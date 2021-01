Torta al cappuccino, il dolce light con pochissimi carboidrati perfetto anche per chi è a dieta

La ricetta facile e veloce per realizzare una cheesecake light al cappuccino e non rinunciare al dolce anche quando sei a dieta

Capita spesso, quando si è a dieta, di avere un'irrefrenabile voglia di dolce o di desiderare qualcosa per colazione che non siano gallette o fette biscottate. E se è vero che la bilancia non perdona, è anche vero che, a lungo andare, fare troppe rinunce fa diminuire la nostra motivazione e può comportare il rischio di "strappi alla dieta" eccessivamente calorici.

Per non rinunciare al dolce anche quando sei a dieta e dire addio ai sensi di colpa puoi allora provare la cheesecake al cappuccino, una torta light a base di ingredienti sani e leggeri, con pochissimi carboidrati, un basso indice glicemico e solo 140 Kcal per porzione! Perfetta a colazione, per dare una sferzata di energia alla tua giornata, è facile da realizzare e veloce da preparare (20 minuti di preparazione + 60 minuti di cottura): prova subito la ricetta!

Ingredienti per 8 porzioni

Procedimento

Prima di iniziare, ricorda di lasciare tutti gli ingredienti fuori dal frigo, per usarli a temperatura ambiente, e di preriscaldare il forno a 170°C.

Prepara il caffè e lascialo raffreddare.

Intanto, monta le uova intere con il dolcificante usando una frusta a mano o lo sbattitore elettrico, fino ad ottenere una consistenza spumosa.

Aggiungi delicatamente il latte, la ricotta ed infine il caffè, insieme all'aroma di vaniglia.

Continua ad amalgamare l'impasto con la frusta o con lo sbattitore ed aggiungi la farina di soia, così da addensare il tutto. Il composto deve risultare liscio ed omogeneo.

Fodera una tortiera di circa 20 cm di diametro con carta da forno, oppure utilizza uno stampo in silicone , e versaci l'impasto, livellandolo con l'aiuto di una spatola, poi inforna e lascia cuocere per 60 minuti.

di diametro con carta da forno, oppure utilizza uno , e versaci l'impasto, livellandolo con l'aiuto di una spatola, poi inforna e lascia cuocere per 60 minuti. Al termine del tempo, estrai la torta dal forno e falla raffreddare per un paio d'ore, così da lasciarla consolidare, poi capovolgila su un piatto e spolverizzala con il cacao amaro.

La tua torta al cappuccino è pronta! Ricordati che puoi conservarla in frigo per non più di 3 giorni, anche se difficilmente durerà così tanto!