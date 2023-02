3 liquori particolari che quasi sicuramente non hai mai assaggiato

Indubbiamente, uno dei piaceri della vita è bere un buon liquore a fine pasto; e se il pasto consiste in una cena tra amici, magari organizzata a casa propria, non c'è niente di meglio che offrire qualcosa di buono, dal sapore nuovo, speziato od esotico, perfetto per stupire i palati dei commensali.

Se si trattasse quindi di qualcosa di veramente unico, la memoria di un buonissimo rum o di un insolito gin potrebbe accompagnare a lungo i racconti e i ricordi degli ospiti. Abbiamo allora slezionato 3 tra più originali ed apprezzati liquori che puoi trovare su Amazon.it, ricevendoli in pochi giorni grazie al servizio Amazon Prime.

Xibal Gin

ll Gin 'Xibal' è il primo gin prodotto in Guatemala ed ispirato alla mitologia Maya. Per la sua creazione sono stati impiegati fondamentali botanical originari del continente Centro Americano in modo da ottenere una fusione tra le radici Guatemalteche, la cultura Maya pre-Colombiana e le tendenze del bere di oggi.

Un gin dal gusto complesso, dove le note balsamiche di ginepro si sposano con il profilo speziato di alloro e pimienta; nel finale dolce e citrico emerge la personalità del pericon e del cardamomo che richiamano la foresta pluviale. Distillato artigianalmente in alambicchi di rame, è l?ideale per realizzare un gin tonic particolare, in grado di amplificare la struttura corposa e variegata di questo gin, aggiungendo un garnish di arancia e pimienta per dare un twist ?esotico? ai vostri cocktail!

Pyrat Rum

Rum scuro dalle note agrumate, andrebbe comprato già solo per la bottiglia, richiamo elegante alla classica fiaschetta da pirata. E? invecchiato più di 15 anni, ma attenzione, non è il classico rum, è dolce e vellutato, dall?aroma floreale ed avvolgente che, alla degustazione, quasi non ricorda affatto l?originale sapore della bevanda caraibica.

Whisky giapponese Yamazakura

Questo esotico whisky giapponese sorprende soprattutto per il gusto, completamente differente dagli altri, ma senza stravolgere quello che è il sapore tradizionale della bevanda. Note floreali vanigliate con un sentore di sambuco si contrappongono al sapore maltato classico del whisky. Ottimo anche come idea regalo, vista l?eleganza della confezione e della bottiglia.

