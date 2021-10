I consigli e gli accessori perfetti per andare a funghi

Settembre ed Ottobre sono i “mesi da funghi” per antonomasia e, con l’arrivo dell’autunno, una delle attività più rilassanti ed entusiasmanti a cui ci si può dedicare almeno una volta è la raccolta dei funghi. Oltre ad essere un’occasione perfetta per passare una giornata all’aperto e assaporare il contatto con la natura in uno dei periodi più suggestivi dell’anno per colori e profumi, non occorre essere fungaioli esperti per riuscire a portare a casa un piccolo bottino.

Di certo occorre munirsi della giusta attrezzatura, adottare le precauzioni minime per trascorrere diverse ore in mezzo ai boschi in totale sicurezza e, soprattutto, conoscere e rispettare le leggi che regolamentano la raccolta dei funghi, al fine di preservare l’equilibrio dell’ecosistema boschivo.

Abbigliamento ed accessori

Chi ama andare a funghi sa bene che non servono molte cose, ma quei pochi oggetti devono essere di qualità.

Innanzitutto, è importante scegliere un abbigliamento comodo, multistrato e dai tessuti traspiranti; la calzatura ideale è uno scarpone leggero in pelle alto fin sopra la caviglia (come questo qui), che tenga al riparo da punture di insetti, dai rovi, dall’umidità e da spiacevoli incontri con serpenti e vipere.

Poi, ci sono due accessori che sono indispensabili per un raccolto ricco (e commestibile):

un ottimo coltellino – che rende più semplice e comoda la raccolta dei funghi , permettendoti di reciderli senza sprechi;

– che rende più semplice e comoda la , permettendoti di reciderli senza sprechi; un contenitore rigido ed areato per il trasporto dei funghi, come un cestino di vimini - la trama di vimini, infatti, permette la caduta delle spore sul terreno durante la camminata, favorendo l'inseminazione spontanea dei miceti e la loro riproduzione; inoltre, i secchi di plastica o, peggio, le buste, fanno ammassare i funghi raccolti e ne facilitano il decadimento, non consentendo il passaggio dell’aria.

Il coltello per funghi di Sagaform è piccolo, pratico e maneggevole, ed è pensato appositamente per facilitare la raccolta dei funghi. Ha una lama retrattile molto affilata con un lato dentellato, in acciaio inossidabile resistente e durevole, e un manico dalla presa ergonomica in splendido legno non trattato.

Oltre a lama e manico, questo coltellino si distingue per i vari accessori che lo rendono utilissimo e funzionale: il righello da 4 cm sul manico, che ti permette di misurare la lunghezza dei funghi o dei tartufi che raccogli, il moschettone, perfetto per agganciare il coltellino alla cintura o allo zaino, una custodia dove riporlo comodamente e un morbido pennello in setole di cinghiale, grazie al quale potrai pulire il fungo dalla terra prima di riporlo nella cesta. Il fatto di pulire gli esemplari raccolti sul posto è una buona abitudine perché serve a portare a casa funghi più puliti e facili da lavare.

Lo zaino per funghi di Jjm Europe ha 6 tasche e un cesto di vimini interno removibile; dal design semplice ma molto curato, è estremamente comodo e funzionale.

Come raccogliere i funghi

È importante ricordare che i funghi si cercano con lo sguardo, senza smuovere terriccio o rastrellare l’habitat; soprattutto i porcini, si mimetizzano perfettamente con i colori del bosco, quindi cerca di scrutare bene ogni angolo, magari osservando un punto da diverse angolazioni. Controlla bene anche sotto le foglie e alla base dei tronchi.

Una volta avvistati uno o più funghi, puoi utilizzare questa procedura per raccoglierli: scava con le mani nel terreno ed inserisci le dita tra l'humus e la base del gambo, poi, esercitando una piccola torsione sempre alla base del gambo, stacca delicatamente il fungo dal terreno.

Dopodiché, pulisci il fungo con il pennello e riponilo nella tua cesta. E buon appetito!

I consigli in più