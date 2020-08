Gli amari ghiacciati perfetti per l’estate

L’amaro è un liquore molto forte, che si contraddistingue per il sapore amaro, fresco e speziato. Inoltre, per essere definito tale, deve avere una gradazione minima pari al 15% e mai al di sotto.

Questo liquore viene ottenuto attraverso un processo di macerazione, tramite l’aggiunta di aromi e erbe o mediante distillazione, e viene solitamente servito a fine pasto, sia per la capacità di favorire la digestione, sia per il sapore fresco e gradevole.

Per rinfrescare queste calde serate estive, ecco gli amari perfetti per essere consumati ghiacciati e che puoi trovare su Amazon.it a ottimi prezzi!

La ricetta di questo liquore abruzzese di fama secolare e dal caratteristico colore verde, si ispira all’infusione di erbe di montagna in vino e miele utilizzata dai frati benedettini che nel 1100 fondarono l’Abbazia di San Clemente a Casauria.

Il Centerba nasce da un mix di erbe aromatiche e selvatiche e spezie pregiate raccolte a mano: il dosaggio delle varietà selezionate ed il tempo di infusione provengono dalla ricetta segreta creata dal fondatore Beniamino Toro nel 1817, custodita gelosamente dalla famiglia Toro e tramandata di generazione in generazione. E’ tradizione diffusa usarlo come correttivo del caffè ma per dare una sferzata di fresco, provalo con ghiaccio e soda o versane un po’ nel sorbetto al limone!

Il nocino si ricava dal mallo verde delle noci messo a macerare nell’alcol, dolcificato e colorato con caramello, ed è tradizionalmente prodotto in Emilia Romagna e Campania.

L’antica ricetta prevedeva la presenza di noci ancora verdi avvolte nel loro mallo, da raccogliere, secondo la tradizione, nella notte di San Giovanni, giorno sacro per gli incantesimi. Dopo averle tagliate a spicchi e leggermente pestate nel mortaio, venivano messe in infusione in alcol purissimo, cui si aggiungeva zucchero, cannella, chiodi di garofano, buccia di limone. Questo amaro è perfetto da servire freddo, con ghiaccio o sul gelato in estate, mentre d’inverno caldo come punch.

L'Amaro del Capo è un liquore italiano dal gusto aromatico di erbe ed il colore forte ed intenso. Prodotto simbolo della Distilleria Caffo, il Vecchio Amaro del Capo, è un liquore di erbe frutto di un'antica ricetta calabrese poi rielaborata e migliorata dall'esperienza acquisita dalle quattro generazioni della famiglia Caffo. Un classico digestivo che deve essere consumato ghiacciato, a meno 20 gradi, per poter godere appieno del suo gusto tipico.

Prodotto da Nelson Sicily, Amara è un amaro all'arancia rossa, unico e tradizionale, che nasce dagli agrumeti alle pendici dell'Etna. Le scorze di arancia rossa si fondono con erbe aromatiche e zucchero, dando vita a profumi e sentori mediterranei e artigianali.

Ideale da servire ghiacciato a fine pasto, è sempre più utilizzato nella mixology, dall’Amaracano all'Amaraginger e all’Amaratonik: davvero per tutti i gusti!

L'Amaro del Frate Diesus è un liquore tradizionale, frutto dell’infusione in vini pregiati ed erbe aromatiche quali china, genziana e timo. Tra i prodotti di punta della Barbero 1891, azienda nata alla fine dell’Ottocento nel basso Piemonte, il Diesus è un amaro molto duttile, leggero e gradevole, utilizzatissimo anche nella mixology, e dal gusto tradizionale, tipico dei liquori storicamente prodotti nei conventi, non troppo dolce, intenso e dal sapore fresco.

Digestivo per eccellenza, il Cynar è un amaro a base di foglie di carciofo, arricchito da un infuso di 13 erbe e piante. Con gradazione alcolica pari a 16,5 Vol, il Cynar può essere servito sia liscio sia miscelato con soda e tonica, ma anche con il prosecco, per ottenere un ottimo Cynar Spritz, o in accoppiata col whisky, servito con foglioline di menta.

Nato da una vecchia tradizione che vedeva offrire un bicchierino d'amaro come corroborante dopo una lunga pedalata, l'Amaro del Ciclista è un liquore pieno e rotondo, ottenuto da un complesso procedimento distillatorio di più di 15 erbe dal gusto unico ed inimitabile. Realizzato con materie prime di qualità, nel perfetto stile Made in Italy, l'Amaro del Ciclista è un liquore dalla personalità forte e distintiva, con un bouquet di aromi ricercati e l'inconfondibile gusto di erbe.

