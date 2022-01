Torta vegana al cioccolato: la ricetta light per un dolce soffice con poche calorie

Facilissima da realizzare e veloce da cucinare, la torta al cioccolato light è il dolce perfetto per chi deve porre attenzione alla linea e chi segue una dieta vegana, perché è senza uova e senza burro.

Ottima per la colazione, ma anche per accompagnare tè e tisane nel pomeriggio, la torta vegana al cioccolato è davvero facile da preparare: avrai bisogno solo di pochi ingredienti, di una ciotola e di fruste elettriche.

Vediamo quindi insieme la ricetta facile e veloce per preparare una torta vegana al cioccolato light, morbida e squisita!

Ingredienti

200 g di farina 00

20 g di cacao amaro in polvere

150 g di zucchero di canna

250 g di acqua

50 ml di olio di semi

1 bustina di lievito

La ricetta della torta vegana al cioccolato

Versa in una ciotola l’acqua e lo zucchero, poi lavora il composto con le fruste elettriche finché lo zucchero non si sarà sciolto.

Aggiungi poi l’olio e la farina setacciata con il lievito e il cacao, anch’essi setacciati così da non far formare grumi. Mescola il tutto con le fruste elettriche fino a che il composto non risulterà liscio ed omogeneo.

In questa fase puoi decidere se lasciare la torta vegana al cioccolato nella sua versione “base” o se aggiungere qualche aroma, come un cucchiaino di cannella in polvere, la scorza di un’arancia o i semi di una bacca di vaniglia.

Versa quindi l’impasto in una tortiera apribile del diametro di 24-26 cm rivestita di carta forno e cuoci la torta vegana al cioccolato a 180°C per 40 minuti. Puoi optare anche per uno stampo a forma di ciambellone o scegliere un modello a doppio fondo come quello di Formegolose!

Lascia raffreddare prima di servire, completando a piacere con zucchero a velo, et voilà, la tua squisita torta vegana al cioccolato è pronta! Inoltre, potrai comodamente conservarla sotto una campana di vetro, a temperatura ambiente, per circa 4 giorni senza il rischio che si rovini.