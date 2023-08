Torta cioccolato e lamponi: la ricetta facile e veloce per un dolce estivo delizioso

Tra gli alimenti più amati di sempre, il cioccolato ha anche una giornata mondiale dedicata, fissata per il 7 luglio, data in cui nel lontano 1847, il cioccolataio inglese Joseph Fry diede forma alle prime tavolette. Fino a quel momento, infatti, il cioccolato era consumato principalmente come bevanda, ma Fry scoprì che bastava aggiungere burro di cacao fuso al cacao in polvere per creare una pasta modellabile che, una volta solidificata, diventava una barretta da mordere.

Visionario talento e sperimentatore di nuovi sapori così come la raffinata Maître Chocolatier Simona Solbiati che con le sue creazioni seduce e conquista il palato di tutti coloro che amano il cioccolato, con creatività, tecnica e voglia di innovare.

“Il cioccolato è da sempre la mia grande passione e il mio lavoro un sogno che è diventato realtà” si racconta Simona “Amo creare con le mie mani sapori unici e dare valore all’eccellenza della materia prima che utilizzo. Io voglio offrire un’emozione con i miei prodotti”.

Nel suo laboratorio milanese da oltre quindici anni prendono forma nelle sue mani cioccolatini e piccole praline che esprimono sempre la purezza del gusto e che vengono aggiornate stagionalmente con ingredienti e abbinamenti sempre nuovi.

Per celebrare il cibo degli dei la Maître Chocolatier ha quindi creato un dolce fresco e goloso perfetto per essere gustato in queste calde giornate estive: torta cioccolato e lamponi.

Ecco la ricetta!

La ricetta della torta cioccolato e lamponi

Persone 8/10

Tortiera 24 cm con cerchio apribile

Tempo 40’ + raffreddamento

Senza forno

Ingredienti per la base

Biscotti Digestive 350 gr.

Burro 120 gr.

Ingredienti per la farcitura

Confettura o coulis di lamponi 250 gr.

Ingredienti per la ganache

Cioccolato fondente 70% 400 gr.

Colla di pesce 1+½ foglio grande

Ingredienti decorazione:

Lamponi freschi 250 gr.

Codette di cioccolato fondente

Preparazione base torta

Sciogliere il burro e incorporare i biscotti tritati finemente sino a raggiungere un composto omogeneo. Foderare la tortiera con la carta da forno e stendere il composto sul fondo premendolo e livellandolo con l’aiuto di un cucchiaino. Porre la tortiera nel frigorifero a raffreddare per circa 20’.

Preparazione ganache

Scaldare la panna sino a portarla a ebollizione. Toglierla dal fuoco e incorporare il cioccolato e la colla di pesce, precedentemente ammorbidita, sino a ottenere una crema fluida e lucida. Riprendere la torta dal frigorifero e stendere la confettura o la coulis di lamponi sulla base. Versare sopra la ganache. Lasciare riposare in frigorifero per circa 60’.

Una volta estratta dal frigorifero, aprire la tortiera e spennellare il bordo della torta con le codette di cioccolato.

Terminare decorando con i lamponi freschi.

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!