Icona della tradizione liquoristica italiana dal 1885, l'Amaro Montenegro è un liquore digestivo ottenuto da 40 erbe aromatiche accuratamente selezionate secondo una ricetta segreta e da un complesso procedimento di estrazione e miscelazione che rendono il prodotto unico e inimitabile.

Amaro Montenegro è così complesso dal punto di vista sensoriale che si presta a diverse modalità di consumo, ed è perfetto da servire dopo i pasti, liscio o con ghiaccio, o come ingrediente ideale di cocktail classici o innovativi, come il Monte Mule, mix a base di Amaro Montenegro, Ginger Beer e succo di limone.

L'Amaro Lucano nasce nel 1894 da una ricetta segreta che la famiglia Vena tramanda di generazione in generazione; sempre fedele alla tradizione ed alla sua terra natale, la sapiente miscelazione di più di 30 erbe, essiccate in modo naturale e frammentate, dona a questo amaro un gusto deciso ed equilibrato ed un carattere armonioso, omogeneo, dalle gradevoli note agrumate e floreali, rendendolo ideale per tutte le occasioni.

Da assaporare rigorosamente freddo o ghiacciato, liscio, con ghiaccio o con una scorza di arancia, è ottimo anche come base per i cocktail.

Composto da vino Raboso, con succo di ciliegie selezionate, mandorle, finissima grappa, piante officinali e spezie pregiate, l'Agricanto deriva da una tradizione veneta degli anni Quaranta, che sfruttava l'unione di alcuni frutti normalmente utilizzati nelle famiglie rurali.

Prodotto dalla distilleria Borghi, l'Agricanto è un vino aromatizzato liquoroso pieno, dal gusto dolce ed acidulo, con una buona alcolicità (25°) e un appropriato tenore zuccherino, da servire ghiacciato e degustare da solo o abbinato a scaglie di cioccolato fondente, ma che si accompagna piacevolmente anche ai dessert più diversi.

Il Fernet-Branca è un amaro italiano prodotto sin dal 1845 dalla Fratelli Branca Distillerie di Milano. La ricetta è tuttora segreta, tramandata di padre in figlio, e il suo sapore inimitabile deriva dall'unione di 27 erbe, spezie e radici, elaborate in infusi alcolici, estratti e decotti, che provengono da quattro continenti diversi, tra cui il Rabarbaro dalla Cina, la Genziana dalla Francia, la Galanga dall’India o dallo Sri Lanka, la Camomilla dall’Europa e dall’Argentina.

Può essere gustato dall’aperitivo al dopo cena, liscio, ghiacciato o mixato con Cola, Chinotto o Ginger Ale.

Come servire gli amari

Solitamente serviti a fine pasto come digestivi, gli amari sono prodotti 100% italiani con secoli di storia alle spalle, che, ad oggi, hanno sempre più preso piede anche nel mondo della mixology, utilizzati come long drink o come aperitivi.

Indipendentemente dai gusti personali in merito al tipo di liquore, l'amaro andrebbe sempre servito nel classico bicchiere di forma cilindrica o tronco conica. Fresco o a temperatura ambiente, con ghiaccio o liscio, per dare un tocco in più quando viene servito da solo, puoi guarnire il bicchiere con pochi cubetti di ghiaccio e rametti di erbe aromatiche, meglio se in linea con quelle presenti nell'amaro stesso.

Un tumbler basso e svasato, invece, rappresenta l'opzione migliore quando si serve un amaro come aperitivo, allungando il drink con 1/5 di tonica, ginger ale o succhi di frutta, o come long drink, ad esempio mischiando seltz e Amaro del Capo, Coca Cola e Fernet-Branca o Sprite e Branca Menta.

Inoltre, in caso di amari chiari o trasparenti è meglio orientarsi su un cristallo completamente trasparente e sottile, mentre sono da prediligere i calici a stelo per gli amari da servire freddi, in modo da impedire alla mano di chi lo sorseggia di scaldarlo.

Come conservare gli amari

I liquori, come tutti i distillati in genere, devono essere conservati rigorosamente in posizione verticale, in modo tale che il liquido contenuto all’interno della bottiglia non entri in contatto con il tappo; in caso contrario, infatti, l'alcool contenuto all’interno della bottiglia potrebbe degradare in breve tempo il tappo, facendone precipitare all’interno della bottiglia qualche pezzo e rendendo imbevibile il liquore stesso. Inoltre, gli amari devono essere conservati a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare diretta, che accelera il processo di ossidazione e altera l'odore e il sapore del liquore.

In generale, se correttamente conservati, i liquori mantengono intatto il loro sapore per un anno circa dopo l'apertura, me tieni conto che una bottiglia piena di liquore durerà più a lungo rispetto ad una mezza vuota: più piccola è la quantità nella bottiglia, più sarà soggetta a ossidazione, un processo che tende ad accelerare quando rimane meno di un terzo di prodotto.

