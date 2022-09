Disaronno Velvet Batida: il cocktail al cocco per un ultimo sorso d’estate

Con l?estate agli sgoccioli e il ritorno alla routine cittadina, cosa c?è di meglio che rifugiarsi nel ricordo ancora vivido delle vacanze appena trascorse? Disaronno, il liquore simbolo del lifestyle italiano nel mondo, propone il cocktail Disaronno Velvet Batida, l'ultimo arrivato nella prestigiosa famiglia dei signature cocktail del brand.

Fresco e rigorosamente low-alcol, realizzato con Disaronno Velvet, acqua di cocco e ghiaccio tritato, Disaronno Velvet Batida è facilissimo da preparare anche a casa, per un aperitivo con gli amici o col partner.

Disaronno Velvet

Disaronno è il liquore italiano preferito al mondo. Caratterizzato da un gusto originale e da un inconfondibile aroma, s?impone sulla scena mondiale con una distribuzione in oltre 160 Paesi. La bottiglia di Disaronno dal design unico in vetro martellinato e dal tappo che le conferisce eleganza e modernità, è arricchita dall?etichetta dorata che ne valorizza lo stile contemporaneo.

Disaronno è un piacere da gustare non solo on the rocks ma anche nelle molteplici versioni mixate, come nel cocktail Disaronno Velvet Batida. Protagonista riconoscibile e versatile, rende unico ogni cocktail.

Il nuovo ?must drink? Disaronno, racchiude - nel gusto e nell'estetica - un ideale di eleganza, originalità e leggerezza, in linea con quella "New Dolce Vita? cui s?ispira il liquore alla crema Disaronno Velvet. La cremosità, le note vellutate e il basso contenuto alcolico di Disaronno Velvet vengono qui declinati nella loro versione più dissetante, esaltata dall?acqua di cocco che ne accentua la freschezza, sublimando ogni sentore aromatico.

Disaronno Velvet Batida è il perfetto coronamento di un momento di relax nel weekend in fuga dalla città, o in terrazza al termine di una rovente giornata di lavoro: un?esperienza che sorprende i sensi, da vivere dentro e fuori casa, da soli o in compagnia, per godere di un autentico istante di Dolce Vita, ovunque ci si trovi.

La ricetta del cocktail Disaronno Velvet Batida

Ingredienti:

1 parte di Disaronno Velvet

1 parte di Acqua di cocco

ghiaccio tritato

Bicchiere: Tumbler alto

Tecnica: Shake and Stir

Guarnizione: 1 fettina di cocco

Procedimento:

Per preparare il cocktail Disaronno Velvet Batida basterà versare gli ingredienti in uno shaker per poi shakerare vigorosamente il tutto per 6-7 secondi. Infine, trattieni il ghiaccio al suo interno filtrando gli ingredienti precedentemente shakerati all?interno del bicchiere. Guarnisci con una fettina di cocco et voilà, il tuo cocktail è pronto per essere servito!

Clicca qui e acquista il liquore Disaronno Velvet su Amazon.it



Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!