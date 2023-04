Bicchieri per la birra: quale scegliere

Quando si sceglie un bicchiere per la birra bisogna tener conto del fatto che bisogna valorizzare le caratteristiche della bevanda, quindi saper scegliere il contenitore giusto è fondamentale per esaltarne la qualità. Vista la quantità di prodotti in questo campo, è sempre bene orientarsi verso quelli definiti universali, che promettono di far rimanere inalterate le proprietà.

In generale però le birre a bassa fermentazione vanno servite con bicchieri a forma allungata e slanciata; mentre quelle ad alta fermentazione necessitano di coppe che esaltano la componente aromatica.

Su Amazon è possibile trovare una vasta selezione di bicchieri da birra, ve ne segnaliamo qualcuno che coniuga qualità e prezzo.

Set di 6 bicchieri in vetro per birra

Il bicchiere per birra Weizen è caratterizzato da una svasatura alla sommità per controllare l'abbondante schiuma tipica della birra. Con la sua forma alta e slanciata, l'anidride carbonica attraversa un percorso più lungo all'interno del bicchiere prima di sprigionarsi. Così la birra rimane fresca più a lungo e non perde l'effervescenza.

Un piccolo trucco per servire al meglio la birra: risciacqua il bicchiere in acqua fredda per evitare un possibile shock termico al contatto tra la birra e il vetro!

Set di 6 bicchieri da degustazione di birra

Un set di 6 bicchieri premium per la degustazione di birra, a forma di tulipano: lo stelo impedisce che il calore della mano venga trasmesso alla birra e assicura che la birra venga servita in un bicchiere per rimanere fresca per un periodo più lungo.

Set di 6 boccali da birra

Perfetto per birre come lager, birra di frumento, ko?lak o birre aromatizzate, questo robusto boccale da birra con manico è realizzato in vetro spesso, che lo rende durevole e robusto, privo di piombo o altri metalli pesanti.

Prodotti con la massima cura nell'Unione Europea e riciclabili al 100%, questi boccali si caratterizzano per l'elevata durata e resistenza, possono essere lavati in lavastoviglie senza problemi e risultano comodi, resistenti e di ottima qualità.

Bicchiere refrigerante per birra

Un set di 2 bicchieri refrigerati da mezzo litro di Host Freeze. Perfetti per mantenere la birra fredda più a lungo, questi bicchieri sono dotati di pareti di plastica isolate che contengono un gel refrigerante brevettato.

La struttura in plastica senza BPA offre un bicchiere da birra robusto, perfetto per l'uso all'aperto, mentre il cinturino in silicone isolante posto sulla base regala una presa confortevole.

Bicchiere da birra divertente

E in ultimo segnaliamo un'idea regalo simpatica e scherzosa, il bicchiere da birra a forma di torso di donna allo speciale prezzo di 13,36 euro.

