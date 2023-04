Guida all'acquisto: le migliori capsule di caffè compatibili Nespresso

Tantissime persone oramai si sono convertite al caffè in capsule: veloce, pratico e cremoso, è anche disponibile in tantissime fragranze diverse, per provare nuovi sapori e cambiare ogni volta che si vuole. Ma spesso le capsule originali sono molto costose e, in alcuni casi, complicate da acquistare, e proprio per questo tantissimi utenti scelgono le capsule compatibili: le macchine Nespresso sono tra quelle ad avere maggiore scelta, con capsule compatibili a prezzi molto convenienti.

Per questo motivo abbiamo selezionato le 4 migliori marche di caffè in capsule compatibili Nespresso che puoi acquistare su Amazon.it e ricevere comodamente a casa: scoprile subito!

Caffè Borbone Respresso- confezione da 100 capsule

Le capsule Borbone Respresso sono essenziali per chi non può fare a meno dell’aroma e della corposità del vero caffè napoletano. Compatibili con le macchine Nespresso, sono disponibili in 5 miscele diverse, riconoscibili dal colore della bustina contenente la capsula:

miscela blu - dal gusto equilibrato e rotondo, corposa, cremosa e allo stesso tempo perfettamente tostata e dorata per un caffè unico e morbido;

miscela rossa - un caffè robusto, denso, dai toni forti e molto decisi, indicato per chi ama un caffè ricco di energia;

miscela nera - la miscela giusta per palati che preferiscono apprezzare, oltre all'aroma, anche la cremosità del caffè in tazza;

miscela oro - dal gusto pieno e piacevole e dalla consistenza cremosa e soffice, è la giusta miscela per chi non sa rinunciare ai sapori tradizionali cioè al gusto del classico, ma inimitabile, del vero espresso napoletano;

miscela verde/decaffeinato - cremoso, robusto e corposo, questa è la miscela per chi vuole un espresso decaffeinato che risulti leggero per il palato, senza tuttavia rinunciare al gusto e alla robustezza tipici del vero buon caffè.

Lavazza Espresso - confezione da 100 capsule

Un caffè buono e corposo ad un ottimo prezzo: le capsule Lavazza sono compatibili con le macchine Nespresso e sono disponibili in 5 diverse varianti. Potrai scegliere tra:

espresso deciso - dal gusto deciso e vellutato, note aromatiche di cacao e legno ed intensità 10 (intenso);

espresso delicato - dal gusto dolce e vellutato, note aromatiche biscottate e profumo di montagna ed intensità 4 (leggero);

espresso Colombia - dal gusto raffinato ed equilibrato, note aromatiche fruttate e floreali ed intensità 6 (delicato);

espresso decaffeinato ricco - dal gusto dolce e ricco, note aromatiche di cereali e frutta secca ed intensità 6 (delicato);

espresso armonico - dal gusto corposo e rotondo, note aromatiche di cereali tostati e caramello ed intensità 8 (mediamente intenso).

Capsule Kimbo miscela Napoli - confezione da 120 capsule

Equilibrato, corposo e dolce, con piacevoli accenni floreali e sentori di biscotti appena sformati, la miscela Napoli di Kimbo si caratterizza per la selezione di caffè Arabica pregiati del Centro e Sud America bilanciati da un tocco di Robusta dall'Asia. Compatibili con macchine Nespresso, la confezione si compone si 12 box da 10 capsule ognuna.

