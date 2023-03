Liquori da bere a fine pasto: i nostri consigli

La moda dell’amaro a fine pasto da gustare dopo un pranzo importante, sta tornando prepotentemente in voga, non solo sulle tavole degli italiani ma anche su quelle oltre oceano.

Per alcuni è tradizione bere un bicchierino di liquore alla fine del pasto, per altri è uno sfizio da concedersi una volta ogni tanto.

Ma l’importante è scegliere sempre il liquore adatto per quel piccolo momento di piacere.

1. Diplomatico Rum Reserva Exclusiva, il più venduto online

Delicato, raffinato e morbido. Se avete il gusto sopraffino e vi piace deliziarvi con un prodotto unico e pregiato questo rum è il vostro liquore da bere a fine pasto. Il diplomatico Reserva Exclusiva è prodotto miscelando vari rum invecchiati dai 2 agli 8 anni. Un ottimo liquore da servire anche quando si hanno ospiti importanti.

2. Baileys, il più conosciuto

Un classico intramontabile che piacerà sicuramente a chi ama i sapori dolci. Un liquore che sembra più una crema alcolica. Non a caso il Baileys è la prima crema di whisky al mondo! Perfetto se vi piace il sapore dolce e non sapete chiudere un pasto senza la giusta dose di dolcezza.

3. Limoncello Di Capri Molinari, il liquore come quello fatto in casa

Il limoncello è un altro grande classico che non dovrebbe mai mancare sulla tavola di ogni famiglia italiana. Se non avete la nonna o la zia che lo preparano in casa il Limoncello di Capri Molinari è la scelta perfetta! Un liquore perfetto gustato ghiacciato ma anche da utilizzare per creare dei deliziosi dolci.

4. Marzadro Liquore Tradizionale Camilla ?

Dalla ricetta tradizionale. un liquore ideale per un fine pasto leggero ed aromatico. Dall'infusione della pianta di camomilla, proveniente dai prati incolti delle nostre montagne trentine, tramite una macerazione a freddo di circa 30 giorni in Grappa, si ottiene un liquore che combina le proprietà della Grappa e quelle aromatiche della camomilla.

5. Disaronno Amaretto Liquore alle Mandorle?

Liscio, con due cubetti di ghiaccio, fresco o per i dolci; l'amaretto Disaronno, l'originale, è uno dei liquori più bevuti in Italia. Utilizzato anche per miscelare cocktail è un digestivo che si adatta ai palati più dolci ma che cercano quel sapore antico, dei dolci delle nonne. Questo è un liquore creato semplicemente con l'infusione in acquavite o brandy, di un tritato di erbe, zucchero tostato e mandorle amare.

Ideale per concludere il pasto con una nota dolce.

