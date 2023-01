Scopri Cotton Candy di Ariete, la macchina per fare in casa lo zucchero filato

Amatissimo dai bambini, ma anche dai golosi e dagli amanti dei dolci di tutte le età, lo zucchero filato è spesso associato a bancarelle, fiere e parchi divertimento. Fortunatamente, da un po' di anni a questa parte, sul mercato sono disponibili diverse macchine per poter preparare lo zucchero filato in casa, perfette per divertire adulti e bambini e capaci di animare le feste dei più piccoli.

Oggi vogliamo parlarvi della Cotton Candy, la macchina per lo zucchero filato marcata Ariete. Vediamo tutte le caratteristiche di questa macchina, i pro, i contro e se vale la pena acquistarla.





La Cotton Candy di Ariete si distingue innanzitutto per la sua estetica: infatti, il design retrò anni ?50 e il colore rosso fiammeggiante riportano subito alla mente le feste di paese e i vecchi luna park, rendendola un oggetto di stile capace di attirare immediatamente l?attenzione. E quello che rende la Cotton Candy una delle migliori macchine per lo zucchero filato disponibili sul mercato è proprio l'unione di questo stile vintage, accattivante ed unico, alla sua praticità: questa macchina, infatti, può essere utilizzata sia con il classico zucchero semolato che con le caramelle dure (di qualunque tipologia, purché non siano farcite), permettendoci così di ottenere dello zucchero filato di gusti diversi ed un sorprendente effetto arcobaleno sui bastoncini!

Come si usa

Come detto prima, la Cotton Candy può funzionare sia con il classico zucchero semolato che con qualunque tipo di caramelle dure; queste ultime andranno spezzettate il più possibile prima di essere inserite nella macchina, per facilitare il lavoro del motorino, e regaleranno allo zucchero filato tantissimi gusti e colorazioni diverse.

Nella confezione sono inclusi due coni in plastica, per arrotolare lo zucchero filato, ed un cucchiaino dosatore. Per fare lo zucchero filato basterà accendere la macchina e farla riscaldare per qualche minuto; poi, spegnere la macchina per far fermare il piattello, mettere un cucchiaino di zucchero (o i pezzetti di caramelle dure), riaccendere ed aspettare qualche decina di secondi. a questo punto inizieranno a formarsi i fili di zucchero, che potranno essere raccolti utilizzando i coni della confezione o dei bastoncini di legno: lo zucchero filato prodotto dalla Cotton Candy risulta davvero buono, proprio come quello che si mangia nelle fiere!

Conclusioni

La Cotton Candy di Ariete è quindi un macchinario grazie al quale si potranno fare felici adulti e bambini realizzando dello zucchero filato in casa molto facilmente; facile e divertente da usare, questa macchina ti aiuta a preparare dello zucchero filato buonissimo, proprio come quello delle fiere, ed è un prodotto di ottima qualità con fascia di prezzo medio-basso: approvatissima!

Perfetta anche in questo periodo dell'anno, per animare le feste di Carnevale dei più piccoli e le fredde giornate invernali

Pro:

design vintage,

possibilità di utilizzare sia lo zucchero filato che le caramelle dure,

facile da usare,

smontabile e facile da pulire,

poco rumorosa,

ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro:

nessuno.