Caffè Carracci - confezione da 100 capsule

Caffè Carracci è uno dei marchi di Coind, una torrefazione italiana nata nel 1961 ed oggi tra le prime in Italia, un brand giovane ma nato da un solido gruppo industriale, capace di garantire qualità, materie prime selezionate e attente procedure di lavorazione, condotte con le più moderne tecnologie. Le capsule di Caffè Carracci sono compatibili con le macchine Nespresso e sono disponibili in 6 miscele diverse:

miscela Napoli - un caffè intenso, cremoso e ben equilibrato, dal gusto forte e deciso, con particolari tonalità di cioccolato, come nella migliore tradizione partenopea;

miscela Bologna - un’equilibrata miscela di caffè Arabica e Robusta mediamente intensa, per chi cerca il tipico espresso da bar;

miscela Palermo - una miscela per chi vuole un caffè senza compromessi, particolarmente intenso e deciso grazie all’alta percentuale di selezionati Robusta;

miscela Milano - una raffinata miscela 100% Arabica dalle note aromatiche di frutta fresca e caffè e di media intensità;

miscela decaffeinato Bologna - un caffè delicato dalle note aromatiche di frutta fresca e caffè tostato;

miscela decaffeinato Palermo - una miscela mediamente intensa dalle note aromatiche di frutta fresca, spezie e caffè tostato.

Capsule Caffè Trombetta L’Espresso – confezione da 50 capsule

L’eccellenza del caffè Trombetta racchiuso nelle capsule compatibili Nespresso. Dall’ottimo rapporto qualità prezzo, queste capsule sono confezionate singolarmente in atmosfera protettiva che mantiene intatto l'aroma e il profumo del caffè, per garantirne l'assoluta freschezza, e sono disponibili in diversi gusti e formati, dalle miscele con più carattere a quelle dall'aroma più avvolgente:

Più crema - una miscela di caffè selezionati che garantiscono una cremosità unica unita ad un aroma intenso e deciso.

Arabica - una miscela di caffè selezionati di origine arabica dall’aroma dolce e raffinato e il gusto rotondo e persistente con sentori floreali.

Decaffeinato – una miscela di caffè decaffeinato dall’aroma ricco e pieno di gusto ma senza caffeina.

Caffè Vergnano 1882 Èspresso – confezione da 100 capsule

Le capsule di Caffè Vergnano 1882 Èspresso sono compatibili con tutte le macchine ad uso domestico a marchio Nespresso e con le macchine Èspresso 1882 Trè di Caffè Vergnano. Pratiche e veloci da utilizzare, queste capsule sono anche compostabili, secondo la norma uni en 13432:2002, certificate dall'ente vinçotte e dotate di certificazione ok compost e bio based, e possono quindi essere recuperate, senza separarle dal caffè, nella raccolta differenziata dell'organico. In questo modo, il piacere di un espresso italiano diventa non solo una scelta di gusto, ma anche un gesto importante per l'ambiente. Le capsule di Caffè Vergnano, inoltre, sono disponibili in 4 diverse varianti:

Arabica - una miscela ottenuta unendo i migliori caffè Arabica del Centro-Sudamerica e dell’Africa. La crema in tazza si presenta lucida e compatta, con sfumature brune vivaci, e la miscela è adatta per chi ricerca nell’espresso un sapore dolce, delicato ed equilibrato.

Cremoso – una miscela aromatica che ricorda le spezie orientali, con interessanti profumi di vaniglia e pepe nero. Le origini di Arabica del Centro e Sud America garantiscono un aroma morbido e delicato e l’estratto ha una crema color nocciola e densa.

Intenso - una miscela dall'aroma pieno e fragrante con piacevoli note speziate che regala una crema compatta e persistente. Un caffè aromatico, equilibrato, dal sapore deciso con gradevole retrogusto di cioccolato fondente.

Napoli - una miscela caratterizzata dall'aroma pieno e fragrante che ricorda note speziate e cioccolatose e dal corpo ricco e persistente, con sfumature leggermente amare date dalla presenza di una ridotta quantità di Robusta africani.

