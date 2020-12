5 distillati delle migliori etichette in vendita ad un prezzo conveniente

I distillati sono bevande alcoliche ottenute dalla distillazione di una sostanza fermentata, come frutta, vino, cereali, tuberi e radici commestibili, senza aggiunta di zucchero e aromi. Ogni distillato rappresenta un mondo a sé per materie prime, storia, aromi e gusto e ogni amante di queste bevande ha, indubbiamente, la sua preferita.

Abbiamo quindi selezionato 5 diversi distillati, dal rum al gin passando per tequila, whisky e grappa, prodotti dalle migliori etichette al mondo e in vendita ad un prezzo accessibile, per godersi sapori eccellenti senza rimorsi: scoprili subito!

Il rum Reserva Exclusiva dell'etichetta Diplomatico ha la capacità di travolgere anche chi non ama i distillati grazie al suo sapore delicato, raffinato e morbido. Elegante e complesso rum da degustazione, questo rum viene prodotto in Venezuela e comprende blend di tipologie di rum completamente differenti tra loro e diverse varietà di canna da zucchero; delicatamente distillato in antichi alambicchi di rame e invecchiato in piccole botti di rovere per un massimo di dodici anni, la sua capacità di sposare un corpo unico con un equilibrio eccellente ne ha fatto un riferimento per gli amanti del rum e gli intenditori di tutto il mondo.

London Dry Gin di Bombay Sapphire

Quello di Bombay Sapphire è un gin inglese di altissima qualità, ottenuto attraverso un processo di distillazione unico, il processo di infusione a vapore, e arricchito con 10 diverse erbe aromatiche raccolte a mano (scorza di limone, liquirizia, mandorla, corteccia di cassia, angelica, bacche di ginepro, coriandolo, orris, grani del paradiso e grani di pepe cubebe). Dal gusto rotondo e complesso, questo gin ha un profumo floreale che arriva al naso e un elegante finale speziato, ed è l'ideale per realizzare diversi cocktail.

Whisky Single Malt 14 Years Old di Oban

Il whisky 14 Years Old di Oban è un classico tra i whisky single malt scotch, una delle più celebri, eleganti e tipiche espressioni delle Highlands scozzesi. Prodotto dal 1794 ad Oban, in una delle più antiche e piccole distillerie della Scozia, questo whisky single malt invecchiato per 14 anni in botti di quercia è sinonimo di carattere e qualità: dal colore ambrato e il sapore denso, è un whisky corposo dal gusto equilibrato con una miscela sublime di sentori intensamente dolci, secchi e torbati, accompagnati da note fruttate di arance, pere e fichi secchi, con accenni di sale marino e fumo di torba. Inoltre, è un ottimo accompagnamento per il pesce, come ostriche o salmone affumicato, in quanto offre note intense del tutto nuove.

Grappa Giare Amarone di Marzadro

Quella di Marzadro è una grappa dal profumo fine e deciso e dal gusto piacevolmente avvolgente, armonica e persistente al palato. Ottenuta dalla distillazione a bagnomaria in alambicco discontinuo delle pregiate vinacce tipiche dell'Amarone (corvina, rondinella, molinara), questa grappa italiana è considerata una delle più buone al mondo; perfetta anche per i consumatori più esigenti, questa eccezionale grappa barricata si contraddistingue per la sua pregiata nota tipica dell’Amarone ed il profumo raffinato ma forte, che lasciano sul palato una sensazione gradevole grazie ai forti ricordi di frutta passita e baccelli di vaniglia e un retrogusto avvolgente e persistente.

Tequila Añejo di Don Julio

La Tequila Añejo di Don Julio è una tequila matura aromatizzata con caramello e agave, con ricche note di frutti rossi e caramello e un finale lievemente speziato, per un gusto ricco e originale. Invecchiata diciotto mesi, in piccole quantità, in botti di rovere bianco americano, questo distillato testimonia la maestria artigianale di un'etichetta famosa in tutto il mondo nella creazione di una tequila invecchiata dal gusto superiore: intenso, originale e meravigliosamente complesso, il suo sapore interpreta il perfetto equilibrio tra agave, legno e accenni di vaniglia. Ottima servita liscia o con ghiaccio in un bicchiere da brandy ma perfetta anche per preparare cocktail come l'Añejo old fashioned.

