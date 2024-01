Menu Epifania 2024: le idee per il pranzo della Befana più 4 ricette tradizionali e innovative

L'Epifania è una delle festività più importanti del calendario cristiano, che celebra l'arrivo dei Re Magi a Betlemme per adorare il bambino Gesù. In Italia, questa festa è anche tradizionalmente associata alla figura della Befana, che porta doni ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi, ed è segnata da momenti di gioia e convivialità attorno a tavole imbandite.

Il pranzo dell'Epifania è quindi un'occasione speciale per riunirsi in famiglia e festeggiare insieme Per rendere il pranzo dell'Epifania 2024 un'esperienza davvero speciale, abbiamo preparato una selezione di idee per un menu dell’Epifania ricco e gustoso e quattro ricette capaci di unire creatività e tradizione, che delizieranno il palato di amici e familiari. Vediamole insieme.

Le idee per il menu dell’Epifania 2024

Antipasti

Crostini alla gola salmistrata e salsa al miele

Carpaccio di salmone affumicato con rucola e scaglie di parmigiano

Bruschetta con pomodori freschi, basilico e olio extravergine di oliva

Primi piatti

Ravioli al cacao con zucca e noci all'arancia

Lasagna bianca con piselli e speck

Risotto alla milanese con zafferano

Secondi piatti

Filetto di manzo alla frutta in pasta fillo

Trancio di salmone al forno con patate al forno

Cosciotto di pollo ripieno di verdure

Contorni

Cipolline caramellate

Cicoria ripassata con pomodori secchi

Insalata mista di stagione

Dolci

Pandoro

Rum baba

Tortino al cioccolato

Le ricette per il pranzo dell’Epifania

Vediamo quindi insieme 4 diverse ricette, due primi e due secondi, capaci di unire tradizione e innovazione, per un pranzo dell'Epifania indimenticabile!

Ravioli al cacao con zucca e noci all'arancia

Questa ricetta è un'originale rivisitazione dei classici ravioli alla zucca. Il cacao dona al piatto un gusto ricco e deciso, mentre le noci all'arancia conferiscono una nota di freschezza.

Ingredienti:

500 g di pasta fresca all'uovo

250 g di zucca

100 g di ricotta

50 g di cacao amaro

50 g di noci

1 arancia

Sale

Pepe

Preparazione:

Lessate la zucca in acqua bollente per circa 20 minuti, fino a quando sarà morbida.

Schiacciate la zucca con una forchetta o un frullatore.

In una ciotola, unite la zucca, la ricotta, il cacao amaro, le noci tritate, la scorza grattugiata di un'arancia e un pizzico di sale e pepe.

Amalgamate bene il composto fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Stendete la pasta fresca all'uovo e ricavate dei quadrati di circa 5 cm di lato.

Distribuite il composto di zucca al centro di ogni quadrato di pasta.

Chiudete i ravioli a mezzaluna e sigillate bene i bordi.

Cuocete i ravioli in acqua bollente salata per circa 5 minuti, o fino a quando saranno al dente.

Scolate i ravioli e conditeli con il vostro condimento preferito.

Lasagna bianca con piselli e speck

Questa lasagna è un piatto semplice e gustoso, perfetto per un pranzo in famiglia. I piselli e lo speck donano al piatto un sapore ricco e deciso.

Ingredienti:

200 g di pasta per lasagne (fresca o secca)

400 g di piselli surgelati

200 g di speck a fette

500 ml di besciamella

50 g di granella di pistacchi

Sale e pepe q.b.

Parmigiano Reggiano grattugiato q.b.

Preparazione:

Cuocete i piselli in una pentola con un po' di acqua salata per circa 10 minuti, o fino a quando saranno morbidi. Scolateli e teneteli da parte.

In una padella, fate rosolare lo speck a fuoco medio.

Unite i piselli cotti e fateli insaporire per qualche minuto. Regolate di sale e pepe.

Preparate la besciamella seguendo la ricetta classica.

In una pirofila da forno, versate un po' di besciamella e ricopritela con uno strato di pasta per lasagne.

Proseguite con uno strato di piselli e speck, uno strato di besciamella e una spolverata di parmigiano Reggiano grattugiato.

Continuate fino a terminare gli ingredienti.

Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti, o fino a quando la superficie sarà dorata.

Lasciate riposare la lasagna per qualche minuto prima di servirla.

I consigli in più:

Per un sapore più ricco, potete aggiungere alla besciamella un po' di panna da cucina o di formaggio grattugiato.

Se preferite, potete sostituire lo speck con pancetta o prosciutto cotto.

Potete aggiungere alla lasagna anche altri ingredienti, come funghi, carote o zucchine.

Filetto di manzo alla frutta in pasta fillo

Ingredienti:

400 g di filetto di manzo

100 g di frutta fresca a piacere (mele, pere, albicocche, pesche, etc.)

50 g di noci o mandorle

50 g di burro fuso

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d'oliva

Preparazione:

Tagliate il filetto di manzo a fette spesse circa 1 cm.

Lavate la frutta e tagliatela a dadini.

In una ciotola, mescolate la frutta con le noci o le mandorle.

Salate e pepate le fette di filetto di manzo.

Spennellate le fette di filetto di manzo con il burro fuso.

Distribuite la frutta e le noci o le mandorle sulle fette di filetto di manzo.

Arrotolate le fette di filetto di manzo su se stesse.

Foderate una teglia con carta da forno.

Disponete i filetti di manzo arrotolati sulla teglia.

Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti, o fino a quando la carne sarà cotta a puntino.

Servite il filetto di manzo alla frutta in pasta fillo ben caldo.

I consigli in più:

Per un sapore più ricco, potete aggiungere alla frutta un po' di spezie, come cannella, chiodi di garofano o zenzero.

Se preferite, potete sostituire la frutta con altri ingredienti, come formaggio, verdure o salumi.

Potete accompagnare il filetto di manzo alla frutta in pasta fillo con una salsa a piacere, come salsa al limone, salsa al vino bianco o salsa al tartufo.

Trancio di salmone al forno con patate al forno

Ingredienti:

4 tranci di salmone da circa 200 g l'uno

6 patate medie

2 spicchi d'aglio

1 rametto di rosmarino

Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione: