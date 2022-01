Scopri le Birre Ribadi: birre artigianali siciliane prodotte con materie prime del territorio

Terza bevanda più bevuta al mondo dopo tè e caffè, e amatissima in ogni dove, la birra rappresenta la compagna perfetta per brindare in ogni momento speciale. Fresca, chiara o scura, a bassa o alta fermentazione, la bevanda ai luppoli mette d’accordo tutti i palati, evocando sapori diversi e lontani grazie alla grande varietà di stili e gusti presenti in commercio.

Il Birrificio Bruno Ribadi è un’azienda produttrice di birra artigianale siciliana con impianto totalmente manuale e utilizzo di materie prime del territorio.

Nato nel 2015 ma in rapidissima crescita, grazie a una produzione esclusivamente artigianale, alla bontà dei suoi prodotti e all’utilizzo di materie prime di altissima qualità, il Birrificio Bruno Ribadi propone una selezione di birre particolari, dai sapori unici e immancabili per tutti gli appassionati della bavanda a base di luppolo.

Vediamo quindi nel dettaglio tutte le squisite birre artigianali proposte dal Birrificio Bruno Ribadi.



Box Birra Ribadi Special Ale

Prodotta con grano russello, uva passa di Pantelleria e carrube secche, la Special Ale del Birrificio Bruno Ribadi è una birra dal corpo medio, caratterizzata dalla dolcezza dell’uva passa di Pantelleria e dal retrogusto di carrube tostate.

Ottima per accompagnare dolci e dessert, questa Special Ale è una birra artigianale da dopo pasto, perfetta per accompagnare i dolci della tradizione siciliana come la pignolata al miele, i mustaccioli e i biscotti alle mandorle.

Box Birra Ribadi Sicilian Pils

La Sicilian Pils è una birra artigianale Plinser in stile siciliano prodotta con grani antichi di Sicilia: timilia, russello e perciasacchi.

Birra chiara e leggera, da tutto pasto, con un retrogusto di cereali caratterizzato dai grani antichi di Sicilia, la Sicilian Pils è ottima da abbinare ai piatti tipici siciliani che ricordano la cucina tradizionale della Sicilia contadina di una volta, come la pasta con i tenerumi, i maccheroni con sugo e melanzane ma anche i piatti a base di pesce.

Box Birra Ribadi India Pale Ale

Dall’amaro deciso tipico dello stile IPA, l'India Pale Ale del Birrificio Bruno Ribadi viene prodotta con un unico grano biondo, una singola varietà di luppolo americano e foglie di agrumi di Sicilia che gli conferiscono un sentore agrumato-erbaceo.

Ottima da aperitivo e da tutto pasto, questa birra artigianale può essere abbinata sia a piatti a base di pesce e/o carne alla griglia, come gli involtini di pesce spada, le sarde grigliate, le sarde a beccafico o le grigliate di carne di Cinisara.

Box Birra Ribadi Tripel

Una birra Tripel con grano biancolilla, fichi secchi e miele di ape siciliana. Dal colore biondo scuro e dal corpo medio, la Tripel del Birrificio Bruno Ribadi presenta sentori di frutta fresca all'olfatto e un retrogusto dolciastro dato dal miele siciliano.

Una birra artigianale da dopo pasto, ottima per accompagnare formaggi stagionati o dolci secchi come i biscotti alle mandorle e cantucci.

Box Birra Ribadi Bianca

La birra Bianca viene prodotta con grano Biancolilla siciliano e malto d'orzo del Belgio ed è arricchita con bucce di mandarino di Ciaculli.

Dal tipico colore chiaro, quasi bianco, e il profumo di mandarino che la rende fruttata e fresca, questa birra è ottima per accompagnare tutto il pasto, abbinandosi perfettamente a piatti a base di pesce, come alici marinate, tartare di tonno o di gamberoni e insalata di polpo.

Box Birra Ribadi Bianca senza Glutine

Prodotta con grano Biancolilla siciliano e malto d'orzo del Belgio ed arricchita con bucce di mandarino di Ciaculli, la birra Bianca senza Glutine del Birrificio Bruno Ribadi si caratterizza per il tipico colore chiaro, quasi bianco, e il profumo di mandarino che la rende fruttata e fresca.

Una birra artigianale da tutto pasto perfetta per accompagnare piatti a base di pesce, come alici marinate, tartare di tonno o di gamberoni e insalata di polpo.

Box Degustazione Birra Ribadi

Il Box Degustazione, composto a scelta da 12 bottiglie da 33cl o da 6 bottiglie da 75cl, è la scelta perfetta per chi vuole esplorare le Birre Ribadi senza ancora conoscerne i diversi sapori e tipologie. Il box si compone di:

Birra Bianca - prodotta con grano Biancolilla siciliano, malto d'orzo del Belgio ed arricchita con bucce di mandarino che la rendono fruttata e fresca.

- prodotta con grano Biancolilla siciliano, malto d'orzo del Belgio ed arricchita con bucce di mandarino che la rendono fruttata e fresca. Birra Special Ale - prodotta con grano russello, e caratterizzata dalla dolcezza dell'uva passa di Pantelleria e dal retrogusto di carrube tostate.

- prodotta con grano russello, e caratterizzata dalla dolcezza dell'uva passa di Pantelleria e dal retrogusto di carrube tostate. Birra Sicilian Pils - Plisner prodotta con grani antichi di Sicilia, una birra chiara e leggera con un retrogusto di cereali.

- Plisner prodotta con grani antichi di Sicilia, una birra chiara e leggera con un retrogusto di cereali. Birra India Pale Ale - viene prodotta con un unico grano biondo, una singola varietà di luppolo americano e foglie di agrumi di Sicilia, che conferiscono un sentore agrumato-erbaceo

- viene prodotta con un unico grano biondo, una singola varietà di luppolo americano e foglie di agrumi di Sicilia, che conferiscono un sentore agrumato-erbaceo Birra Sicilian Pale Ale - prodotta con grano perciasacchi, bucce di agrumi di Sicilia, bacche di sommacco e bacche di pepe rosa.

- prodotta con grano perciasacchi, bucce di agrumi di Sicilia, bacche di sommacco e bacche di pepe rosa. Birra Tripel - con grano biancolilla sicilino, fichi secchi e miele, presenta sentori di frutta fresca all'olfatto ed un retrogusto dolciastro dato dal miele siciliano.

