Carnevale: la ricetta originale per preparare le castagnole in casa

Carnevale è il periodo migliore per sbizzarrirsi in cucina nella preparazione di tantissimi dolci e, indubbiamente, la ricetta delle castagnole è una delle più gustose. Le castagnole sono uno dei dolci tipici di Carnevale, delle morbide frittelle golosissime realizzate con un impasto semplice, fritte nell'olio bollente e poi spolverate di zucchero. Immancabili nelle merende e nei buffet di Carnevale, spesso accompagnate da chiacchiere e zeppole, posso essere anche cotte al forno, per una versione più leggera.

Ecco allora la ricetta originale per preparare delle gustosissime castagnole fritte, fragranti esternamente e morbide al loro interno, più i consigli per preparare anche la versione light al forno.

Ingredienti per circa 30 castagnole

Per friggere

700 ml di olio di semi di girasole

Ricetta originale per realizzare le castagnole fritte

Inizia mescolando la farina con il lievito ben setacciato e disponili a fontana su una spianatoia o un piano di lavoro. Al centro aggiungi lo zucchero, l’uovo, la buccia di limone, la vaniglia, il burro morbido tagliato a pezzetti, il sale e il liquore. Impasta con le mani partendo dal centro fino a raccogliere tutta la farina ed ottenere un impasto omogeneo e liscio. L’impasto delle castagnole deve essere morbido, leggermente unto, ma non troppo appiccicoso, né tanto meno duro. Avvolgi l’impasto in una pellicola per alimenti e lascia riposare a temperatura ambiente per circa mezz’ora. Al termine del tempo indicato, stacca dall’impasto dei pezzetti di pasta da circa 10 gr e strofinali tra i palmi delle mani fino ad ottenere delle palline lisce. Una volta realizzate tutte le palline arriva il momento di dedicarsi alla frittura. Se non disponi di una friggitrice utilizza un pentolino piccolo dai bordi alti, così da poter cambiare l’olio almeno una volta senza sprecarne troppo. Poni il pentolino con metà dell’olio indicato su fuoco moderato e lascia scaldare 2 – 3 minuti. La temperatura ideale per questo tipo di frittura è di circa 173° – 175°: se non disponi di un termometro da cucina, puoi fare una piccola prova, immergendo nell'olio un piccolo pezzo di impasto. Se sale a galla riempiendosi di bollicine l’olio è pronto, mentre se resta fermo sul fondo indica che l’olio è ancora troppo freddo; infine, se il pezzo di impasto si colora subito di marrone significa che l’olio ha superato i 190° ed è troppo caldo. Una volta che l'olio è pronto, friggi poche palline alla volta, massimo 4-5. Girali di tanto in tanto con una schiumarola e controlla che la cottura avvenga lentamente: il fritto deve colorarsi a poco a poco (circa 2 minuti di cottura). Quando sono ben dorate, scola le castagnole su un piatto foderato di carta assorbente e ricomincia l’operazione fino a terminare tutto l'impasto. Ricorda di cambiare l’olio quando avrai fritto circa la metà delle castagnole, così che tutte possano risultare ben fritte, chiare e dorate. A questo punto, lascia stiepidire leggermente le castagnole e tuffale nella metà dello zucchero indicato. Cambia lo zucchero dopo aver passato la metà delle castagnole, data la sua tendenza ad assorbire l'olio.

Variante light: castagnole al forno

Se vuoi provare una versione più leggera delle classiche frittelle, puoi cuocere le castagnole al forno. Anche se più asciutte di quelle fritte, se ben preparate anche le castagnole al forno risulteranno morbide e buonissime.

Agli ingredienti già citati aggiungi della buccia d’arancia grattugiata, per regalare profumo all’impasto, e altri 90/100 gr di zucchero semolato. Segui il procedimento passo passo e, una volta realizzate le palline, disponile su una teglia rivestita di carta da forno. Cuocile in forno a 180° per circa 12/15 minuti, sforna e spolverale subito con abbondante zucchero a velo. Buon appetito!