Voglia di festa? Con le Torte in Festa Balocco il Natale è sempre più vicino

Che lo si ammetta o meno, da quando inizia il tepore autunnale, si comincia a fare il countdown natalizio. Se il profumo di festa è già nell'aria, perché non portarlo anche a tavola?

Le Torte in Festa Balocco sono una proposta semplice e golosa per iniziare a gustare tutta la dolcezza delle feste! Perfette per una merenda in compagnia o per un goloso fine pasto, sono una coccola per iniziare al meglio la giornata e un dessert sfizioso da condividere con amici e parenti.

Le Torte in Festa Balocco, inoltre, sono tutte a lievitazione naturale, fatte con uova di galline allevate a terra e prodotte in un sito che usa energia rinnovabile.

La gamma completa è pensata per soddisfare tutti i gusti:

Voglia di cioccolato

Torta con crema al cioccolato dall'impasto soffice e leggero e dal gusto equilibrato e rotondo. La golosa crema al cioccolato è realizzata con il 60% di cacao.

Voglia di limone

Torta dal gusto delicato ed equilibrato che racchiude, grazie alla crema al limone nell'impasto, tutta la freschezza e il profumo dei limoni di Sicilia. Scoprila su Amazon.it

Voglia di yogurt e cioccolato

Realizzata con yogurt fresco e maxi gocce di cioccolato, questa torta dall'impasto morbido e dall'alveolatura uniforme conquisterà per il profumo ed il gusto inconfondibili!