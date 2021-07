Tutto il necessario per il pane fatto in casa

Durante la quarantena, tantissime persone hanno sperimentato (e apprezzato) l’arte di fare il pane in casa: una pratica divertente, che ci permette di sperimentare nuove ricette, di risparmiare e di godere dei frutti del nostro lavoro una volta che il pane è pronto. Inoltre, grazie al metodo “no knead”, dove non è previsto l’utilizzo di alcuna tecnica di impasto ma solo i giusti ingredienti, gli utensili corretti e le tempistiche adeguate, il pane fatto in casa è diventato una pratica alla portata di tutti, anche di chi non ha esperienza in cucina.

Scopriamo quindi tutto quello che serve, tra ingredienti e utensili indispensabili, per un pane fatto in casa a regola d’arte!

Farina

La farina è uno dei due ingredienti indispensabili per fare il pane. Di conseguenza, è bene scegliere una farina di ottima qualità, meglio se naturale, senza pesticidi e OGM, e proveniente da un buon mulino tradizionale, come questa del Molino Bongiovanni.

La farina migliore per fare il pane è quella di grano tenero, ricca di amido ma povera di fibre e proteine, e che può essere miscelata con della

farina manitoba per ottenere un risultato ancora migliore. Tuttavia, è possibile utilizzare anche altri tipi di farine, come la farina 00, la 1, la 2 e le farine integrali, da scegliere a seconda dei propri gusti e delleche si seguono.

Lievito

Il secondo ingrediente fondamentale per un ottimo pane fatto in casa è il lievito di birra. Quest’ultimo può essere sia fresco che secco, l’importante è utilizzare le giuste dosi e ricordare che la proporzione nel peso è di circa 1 a 3. Di conseguenza, se la ricetta richiede 3 grammi di

lievito di birra fresco , basterà utilizzare 1 grammo di quello secco.

Cestino da lievitazione

La lievitazione è uno step importantissimo per un pane fatto in casa a regola d’arte. Il cestino da lievitazione, quindi, anche se non è uno strumento indispensabile, può rivelarsi un alleato super efficace per far lievitare l’impasto in maniera impeccabile.

Inoltre, è anche un valido aiuto per dare al pane la forma desiderata e per far si che l’impasto non si appiccichi anche senza dover aggiungere una quantità extra di farina.

Pentola da forno

La cottura in forno è l'ultimo passo da compiere per fare il pane in casa. È bene scegliere una pentola adatta per questo tipo di cottura, priva di elementi in plastica e realizzata con materiali sicuri per la salute. Inoltre, per ottenere un risultato impeccabile, è meglio optare per una pentola dotata di coperchio, come questa di Russell Hobbs, da utilizzare nei primi 30 minuti di cottura, e dotata di "buchi" che non trattengano il vapore.

Libro di ricette

Perfetto sia per i principiati che per i più esperti, il libro di ricette è lo strumento perfetto sia per chi vuole imparare le tecniche di base per fare il pane in casa, che per chi vuole migliorarsi, cimentandosi in nuove prove e ricette. Inoltre, un libro come questo, “Il pane in casa” de Il Cucchiaio d’Argento, può essere un’ottima idea regalo per chi ha deciso di intraprendere il meraviglioso percorso creativo del pane fatto in casa!