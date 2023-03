I 5 migliori liquori dolci per golosi

Dopo avervi consigliato i migliori liquori da bere a fine pasto vogliamo oggi dedicarci a una categoria di liquori spesso considerati di secondo livello, ma erroneamente! Non a tutti piacciono i gusti forti ed amari della grappa, del centerbe o del rum. Ecco quindi i 5 migliori liquori dolci da gustare e offrire ai propri amici per trascorrere una serata in allegria!

1. Elisir d'Abruzzo Ratafia di Amarene: la scelta della redazione

Il liquore dolce per eccellenza è il Ratafià. Un liquore ottenuto dal Montepulciano d'abruzzo doc ingentilito dal succo di amarena, che unisce il dolce al fruttato in maniera impeccabile. Un liquore corposo e amabile, anche chiamato ?il rosolio delle vecchie zie?.

Questo Ratafià è prodotto da Distilleria Jannamico, in Abruzzo. Si offriva nelle grandi occasioni, come dopo la "ratifica di un atto notarile" ? da qui il suo nome!

2. Toschi Fragolì, liquore dolce con fragoline di bosco

Sempre un liquore fruttato, ma ancora più dolce del primo: si tratta del liquore con le fragole di bosco di Toschi. Ha all?interno delle vere e proprie fragole di bosco intere che lo rendono ancora più sfizioso e delizioso. Questo liquore alle fragole ha una gradazione alcolica di 24%.

È ottimo servito freddo a fine pasto per dissetare. A temperatura ambiente, invece, è ottimo per arricchire il gelato o l?insalata di frutta.

3. Vincenzi Bicerin di Giandujotto, crema di liquore al gianduiotto

Ovviamente nei migliori liquori dolci non poteva mancare un liquore al cioccolato, in questo caso al gianduiotto!

Si tratta di una vera e propria crema, perché ha una consistenza leggermente più densa e cremosa, con il gusto tipico e caratteristico del gianduiotto piemontese. Con una moderata gradazione alcolica (17% vol.), è vellutato e dal gusto unico, sintesi del perfetto equilibrio tra la cremosità e l?incredibile dolcezza di nocciola e cioccolato. Versatile e buonissimo, è ottimo da bere da solo ma perfetto anche come ingrediente per gustosi cocktail, dessert e farciture.

4. Liquorice Caffo, il liquore alla liquirizia calabrese

Un liquore dolce spesso sottovalutato è il Liquorice, realizzato con vera e propria liquirizia. Liquorice è l?originale, realizzato con la migliore liquirizia calabrese. La Distilleria Caffo infatti è un'azienda a conduzione familiare che si occupa della produzione e distribuzione di bevande alcoliche. Il suo gusto dolce ma avvolgente vi farà desiderare di berne un altro bicchierino.

5. Golden Cream, crema di liquore al pistacchio

Se siete amanti dei sapori dolci e del pistacchio amerete alla follia questa crema di liquore alcolica. Si tratta di un liquore goloso a base di panna italiana e distillato di pistacchi, una vera e propria crema a bassa gradazione, dolce e buonissima! Ideale per concludere un pasto e da gustare freddo, è ottimo anche per accompagnare un dessert o aggiunto su dolci, sorbetti e gelati!

