi imbottito grazie alla sua struttura isolante, impedisce al freddo di entrare in casa ed è un valido aiuto per il risparmio energetico. Dotato di laccetti, può essere fissato all'anta della porta per rimanere ancorato alla struttura quando si apre e chiude. L'imbottitura morbida al 100% cotone e tessuto misto cotone oltre ad essere resistente può essere facilmente lavato in lavatrice fino a 30° per conservare intatte le sue caratteristiche.

Pro. L'imbottitura protegge dalle infiltrazioni d'aria.

Contro. Per alcuni i laccetti sono un po' deboli.

Colorato e funzionale: Paraspifferi multicolor

Il set formato da due paraspifferi multicolor, è la scelta ideale per rendere la casa allegra e colorata. Disponibile in diverse tonalità e fantasie si adatta ad ogni ambiente in modo semplice ed efficace. Il modello imbottito, permette di proteggere la casa dal freddo anche quando le temperature diventano rigide. Lungo e slim, può essere posizionato dietro alla porta o alla finestra, riducendo al minimo l'ingombro.

Pro. L'imbottitura protegge dagli spifferi.

Contro. Il set è formato da fantasie che non sono abbinate tra loro.

Per chi ama lo stile romantico: Paraspifferi con stampa a cuore

Il paraspifferi oltre a proteggere la casa dal freddo invernale, deve essere un elemento di design. Le appassionate di arredamento a cui non sfugge neanche un dettaglio, non potranno resistere al modello con stampa a cuori. Il paraspifferi disponibile sui toni dell'antracite e del marrone, regalerà un tocco romanticismo ad ogni ambiente. Il modello ha una lunghezza di 90 cm e un diametro di circa 8 cm e quindi si adatta perfettamente a tutte le porte e finestre standard. Il paraspifferi imbottito, riempito con 3 pesi interni protegge efficacemente dal passaggio di correnti e grazie alla fodera in cotone, può essere facilmente lavato senza perdere il colore.

Pro. Perfetto per chi ama lo stile shabby chic.

Contro. Per alcuni è leggermente corto.

Perfetto per la camere dei bambini: Paraspifferi a forma di cane

La salute dei bambini è la cosa più importante per ogni genitore. Per farlo stare al caldo e protetto anche in inverno, il paraspifferi a forma di cane è perfetto per la camera dei più piccoli. Il simpatico design trasforma il paraspifferi in un divertente accessorio ideale per regalare un tocco di allegria ad agni ambiente, non solo alla camera dei bimbi. Il modello imbottito, può essere posizionato sia dietro le porte che le finestre per avere il massimo della protezione in ogni momento. Il materiale resistente, permette al paraspifferi di essere lavato in lavatrice e mantenere la qualità.

Pro. Bello e curato nei dettagli.

Contro. Le zampe impediscono aderenza alla porta.

Per proteggere tutta la casa: Set 6 paraspifferi

Se avete una casa in cui gli spifferi si insinuano sotto le porte o le finestre, allora questo set è quello che fa per voi. Composto da 6 paraspifferi realizzati in tonalità e fantasie differenti, vi permettono di proteggere l'appartamento dal freddo con un notevole risparmio economico. Realizzati in cotone con imbottitura resistente, oltre ad aderire alle porte, possono essere comodamente lavati senza perdere la loro funzione.

Pro. Sono ben riempiti.

Contro. Sono meno adatti per le finestre.

Perfetto per ogni superficie: Paraspifferi in silicone

Il paraspifferi realizzato in silicone bianco si adatta perfettamente allo stile minimal e moderno per proteggervi dal freddo senza essere visibile. Il rotolo da un metro è facile da installare, basta misurare la lunghezza della porta o finestra e tagliarlo in base alle dimensioni. Oltre a proteggere casa dalle correnti d'aria, allontana gli insetti ed isola efficacemente dai rumori provenienti dall'esterno. Facile da applicare, la parte adesiva aderisce in pochi secondi alla superficie scelta.

Pro. Facile da installare.

Contro. Per alcuni utenti l'adesivo non è resistente.

Facile da utilizzare: Guarnizione in gomma

Estremamente versatile ed efficiente, questa guarnizione per porte e finestre diventa un ottimo paraspifferi per proteggere casa dal freddo invernale. Disponibile in bianco o marrone si integra all'arredamento, inoltre, disponibile in diverse lunghezze, può essere tagliato come si desidera a adattarlo alla lunghezza necessaria per avere così casa sicura e protetta semplicemente togliendo la pellicola protettiva e incollando l'adesivo della guarnizione dove serve.

Pro. Versatile e disponibile in due colori.

Contro. Secondo alcuni utenti l'adesivo non è molto durevole.

Cosa valutare prima di acquistare un paraspifferi

Quando acquistiamo un paraspifferi dobbiamo valutare una serie di caratteristiche per avere un prodotto in grado di ripararci dal freddo. Piccoli accorgimenti ci permetteranno di avere un prodotto efficiente.

Funzionalità

Il paraspifferi deve essere abbastanza lungo da coprire la lunghezza di porte e finestre. In molti casi potete scegliere quelli in silicone perchè potete tagliarli in base alle dimensioni della finestra.

Modelli

I modelli sono molti ma essenzialmente possiamo dividere i paraspifferi in quelli per la finestra, che possono includere quelli in stoffa o in gomma e paraspifferi per porta.

Design

Il paraspifferi spicca all'interno della camera, quindi meglio acquistare un modello che si adatta allo stile dell'appartamento. Disponibili in differenti colori possiamo scegliere quelli dalle tinte accese se vogliamo dare allegria all'ambiente o quelli total white se si preferisce uno stile minimal. Pensati anche per le camere dei più piccoli, potete scegliere quelli che ricordano la forma di animali o buffi peluches.

Materiale

Il materiale si deve adattare al tipo di finestra ed essere funzionale e resistente. In commercio ci sono varie soluzioni: