Le migliori 5 birre al doppio malto: la nostra classifica

Bere una birra fresca è sempre un piacere, soprattutto d’estate. Abbiamo quindi selezionato per voi 5 birre al doppio malto. Ma cos’è una birra al doppio malto?

"Doppio malto" è un termine introdotto dalla legge nazionale quando, agli inizi degli anni Sessanta, fu decisa la catalogazione delle birre ai fini della loro tassazione adottando come criterio il contenuto di zuccheri presenti nel mosto prima della fermentazione, il Grado Plato, che è più semplicemente il grado alcolico che una birra è potenzialmente in grado di sviluppare al termine del processo produttivo: maggiore è il Grado Plato, maggiore la tassa da pagare. La birra doppio malto è una birra che ha un grado alcolico maggiore di 3,5% e un Grado Plato superiore a 14,5%.

1. Birra Menabrea rossa doppio malto

La Menabrea si è distinta soprattutto negli ultimi anni per la produzione di birre di alta qualità e davvero gustose. Questa rossa doppio malto ha una bassa fermentazione e una schiuma abbondante e persistente. Ha anche un sapore piuttosto dolce con un retrogusto di zucchero di canna. È caratterizzata da un dolce aroma di malto tostato e zucchero di canna sostenuta da un corpo strutturato.

Colore: Rosso scuro

Corpo: Strutturato

Amaro: Percettibile

Equilibrio gustativo: Morbido tendente al dolce.

Si consiglia di consumare a temperatura intorno a 6/8 °C

2. Birra rossa doppio malto Forst Sixtus

Una birra da provare se siete degli amanti del genere! I malti utilizzati e lo speciale tipo di lavorazione conferiscono a questa birra doppio malto un caratteristico gusto di caramello, davvero unico e particolare. La Forst Sixtus è una doppelbock di colore marrone scuro, molto profumata e dal gusto deciso di caramello e malto.

È un classico esempio di birra ottenuta con bassa fermentazione: la schiuma è compatta e persistente, e la gradazione alcolica è di tutto rispetto (6,5%). Va servita alla temperatura di 10° centigradi e si abbina bene a tutti i tipi di dolci.

3. Birra Leffe Rouge

Leffe Rouge è una birra Belga che sprizza vitalità. Si presenta con un bel colore ambrato, sormontata da una schiuma discretamente densa e persistente e si caratterizza per il gusto avvolgente e dolce, con tracce di cereali tostati, caramello e lievi note di liquirizia.

Leffe Rouge esalta alla perfezione sapori molto diversi tra loro, valorizzando al meglio carni rosse, pizze gourmet, legumi, cacciagione, salumi, formaggi stagionati e dolci secchi.

4. Birra Peroni Gran Riserva Doppio Malto

Peroni Gran Riserva Doppio Malto è una birra Bock dal gusto intenso ed equilibrato, con aroma di cereali e malto tostato, leggermente speziato.

Le caratteristiche distintive di Peroni Gran Riserva Doppio Malto, fatta in Italia con Malto 100% Italiano, si ottengono mediante un lungo processo durante il quale il mosto fermenta a bassa temperatura e dall’utilizzo di malti speciali caramellati, dando vita ad un prodotto di altissima qualità. Con il suo gusto unico ed il suo distintivo colore oro intenso, dato dall’utilizzo di Malto Italiano Bronzato, Peroni Gran Riserva Doppio Malto rappresenta l’eccellenza della tradizione italiana. Da servire a 6-8° C in calice per birre speciali.

5. Birra doppio malto Grimbergen

Una birra d'abbazia colore ambrato, tendente al mogano, caratterizzata da sentori di caramello e note torrefatte. Ricca e maltata, Grimbergen Double Ambrée si riconosce per la densa schiuma avorio: all'olfatto, prevale inizialmente la fragranza del caramello, a cui seguono sentori di liquirizia combinati a note di frutti rossi, prugne e malto tostato che donano un aroma complesso e coinvolgente. Al gusto, questa birra ambrata sviluppa il suo carattere intenso con note agrodolci e accenni di caramello, prugne secche, malto e luppolo.

Una birra leggendaria, dal sapore unico e inimitabile, con secoli di storia e passione alle spalle, che ha vinto il premio Argento al World Beer Awards del 2020. Sorseggiala accompagnandola a formaggi stagionati, carne rossa e dolci a base cacao.

