Bevande drenanti funzionali: ecco le preferite dagli italiani

Durante l’estate si tende spesso a prendersi maggiore cura della propria forma fisica e del proprio benessere, con l’obiettivo di sentirsi più idratati, leggeri e depurati. Bere a sufficienza è una valida soluzione per reintegrare i liquidi persi e disintossicare il corpo dalle tossine in eccesso, ed è proprio per questo che, mentre le temperature si innalzano, acqua, infusi e le cosiddette “acque funzionali” – arricchite con sali minerali, vitamine, collagene – conquistano spazio nei carrelli degli italiani.

Lo conferma Everli – il marketplace della spesa online – che ha analizzato i propri dati esplorando gli acquisti effettuati sul sito e via app nel corso del 2021, riscontrando interessanti curiosità sui gusti dei consumatori del Bel Paese in fatto di acque funzionali, infusi naturali e acqua in bottiglia a livello nazionale e regionale.

Acque funzionali: la prediletta è quella drenante a base di linfa di betulla

Complice una più alta attenzione alla salute e al wellness, entra di diritto nei carrelli degli italiani una categoria di prodotto relativamente nuova: le cosiddette “acque funzionali”, ovvero acque prive di zuccheri e potenziate con sali minerali, vitamine e altri elementi con capacità drenanti, depurative e reidratanti. In base alle evidenze di Everli circa la quantità acquistata e all’ammontare speso per queste super-acque, si nota un trend positivo e a due cifre: nel 2021, l’acquisto di acque funzionali è cresciuto del +33.5% e gli italiani hanno speso un +43% in più rispetto al 2020. In particolare, se Napoli è la provincia più appassionata a queste bevande salutari, a livello regionale il podio vede in testa Veneto e Lombardia, rispettivamente con Padova (4°) e Verona (5°) e con Lecco (6°) e Mantova (8°) tra le 10 città che più hanno speso online per queste acque arricchite.

Tra i benefici maggiormente ricercati dalle acque funzionali, dall’analisi di Everli emergono la volontà di smaltire i liquidi in eccesso e la ricerca di un effetto detox. Infatti, i consumatori del Bel Paese acquistano principalmente l’acqua drenante a base di linfa di betulla, seguita da quella depurativa con Aloe vera. Medaglia di bronzo per la più tradizionale acqua di cocco, scelta soprattutto a Napoli e Palermo per le sue proprietà dissetanti e diuretiche. Infine, chiudono la classifica le acque addizionate di sali minerali, come quella con magnesio (5°), alleata estiva delle calde città di Cagliari e Pescara, quella arricchita con zinco (6°) o, ancora, la versione con l’aggiunta di potassio (8°).

Tra infusi e tisane, il preferito è quello al finocchio

Non solo bevande funzionali già pronte, gli italiani non rinunciano neanche al “fai-da-te" per prendersi cura di sé stessi e mantenere il corpo idratato, scegliendo infusi e tisane salutari, perfetti anche da gustare freddi in estate. Secondo i dati di Everli riferiti al 2021, la regione con la spesa maggiore in queste preparazioni naturali è il Trentino Alto-Adige; mentre, a livello provinciale, le cifre più elevate si sono registrate a Caserta, Perugia e Sondrio.

Ma cosa sorseggiano gli italiani? Nella top 10 delle province che preferiscono questi alleati del benessere, ad andare per la maggiore è l'infuso a base di finocchio, famoso rimedio sgonfia-pancia utile per favorire la digestione, acquistato soprattutto a Ferrara, Bolzano e Pescara. Se si allarga lo sguardo ai 20 prodotti più venduti lungo lo Stivale, l’infuso digestivo è seguito dal preparato con zenzero e limone (7° posto), il preferito dalla provincia di Trento per i suoi poteri antinfiammatori e depurativi, e da quello a base di frutti rossi e vitamine (12° posto), che, grazie al suo mix di antiossidanti e micronutrienti, combatte i danni causati dai radicali liberi.

MUV Linfa di Betulla – Bevanda Drenante Anticellulite da 1Litro, Made in Italy

Prodotto in Italia, la linfa di betulla di MUV è prodotta naturalmente ed agisce sul sistema linfatico del nostro organismo, raccogliendo il materiale di scarto, favorendone l'espulsione e contrastando così la ritenzione idrica e la cellulite.

Ottima bevanda che drena quindi i liquidi in eccesso, quest’acqua funzionale permette di introdurre nell’organismo flavonoidi, vitamina C, potassio, magnesio, calcio ed oligoelementi, aiutando anche a rafforzare il sistema immunitario.

Non consigliato in gravidanza, allattamento e in caso di terapie che prevedono l'utilizzo di farmaci anticoagulanti, diuretici, ipotensivi ed antiaggreganti piastrinici.

Vitasnella Le Linfe – Acqua Drenante con linfa di betulla

Uno stile di vita frenetico, inquinamento e una dieta squilibrata concorrono ad alimentare uno stato di malessere generico e stress. Le Linfe di Vitasnella sono le alleate perfette per depurarsi in modo naturale, ritrovando così il proprio equilibrio in tutta leggerezza.

Arricchite con minerali come magnesio, calcio, potassio, manganese, selenio e fosforo insieme alle vitamine B3, B6 e B12, che svolgono un’azione antiossidante e contrastano l’invecchiamento cellulare combattendo i radicali liberi, queste acque funzionali sono prive di zuccheri e calorie e sono perfette per depurarti e rigenerarti.

