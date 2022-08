Cocktail con amaro, la ricetta per un aperitivo estivo fresco e dissetante

Dal profumo inconfondibile e dal sapore che racchiude tutte le 37 erbe che lo compongono, l’Amaro Toccasana di Teodoro Negro è l’amaro delle Langhe perfetto da gustare anche in estate. Grazie anche al suo moderato contenuto alcolico, infatti, questo liquore è l’ideale per realizzare cocktail classici ed originali da sorseggiare nelle calde sere estive.

Per stupire gli amici con un cocktail fresco e semplice da preparare, l’Amaro Toccasana di Teodoro Negro è quindi il prodotto giusto: non solo eccellente dopo pasto, bevuto liscio o con ghiaccio, ma anche ideale per dare vita ad un fresco aperitivo, con una foglia di salvia o di menta, ed è perfetto nella miscelazione con l’aggiunta di soda e altri liquori o Vermouth.

L’Amaro Toccasana si presta ad aprire e a chiudere i momenti di convivialità a tavola: con l’infusione delle sue 37 erbe - tra cui Achillea Moscata, Anice Verde, Basilico, Melissa e Menta Piperita -, è l'amaro di Alba tradizionalmente apprezzato a fine pasto per le sue proprietà digestive, servito liscio o caldo con una scorzetta di limone. Intensamente aromatico ed equilibrato al gusto, alterna calde sensazioni a un piacevole retrogusto amarognolo; con il suo modesto contenuto alcolico, solo 21 gradi, rivela una moderna attitudine al bere miscelato, arricchendo con le sue note amaricante anche i cocktail più classici.

Cocktail con amaro: la ricetta

In particolare, vi proponiamo la ricetta di un cocktail perfetto per gli aperitivi estivi e per le serate settembrine, un long drink dissetante che esalta l’originalità dei caratteri organolettici dell’Amaro Toccasana tra semplicità e freschezza: il Toccatonic.

La ricetta del Toccatonic by Stefano Armiento

Ingredienti:

Procedimento:

Per preparare questo cocktail con amaro fresco e dissetante, mescola 50 ml di Amaro Toccasana di Teodoro Negro con 150 ml di Acqua Tonica in un tumbler alto con ghiaccio cristallino, decorando con un bastoncino di liquirizia a guisa di stirrer.