Sprechi addio, grazie alle capsule ricaricabili per Nespresso

Sempre più persone ormai si sono convertite alle macchine per caffè con capsule, indubbiamente più comode e veloci rispetto alla classica moka. Ma se è vero che queste macchinette rimangono imbattute per praticità, è altrettanto vero che acquistare capsule originali può risultare scomodo e, soprattutto, costoso; inoltre, anche l'acquisto di capsule compatibili non è privo di incognite: il caffè sarà buono? Rovineranno la macchinetta?

Ecco allora che Lictin ha studiato una soluzione per risolvere il problema: un set di capsule ricaricabili e riutilizzabili, che abbattono costi e sprechi.

Questo set si compone di 6 capsule ricaricabili realizzate in polipropilene (una plastica per alimenti atossica e sicura), due cucchiai dosatori e due pennelli, molto utili per eliminare i residui di caffè che si incastrano nel filtro a griglia in acciaio inossidabile 304. Compatibili con tutte le macchine Nespresso, queste capsule possono essere riempite con qualunque tipo di polvere o di caffè macinato, entrano perfettamente nell'alloggiamento, senza forzare o danneggiare la macchina, e sono facili da riempire e da pulire:

per utilizzarle, riempi la capsula

per 2/3, pressa il contenuto con uno dei cucchiai in dotazione, chiudi e inserisci nell'alloggiamento della macchina; per pulirle invece, basterà aprire la capsula, buttare il caffè e lavarla con dell'acqua corrente.

Comode e resistenti, possono essere usate infinite volte e si prestano benissimo anche per fare tè e tisane. Inoltre, il caffè prodotto è ottimo, molto simile per consistenza e cremosità a quello delle capsule originali.

Il set di capsule ricaricabili di Lictin ti permette quindi di risparmiare denaro e rispettare l'ambiente, e si distingue per l'ottimo rapporto qualità prezzo: provalo subito!

