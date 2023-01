Miele: le proprietà e le migliori varietà naturali e biologiche

Il miele è un alimento che l'essere umano consuma da millenni e dotato di numerose proprietà che lo rendono un alimento prezioso per adulti e bambini. Sostanza nutritiva energetica composta da zuccheri semplici (fruttosio-glucosio) e facilmente digeribile, il miele viene prodotto dalle api a partire dalle secrezioni dei fiori (nettare) o di alcuni insetti (melata): immagazzinato dalle api nelle cellette dei favi, per mantenerne integre caratteristiche e proprietà deve essere estratto mediante centrifugazione e lasciato decantare.

I principali componenti del miele sono gli zuccheri, in particolar modo glucosio e fruttosio: quest'ultimo dona al miele un potere dolcificante superiore allo zucchero raffinato ed è un'ottima fonte di energia che il nostro organismo può sfruttare più a lungo, cosa che lo rende molto indicato per gli atleti prima di iniziare un'attività fisica.

Il miele, poi, è composto da acqua (dal 15% al 20%), da acidi organici (tra lo 0,1 e l?1%), aminoacidi liberi e proteine (0,2- 0,3%), minerali (0,003-1%), vitamine (provitamina, alcuni gruppi della vitamina B, vitamina C, D e E) ed enzimi provenienti dalle secrezioni ghiandolari delle api, dalla melata e dal nettare, la cui presenza è indice di freschezza del prodotto.

Privo di effetti collaterali, ha come unica avvertenza quella di non dover essere somministrato ai bambini sotto l?anno di vita. Tra le numerosissime proprietà benefiche del miele, quelle più importanti sono:

azione decongestionante delle prime vie respiratorie,

sedativo della tosse,

capacità antibiotiche, antisettiche e antinfiammatorie,

contrasta i radicali liberi e ha azione antiossidante,

azione protettiva e disintossicante del fegato,

azione protettiva, stimolante e regolatrice dell'apparato digerente.

Inoltre, il miele è un prodotto dalla lunghissima conservazione, grazie alla presenza delle sostanze battericide (acido formico) e antibiotiche (germicidina), ma deve essere custodito a temperature inferiori ai 20°C, lontano dalla luce diretta e in recipienti dotati di chiusura ermetica.

Attenzione però a non generalizzare: infatti, non tutti i mieli sono uguali, differenziandosi tra loro per colore, sapore, proprietà e utilizzi. Ecco allora 4 diversi tipi di miele naturale e biologico, ognuno per una diversa esigenza.

Miele di acacia a nido d'ape di ImkerPur

Il miele a nido d'ape di ImkerPur è un prodotto 100% naturale, dal sapore gradevole e delicato. Tagliato fresco direttamente dall'alveare, questo favo è ricco di miele d'acacia dolce ed aromatico ed è costituito da cera d'api pura, che può essere consumata con il miele o da sola, come una gomma da masticare. Il miele di acacia ha proprietà disintossicanti per il fegato, è utile per contrastare l'acidità di stomaco e per favorire l'equilibrio intestinale. Inoltre, è un potente antibatterico ed è molto utile per lenire tosse e mal di gola.

Privo di aromi e zuccheri aggiunti, conservanti, OGM e coloranti, il favo di ImkerPur è inoltre confezionato in un Aroma-Box di alta qualità ed ermetico.

Miele di eucalipto biologico di Tenuta Colletta

Il miele di eucalipto viene largamente impiegato per contrastare i malesseri dell?apparato respiratorio, come raffreddore, tosse e mal di gola. Dalla colorazione ambrata e dalla consistenza densa e compatta, ha un sapore intenso e particolarmente balsamico, risultando un valido alleato anche contro tosse e catarro, grazie alla sua azione fluidificante e mucolitica.

Inoltre, il miele di eucalipto è un prodotto ricco di antiossidanti, soprattutto flavonoidi: alcuni studi hanno dimostrato che il miele di eucalipto prodotto in Italia, Spagna e Grecia risulta essere molto più ricco di flavonoidi in virtù della presenza anche della propoli raccolta dai medesimi alberi. Per questo, il miele di Tenuta Colletta, 100% naturale e 100% siciliano, è un prodotto particolarmente indicato per contrastare i radicali liberi.

Miele di manuka UMF 15 marcato Steens

Quello di Steens è un miele crudo, non pastorizzato e minimamente lavorato per garantire un prodotto 100% naturale, grezzo e intatto. Derivato dal nettare dell'albero di manuka, una pianta che si trova esclusivamente in Australia e Nuova Zelanda, è arricchito da un mix naturale di polline d'api, enzimi e miele ed è etichettato come "New Zeland m?nuka honey", poiché utilizza più del 70% del polline e del nettare proveniente dal manuka. Inoltre, sull'etichetta del prodotto troverai il codice di tracciabilità, che ne certifica la provenienza neozelandese.

Il miele di manuka risulta particolarmente viscoso, ha un colore scuro e un sapore ricco e complesso, dal gusto dolce ma con retrogusto amarognolo; viene utilizzato sia nella medicina tradizionale Maori che nella farmacologia contemporanea per la sua azione antipiretica, decongestionante per le vie aeree e contro i disturbi urinari.

Miele di fiori di tiglio biologico di Bulgarian Bee

Il miele di fiori di tiglio di Bulgarian Bee è un prodotto certificato biologico proveniente dalla Bulgaria; estratto a freddo, puro, non pastorizzato e crudo, questo miele è in "edizione limitata", nel senso che l'azienda raccoglie il miele che deriva unicamente dai loro alveari, situati nelle foreste bulgare, scelte per le ricca flora presenta e l'aria fresca e pura.

Dal colore chiaro e ambrato, con venature e riflessi gialli e, a volte, verdi (riconducibili alle varietà più pure del miele di tiglio), ha un sapore fresco, dolce e aromatico, ed è privo di OGM, di zuccheri e aromi aggiunti, di additivi e di pesticidi.

Oltre alla normale azione anti-infiammatoria, anti-batterica e anti-ossidante, proprie di ogni tipologia di miele, quello di tiglio è particolarmente indicato per trattare problemi di vista e respiratore, come booster per il sistema immunitario e come anti-spasmodico, funzionando anche da calmante del sistema nervoso e per contrastare gli stati ansiosi e i disturbi che ne derivano. Inoltre, è consigliato a chi soffre di cattiva digestione, di insonnia e di problemi cardiaci e circolatori.