Must Espresso Italiano – confezione da 100 capsule (10 pacchi da 10 capsule)

Must Espresso Italiano è un marchio Ultramar Caffè, una realtà italiana produttrice di caffè, di solubili e di tè in foglie. Le capsule compatibili Nespresso sono realizzate con caffè selezionato e tostato in Italia e sono tutte naturali, compostabili, biodegradabili e smaltibili direttamente nell'organico. Prodotte con Energia Green e impatto 0, per favorire la sostenibilità ambientale, realizzate con ingredienti selezionati di altissima qualità e materie prime completamente rintracciabili e sottoposte a rigorosi controlli riguardo il grado di umidità, il livello di tostatura e l’assenza di contaminazioni da diversi agenti nocivi, queste capsule sono disponibili in diversi aromi e fragranze:

Miscela Biologica Armonia – una miscela 50% Arabica e 50% Robusta da caffè selezionati provenienti da agricoltura BIO. Con intensità 6/8, questa miscela coniuga dolcezza, delicatezza, intensità e corpo e si caratterizza per le decise note di cioccolato nero, mandorle e nocciole in un contesto fruttato.

Miscela Monorigine Colombia – una miscela di intensità 6/8 per un espresso deciso e corposo simile a quello del bar. Un caffè intenso e deciso dall’acidità medio alta e un morbido retrogusto di cacao fondente e cioccolato.

Ginseng senza glutine

Miscela Monorigine Kenya – dall’intensità 6/8, questa miscela regala un espresso arabica pieno, deciso e corposo, dall’aroma avvolgente, fresco e fruttato, piacevolmente acido e agrumato.

Orzo

Miscela Monorigine Perù – dall’intensità 5/8, questa miscela dà vita ad un caffè arabica corposo e aromatico, con note di cioccolato racchiuse nel tenero abbraccio di una crema vellutata.

Miscela Supremo Biologica – una miscela 100% Arabica cremosa, profumata ed aromatica, dall’intensità 5/8 e dall’aroma avvolgente, amabile e consistente, con gusto nocciolato ed accattivante, dove alla nota dolce-acida si contrappone un deciso sapore di cacao amaro.

Starbucks Caffè di Nespresso Variety Pack- 8 astucci da 10 capsule

Ispirato al caffè Starbucks, il Variety Pack è una speciale confezione assortita con diverse varietà di capsule Starbucks by Nespresso, che differiscono per miscela e tostatura, creata appositamente per farti assaggiare l'intera gamma delle capsule compatibili Nespresso di caffè Starbucks (escluse le macchine Vertuo). Il prezzo è superiore rispetto alle altre marche citate, ma le capsule sono realizzate in alluminio, hanno un’erogazione eccellente, sono di ottima qualità, sono realizzate da Nespresso e possono essere riciclate nelle loro Boutique.

Espresso Pellini Caffè - Mix Multigusto (Giftbox da 40 Capsule)

Una confezione pregiata composta da quattro gusti: 10 capsule Pellini Top, 10 capsule Pellini Bio, 10 capsule Pellini Luxury Coffee Absolute, 10 capsule Pellini Luxury Coffee Magnifico. Compatibili con le macchine Nespresso, queste capsule sono realizzate con un caffè 100% Arabica dalle origini pregiate, provenienti dalle piantagioni di altura di Africa, Centro e Sud America. Inoltre, il caffè Pellini Bio è realizzato con una miscela 100% arabica proveniente da agricoltura biologica, tostato e macinato, confezionato in capsule in atmosfera protettiva.

Yespresso Box Grand Cru – confezione da 100 capsule con 5 miscele differenti

Economiche, con un'ampia varietà di miscele e dalla buona qualità, le capsule Yespresso sono compatibili con le macchine Nespresso e sono l'ideale per fare scorta di cialde di differenti varietà. Il box Grand Cru è perfetto proprio per assaggiare gusti diversi ed è composto da:

20 capsule Supremo intensità 11 – un caffè dall'aroma vellutato e avvolgente e con una delicata sfumatura di cioccolato.

20 capsule di Ristretto intensità 10 – un caffè dal gusto dolce e l'aroma soave.

20 capsule Deciso intensità 9 – un caffè profumato, corposo e ben equilibrato.

20 capsule Cremoso intensità 8 - un caffè dal sapore unico, con dolci sfumature speziate.

20 capsule Vellutato intensità 8 – un caffè dal corpo pieno e dalla buona acidità, con note floreali, di agrumi e di cioccolato.

