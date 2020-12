La ricetta facile e veloce per preparare gli omini di pan di zenzero

Perfetti per rallegrare le fredde giornate invernali, gli omini di pan di zenzero sono i biscotti di Natale per eccellenza

Gli omini di pan di zenzero sono dei biscotti tipici delle tradizione anglosassone, che si preparano in particolar modo sotto il periodo natalizio per poi essere appesi all’albero di Natale.

Questi biscotti a base di zenzero possono avere le forme più disparate, ma sono tradizionalmente conosciuti per la forma ad omino, spesso corredato da un bastoncino di zucchero.

Ecco allora la ricetta facile e veloce per realizzare gli omini di pan di zenzero, perfetta per passare un pomeriggio in famiglia o tra amici cimentandosi nella realizzazione di questi biscotti natalizi!

Ingredienti

Per i biscotti

350 gr farina 00

150 gr di zucchero semolato

150 gr di burro

150 gr di miele

1 uovo

1 cucchiaino di bicarbonato

2 cucchiaini di zenzero in polvere

1 cucchiaino di cannella in polvere

1/4 cucchiaino di noce moscata in polvere

1/4 cucchiaino di chiodi di garofano macinati

1 pizzico di sale

Per la decorazione

200 gr di zucchero a velo

1 albume

coloranti alimentari

Procedimento

Setaccia la farina in un recipiente e unisci tutte le spezie in polvere, il bicarbonato e il sale; in un’altra ciotola invece, sbatti il burro con lo zucchero, aggiungendo l’uovo e alla fine il miele.

Al composto così ottenuto aggiungi poco a poco la farina con le spezie; poi, lavora bene l’impasto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Forma una palla, avvolgila nella pellicola trasparente e mettila a riposare in frigorifero per qualche ora. L'ideale sarebbe preparare l’impasto un giorno prima di cuocere i biscotti.

Trascorso il tempo di riposo, aiutandoti con della farina per non far attaccare l’impasto alla spianatoia, stendi la pasta col mattarello fino a formare una sfoglia alta 5 mm.

Adesso puoi tagliare i biscotti: puoi decidere di usare solo le formine ad omino o scegliere un set completo e variegato, per ottenere tante forme diverse a tema natalizio.

Una volta tagliati gli omini di pan di zenzero, infornali in forno preriscaldato statico a 180 °C per circa 8-10 minuti; ricorda però che ogni forno è diverso dall'altro, per cui è bene controllare la prima cottura per poi regolarti in base al tuo forno.

Quando diventano leggermente dorati, i biscotti sono pronti. Una volta sfornati, lasciali raffreddare, facendo particolare attenzione agli spostamenti: soprattutto in questa fase infatti i biscotti sono particolarmente fragili e potrebbero rompersi facilmente.

Una volta che i biscotti si sono induriti inizia la fase della decorazione: prepara la glassa sbattendo a neve ferma l’albume, poi incorpora poco alla volta lo zucchero a velo.

A questo punto tocca a te e alla tua creatività: dividi la glassa in ciotole diverse e mescola ognuna con i coloranti alimentari che hai scelto. Poi, aiutandoti con la sac a poche, decora come preferisci i tuoi omini di pan di zenzero, aggiungendo, ad esempio, codette di cioccolato o di zucchero colorato.