Le acque funzionali Linfe di Vitasnella sono disponibili in diverse versioni, tra cui:

Decotto di Betulla Detox Weleda

Integratore alimentare a base di foglie di betulla, di nota tradizione per la funzionalità delle vie urinarie e delle funzioni depurative dell'organismo, il Decotto di Betulla viene preparato con foglie giovani di betulla, accuratamente selezionate, provenienti da raccolta biologica. L'aggiunta del succo di limone da coltivazione biologica gli conferisce un gradevole aroma.

Non contiene ingredienti da cereali con glutine, latte o latticini e zuccheri aggiunti.

Armores Natura – Acqua drenante alla Linfa di Betulla

L'integratore alimentare Linfa di Betulla di Armores Natura, è un integratore alimentare a base di linfa di Betulla ed estratto di foglie di Betulla, con aroma naturale di limone che la rende particolarmente gradevole. L'estratto di foglie di Betulla favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie mentre le foglie di Betulla risultano utili per promuovere le funzioni depurative dell'organismo.

Vegano, Senza Glutine e Naturalmente privo di Lattosio

Integratore con 100% di polpa di Aloe Vera, da bere puro o diluito

Aloe Vera EXTRA Equilibra contiene pura polpa al 100% senza aggiunta di acqua (gelum sine cute), ottenuta fresca da foglie selezionate. Il gel puro dell'Aloe Vera EXTRA Equilibra ha un'alta concentrazione di polisaccaridi rappresentati dai filamenti visibili in sospensione. Ricca di proprietà benefiche per l'organismo, favorisce le funzioni depurative e possiede un'azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.

La coltivazione dell’Aloe Vera utilizzata da Equilibra avviene senza utilizzo di sostanze chimiche e la raccolta delle foglie, così come la lavorazione, avviene manualmente. Inoltre, tutti gli integratori Equilibra sono sottoposti a controlli rigorosi, con qualità verificata, e sono vegani e senza glutine. La bottiglia, realizzata con materiale UV absorber, agisce da schermo protettivo per il contenuto volutamente trasparente come l’etichetta per poter apprezzare, anche visivamente, la qualità del prodotto.

Succo di Aloe Vera ESI

Integratore alimentare a base di foglie di Aloe Vera decorticate (gelum sine cute) con il più delicato dei processi, per eliminare la parte esterna contenente aloina, certificato da Certiquality per assenza di residui di antiparassitari (insetticidi ed erbicidi) e per il contenuto in polisaccaridi non inferiore a 7.000 mg/litro.

Inoltre, è un prodotto gluten free e adatto ai vegetariani.

Acqua di Cocco Bamboo Tree

Dal sapore naturale e senza glutine, l’acqua di cocco di Bamboo Tree è una bevanda che contiene esclusivamente acqua di cocco, senza zuccheri aggiunti.

L’acqua di cocco apporta numerosi benefici, ha proprietà antiossidanti e risulta perfetta per ripristinare l'idratazione e reintegrare gli elettroliti persi durante l'esercizio fisico o per il caldo.

Acqua di cocco pura biologica

Rinfrescante e ricca di vitamine, sostanze nutritive ed elettroliti, l’acqua di cocco reidrata, rinfresca e ricarica con gusto.

A basso contenuto calorico e senza colesterolo, l’acqua di cocco è una valida alternativa alla maggior parte dei succhi di frutta, frullati e bevande gassate, per uno stile di vita sano, e dona un’idratazione naturale, senza glutine né grassi. Inoltre, la confezione è a base vegetale e completamente tracciabile, ed il tappo è realizzato con polimeri derivati dalla canna da zucchero.

Drenax Forte Ananas

Drenax Forte Ananas è un integratore alimentare utile per favorire un fisiologico effetto drenante e depurativo. A base di succhi ed estratti vegetali, tra cui Betulla, Ortosifon, Té verde e Lespedeza utili per favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso, Cardo mariano e Carciofo per favorire la depurazione fisiologica dell’organismo e Meliloto e Centella asiatica per favorire la funzionalità del microcircolo, questo integratore è un prodotto privo di glutine e adatto anche a vegani e vegetariani.

Infuso a Freddo con Limone, Zenzero e Curcuma

Dal sapore intenso e piccante grazie all’incontro di zenzero, limone e curcuma, questo infuso a freddo è un prodotto 100% naturale ideale da bere in qualsiasi momento della giornata, a casa o on the go.

Prive di zuccheri aggiunti e biologiche, le tisane a freddo Cupper sono la scelta perfetta per una pausa dissetante e deliziosa per fuggire dal calore delle giornate estive e sono facilissime da preparare: basterà lasciare in infusione il filtro in una bottiglia di acqua fresca da 500ml per 8 minuti e gustarlo entro le 8 ore successive!

Tisana a Freddo Ventre Piatto con Finocchio, Carvi, Menta e Cardamomo

La Tisana Fredda Ventre Piatto di L'Angelica nasce dalla vera infusione 100% naturale di erbe accuratamente scelte per contrastare la sensazione di pancia gonfia. Carvi, Finocchio, Menta e Cardamomo agiscono infatti sull'eliminazione dei gas intestinali in eccesso. Una vera e propria tisana “ready to drink”, senza zuccheri, né conservanti per una rinfrescante pausa di vero benessere a zero calorie!

Integratore di Sali Minerali Polase Hydration, Gusto Lampone

Polase Hydration aiuta a mantenerti idratato e a reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione e durante l’attività fisica. A basso contenuto calorico e di zuccheri e privo di grassi e glutine, Polase Hydration contiene un mix di elettroliti e vitamine (potassio, magnesio e sodio, fosforo, manganese e vitamina C) che contribuiscono al normale metabolismo energetico, alla funzione muscolare e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Inoltre, grazie al formato stick è facile da sciogliere in acqua (500ml), per gustarlo in ogni momento della giornata, ed è disponibile anche al gusto limone e lime.

