Cocktail analcolico alla frutta: l’aperitivo estivo perfetto per chi non beve alcol

Amatissimo in tutta Italia e in qualunque stagione, il momento dell’aperitivo è un’occasione perfetta per passare il tempo con gli amici sorseggiando un drink fresco e dissetante, soprattutto durante queste caldissime giornate estive.

E come alternativa alle ricette dei classici cocktail alcolici, oggi vi proponiamo la ricetta di un cocktail analcolico alla frutta ideale da gustare come aperitivo o in ogni momento della giornata e molto semplice da preparare.

Fresco e dissetante, il cocktail analcolico alla frutta è un drink perfetto da gustare in estate, a casa o in riva al mare, ed è l’ideale per gli astemi e per chi non può bere alcol, ma anche per chi desidera assaporare sena pensieri un drink ottimo e leggero.

La ricetta del cocktail analcolico alla frutta

Ingredienti:

1 l di succo di arancia rossa

300 ml di bitter analcolico

1 arancia o un lime

Procedimento:

Iniziate mettendo una caraffa vuota nel freezer per circa 30 minuti. Quando sarà ben fredda, estraete la caraffa dal congelatore, versate al suo interno il succo di frutta e il bitter analcolico e mescolate il tutto con un cucchiaio da cocktail.

Rimettete ora la caraffa con il succo di frutta e il bitter in frigorifero per almeno 2 ore, così da raffreddare la bevanda.

Proseguite tagliando in piccoli spicchi l’arancia (che può essere sostituita con il lime se non è di stagione). Poi, passate uno spicchio di arancia sul bordo di ogni bicchiere che utilizzerete per servire il vostro cocktail alla frutta, intingendo poi quest’ultimo nello zucchero semolato. In questo modo ogni bicchiere avrà il bordo zuccherato, per un tocco di stile in più e un piacevolissimo sapore dolce sulle labbra.

Ora tirate fuori la caraffa dal frigo, versate in ogni bicchiere guarnendo i bicchieri con uno spicchio di arancia o limone e servite subito il vostro cocktail analcolico alla frutta!

